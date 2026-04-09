Quảng Ninh đề xuất đầu tư cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc nối với Hải Phòng

Tỉnh Quảng Ninh đề nghị thống nhất giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản triển khai dự án cải tạo nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến quốc lộ 10 nối Quảng Ninh với Hải Phòng…

Thông tin từ HĐND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đã có Tờ trình đề nghị HĐND thành phố thông qua chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến quốc lộ 10 nối Quảng Ninh với Hải Phòng với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 12/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản về việc triển khai dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến quốc lộ 10 nối tỉnh Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng. UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị thống nhất giao cho tỉnh này là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Theo đó, cầu Đá Bạc trên tuyến quốc lộ 10 nối tỉnh Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng có quy mô bề rộng mặt cắt ngang 12m, chưa đồng bộ với tuyến đường hai đầu cầu đã và đang được đầu tư xây dựng. Việc cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc là cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện, nâng cao năng lực, tạo hệ thống giao thông đồng bộ kết nối liên vùng giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giao thương giữa các địa phương khu vực dự án.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc có điểm đầu tại Km5 884 trên tuyến quốc lộ 10 (thuộc phường Yên Tử, Quảng Ninh), điểm cuối tại Km6 685 (thuộc các phường Bạch Đằng và Lưu Kiếm, Hải Phòng). Tổng chiều dài cầu và đường dẫn là 800m, trong đó, chiều dài cầu (tính đến đuôi mố) là 520m, chiều dài đường dẫn khoảng 280m (phía Quảng Ninh 119m, phía Hải Phòng 162m).

Dự án sẽ thực hiện cải tạo, sửa chữa cầu Đá Bạc hiện trạng và xây mới thêm một cây cầu về phía bên trái tuyến quốc lộ 10 song song với cầu Đá Bạc. Cây cầu đầu tư thêm có bề rộng mặt đường và kết cấu như cầu Đá Bạc hiện có (bề rộng 12m bố trí 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe máy và thô sơ). Đồng thời, dự án cũng mở rộng đường dẫn hai bên đầu cầu đồng bộ với tuyến quốc lộ 10 hiện trạng phía Hải Phòng và Quảng Ninh. Thời gian thực hiện dự án nằm 2026 – 2028.

Dự án có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng gồm 15 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng, 263 tỷ đồng chi phí xây dựng, còn lại là chi phí dự phòng và chi phí khác. Nguồn vốn thực hiện chủ yếu từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh và một phần ngân sách thành phố Hải Phòng.

Trong đó, ngân sách thành phố Hải Phòng dự kiến khoảng 9 tỷ đồng thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hải Phòng. Toàn bộ phần vốn còn lại gồm chi phí xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng phía Quảng Ninh và chi phí khác là vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư công, việc giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố là có cơ sở pháp lý và cần được sự thống nhất giữa HĐND và UBND của 2 tỉnh, thành phố.

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc HĐND thành phố thông qua chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc là cần thiết và phù hợp quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công. Căn cứ vào chủ trương được HĐND thành phố Hải Phòng thông qua, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh này là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.