Quy định thu hồi trợ cấp tinh giản biên chế khi tái tuyển dụng công chức

Nhật Dương

29/04/2026, 10:01

Bộ Nội vụ hướng dẫn khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế. Trong đó, đã làm rõ quy định về việc hoàn trả trợ cấp đối với đối tượng tinh giản biên chế khi quay lại làm việc...

Bộ Nội vụ cho biết tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 154/2025/NĐ-CP đã quy định về việc đối tượng tinh giản biên chế tham gia công tác lại sau khi giải quyết chế độ, chính sách.

Theo đó, đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế, thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp. 

Trên cơ sở đó, đối với đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, sau đó được bầu cử, tuyn dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng, thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận. Trường hợp ký hợp đồng lao động thì không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận.

Nghị định 154/2025/NĐ-CP đã quy định các đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế, bao gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Công chức, viên chức và người lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý do cơ cu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền, hoặc do quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền, hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ.

Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác, hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí, và không thể bố trí đào tạo lại, hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác, nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; hoặc xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế mà có tổng số ngày nghỉ làm việc do ốm đau bằng hoặc cao hơn 200 ngày, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau; có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập, dôi dư do cơ cấu lại nhân lực của đơn vị, hoặc dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố, nghỉ ngay kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Hướng dẫn về tinh giản biên chế với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Lộ trình giải quyết chế độ tinh giản biên chế với cán bộ, công chức Hà Nội

Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và tinh giản biên chế sau ngày 1/1/2025 được chuyển hưởng chế độ NĐ 178

11:57, 10/07/2025

Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và tinh giản biên chế sau ngày 1/1/2025 được chuyển hưởng chế độ NĐ 178

Đọc thêm

Vùng biển Ninh Bình thức giấc, thu hút khách du lịch

Vùng biển Ninh Bình thức giấc, thu hút khách du lịch

Sở hữu đường bờ biển gần 90 km cùng hệ sinh thái đa dạng từ rừng ngập mặn đến bãi tắm nguyên sơ, Ninh Bình đang nổi lên như điểm đến giàu tiềm năng du lịch biển. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa, thiên nhiên và làng nghề truyền thống mở ra hướng phát triển du lịch bền vững, đa dạng trải nghiệm.

Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) phải mở rộng thẩm quyền của luật sư

Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) phải mở rộng thẩm quyền của luật sư

Tại cuộc họp về chính sách Luật Luật sư (sửa đổi), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu dự án luật phải thể hiện được sự tiến bộ, mở rộng thẩm quyền của luật sư, người bào chữa, người bảo vệ...

Nhà mạng trực xuyên lễ, hỗ trợ xác thực thuê bao tránh khóa SIM

Nhà mạng trực xuyên lễ, hỗ trợ xác thực thuê bao tránh khóa SIM

Nhằm hỗ trợ khách hàng kịp thời xác thực thông tin thuê bao trước hạn khóa SIM theo Thông tư 08, các nhà mạng cho biết sẽ duy trì hoạt động xuyên kỳ nghỉ lễ, đồng thời tăng cường nhân lực để xử lý nhu cầu trên toàn hệ thống…

Bộ Nội vụ: Sẽ giảm tiếp số lượng thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ: Sẽ giảm tiếp số lượng thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ cho biết định hướng chung là thu gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy mô, thực tiễn và đặc điểm từng vùng, miền...

Chuẩn bị các phương án thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình

Chuẩn bị các phương án thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình

Trong quý 2/2026, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình...

