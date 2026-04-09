Người dân được sàng lọc bệnh ngay tại tuyến y tế cơ sở
Hoài Phương
09/04/2026, 12:05
Cách đây 5 năm, trong những ngày cao điểm của đại dịch Covid-19, các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã trở thành tuyến đầu trong truy vết, tiêm chủng và chăm sóc người bệnh tại cộng đồng. Sau đại dịch, vai trò của y tế cơ sở tiếp tục được mở rộng…
Tại các trạm y tế cơ sở hiện nay, người dân không chỉ được tiêm chủng hay
phòng, chống dịch bệnh mà còn có thể khám chữa bệnh thông thường, quản lý các bệnh
không lây nhiễm, theo dõi sức khỏe định kỳ và nhận tư vấn điều trị ngay tại địa
phương. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với đời sống
thường nhật.
Hiện nay, Hà Nội có 126 trạm y tế xã, phường với gần 8.000
nhân lực, trong đó có hơn 1.100 bác sĩ. Giai đoạn 2021 – 2025, thành phố đã đầu
tư khoảng 2.800 tỷ đồng để nâng cấp hơn 400 trạm y tế. Riêng năm 2026, kinh phí
dành cho y tế cơ sở ước đạt hơn 4.054 tỷ đồng, với hơn 2.311 tỷ đồng phục vụ
khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Những con số này phản ánh quyết tâm mạnh mẽ
trong việc nâng cao năng lực tuyến y tế đầu.
Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngành Y tế Hà Nội đã chủ
động vào cuộc với nhiều giải pháp đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Một trong những dấu ấn nổi bật là việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn
dân, nền tảng quan trọng để quản lý, theo dõi sức khỏe người dân theo vòng đời.
Hà Nội cũng là địa phương tiên phong thí điểm mô hình trạm y tế số theo mô hình
2 cấp tại một số địa bàn, qua đó từng bước hiện đại hóa phương thức cung cấp dịch
vụ y tế.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết, điểm nhấn
quan trọng là việc các trạm y tế thực hiện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bằng
căn cước công dân tích hợp trên ứng dụng VNeID. Nhờ đó giảm thiểu thủ tục hành
chính cho người dân và tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện để cán bộ y tế tập
trung nhiều hơn vào chuyên môn, chăm sóc người bệnh.
Bên cạnh đó, việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện
tử đang được triển khai theo lộ trình bài bản, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch
- sống”. Hà Nội cũng đang từng bước hình thành cơ chế sử dụng nguồn nhân lực chất
lượng cao dùng chung, kết nối mạng lưới chuyên gia từ các bệnh viện trung ương,
viện nghiên cứu, trường đại học y dược… tạo nên một “hệ sinh thái” chăm sóc sức
khỏe toàn diện.
Điển hình, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thí điểm sử dụng
thiết bị bay không người lái (drone) để vận chuyển mẫu bệnh phẩm giữa bệnh viện và các trạm y tế lân cận. Các bệnh viện như Bệnh
viện Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y… đã tăng cường đào tạo,
hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới thông qua hệ thống khám, chữa bệnh từ xa
(telemedicine)....
Thống kê hiện nay, toàn thành phố đã có 45 trạm y tế đạt
tiêu chuẩn phòng khám đa khoa. Ngành y tế Thủ đô đặt mục
tiêu “phủ sóng” 126 phòng khám đa khoa tại 126 xã, phường. Không dừng lại ở con
số, định hướng này cho thấy quyết tâm đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần
dân hơn, giúp người dân được khám, chữa bệnh kịp thời ngay tại nơi cư trú, giảm
áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.
Trong khi đó, TP.HCM đặt mục tiêu mỗi người dân sở hữu hồ sơ sức khỏe điện tử như một "hộ chiếu sức khỏe". Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tại triển lãm y tế thông minh ngày 8/4 cho biết: Ứng dụng ra đời nhằm giúp người dân quản lý sức khỏe suốt đời thay vì chỉ đi khám khi đã phát bệnh.
Với "hộ chiếu" này, phần mềm tự động lưu trữ toàn bộ tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm và quá trình điều trị sau mỗi lần người dân thăm khám. Bác sĩ dựa vào nền tảng dữ liệu xuyên suốt để đưa ra phác đồ chính xác nhất. Ngoài ra, hệ thống tích hợp trực tiếp với các thiết bị thông minh cầm tay, đo lường nhịp tim và huyết áp theo thời gian thực.
Song song, các dịch vụ khám chữa bệnh từ xa cũng đang được đẩy mạnh, giúp người dân có thể trao đổi với bác sĩ mà không cần đến bệnh viện, đặc biệt thuận tiện với người bận rộn hoặc ở xa trung tâm. Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết ngành y tế thành phố đang chuyển từ tư duy "chữa bệnh"
sang "chủ động phòng bệnh", từ chăm sóc khi bệnh xảy ra sang quản lý
sức khỏe liên tục, toàn diện và suốt vòng đời.
Để làm được điều này, theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, trạm
y tế cần được làm mới toàn diện cả về chức năng lẫn cách vận hành. "Thay
vì chờ người bệnh đến, trạm y tế phải chủ động 'đi' đến người dân. Cụ thể, lực
lượng y tế cơ sở cần tăng cường thăm hỏi, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ sức
khỏe trong cộng đồng", TS.BS Châu nói.
Còn tại hội thảo "Giải pháp hỗ trợ toàn dân chăm sóc sức khỏe cộng đồng", TS.BS Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế
Công cộng TP.HCM, cho rằng lâu nay, hệ thống y tế vẫn nặng về điều trị,
chiếm tới khoảng 80%, trong khi dự phòng chỉ chiếm khoảng 20%. Việc đảo chiều tỷ lệ này được xem là một bước
chuyển quan trọng, nhưng cũng là thách thức lớn.
"Không phải là bỏ điều trị, vì con người ai cũng trải
qua sinh – lão – bệnh – tử. Nhưng nếu không thay đổi cách tiếp cận, hệ thống y
tế sẽ luôn trong tình trạng quá tải", TS.BS Lê Trường Giang chia sẻ. Theo đó, một trong những điểm cốt lõi của chuyển đổi sang dự
phòng là đặt người dân vào vị trí trung tâm. Việc chăm sóc sức khỏe
không thể chỉ trông chờ vào ngành y tế mà trước hết phải bắt đầu từ chính mỗi
cá nhân.
TS.BS Lê Trường Giang cho rằng yếu tố tự chăm sóc mang tính
quyết định, còn sự hỗ trợ từ ngành y tế là cần thiết nhưng không thể thay thế.
Để cụ thể hóa việc “tự chăm sóc”, đại diện Hội Y tế Công cộng TP.HCM nhắc lại
nguyên tắc 4 từ: Ăn lành – Ngủ đủ – Tập đều – Sống vui.
Trong khi đó, PGS.TS.BS Hoàng
Thị Diễm Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, nhấn mạnh đến việc phòng bệnh và
bài toán chi phí và hiệu quả lâu dài.
Lấy ví dụ với ung thư cổ tử cung - một trong những bệnh ung
thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Theo tính toán, chi phí tiêm vaccine HPV tại cấp y tế cơ sở dao động từ 3 đến 9 triệu
đồng cho mỗi người. Trong khi nếu phát hiện tổn thương tiền ung thư, chi phí điều
trị chỉ khoảng 5 triệu đồng, còn điều trị ung thư giai đoạn sớm khoảng 50 triệu
đồng.
“Rõ ràng, đầu tư vào dự phòng và phát hiện sớm sẽ tiết kiệm ngân sách rất
lớn so với điều trị ở giai đoạn muộn”, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết nhấn mạnh.
Phòng bệnh là giải pháp bền vững hơn so với điều trị
14:52, 07/04/2026
AI là “cánh tay đắc lực” trong quản trị dược bệnh viện
13:53, 02/04/2026
80% ca bệnh tay chân miệng chủng EV71 thuộc nhóm trẻ em dưới 5 tuổi
Bước tiến mới trong kỹ thuật mổ tuyến giáp hiện đại
Phát hiện ung thư tuyến giáp, nhiều bệnh nhân không chỉ đối diện nỗi lo bệnh tật mà còn ám ảnh với vết sẹo sau phẫu thuật. Nhờ kỹ thuật “đường mổ vô hình”, giờ đây nhiều bệnh nhân đã loại bỏ khối u hiệu quả, mở ra hy vọng điều trị ít xâm lấn...
Phòng bệnh là giải pháp bền vững hơn so với điều trị
Năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4). Hoạt động được triển khai trong bối cảnh ngành y tế đang cụ thể hóa các nội dung của Luật Phòng bệnh và tinh thần Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị...
Chỉ can thiệp cong vẹo cột sống cho trẻ khi có chẩn đoán y khoa
Mới đây, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết sau phẫu thuật, bé Lâm (12 tuổi) và Tuyết (13 tuổi) đã có thể đứng thẳng, bước đi vững chãi và hô hấp dễ dàng. Đây là hai trường hợp vẹo cột sống rất nặng, từng bị nhiều cơ sở y tế từ chối điều trị do nguy cơ biến chứng cao…
Phục hồi chức năng không chỉ là giai đoạn “sau điều trị”
Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, bệnh không lây nhiễm gia tăng, hậu quả của tai biến, chấn thương, bệnh mạn tính ngày càng lớn, phục hồi chức năng không còn là một lĩnh vực bổ trợ, mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của toàn xã hội…
AI là “cánh tay đắc lực” trong quản trị dược bệnh viện
Mỗi ngày, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có khoảng 4.000 - 5.000 lượt người đến khám và điều trị. Giữa guồng quay ấy, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong từng quy trình, thao tác y tế là điều sống còn. Và AI đã trở thành "chìa khóa vàng" của bệnh viện này...
