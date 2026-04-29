Quy định thu hồi trợ cấp tinh giản biên chế khi tái tuyển dụng công chức

Bộ Nội vụ cho biết tại khoản 6 Điều
3 Nghị
định 154/2025/NĐ-CP đã
quy định về việc đối tượng tinh giản biên chế tham gia công tác lại sau khi giải
quyết chế độ, chính sách.
Theo đó, đối tượng tinh giản biên chế nếu được
bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân
sách nhà nước, hoặc bố
trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian
60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế, thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp
đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.
Trên cơ sở đó, đối với đối tượng là người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP, sau đó được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan,
tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng, thì phải hoàn trả lại số tiền
trợ cấp đã nhận. Trường
hợp ký hợp đồng lao động thì không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận.
Nghị định 154/2025/NĐ-CP đã quy định các đối tượng thực hiện
chính sách tinh giản biên chế,
bao gồm:
Cán bộ, công chức, viên chức; cán
bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được áp dụng
chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp
sau: Công chức, viên chức và người
lao động dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.
Cán bộ, công chức, viên chức lãnh
đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc được bổ nhiệm,
bầu cử vào chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp
chức vụ lãnh đạo thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy, cá nhân tự nguyện thực hiện
tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
Cán bộ, công chức, viên chức lãnh
đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý do cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội
ngũ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền, hoặc do quyết định của cấp có thẩm quyền
cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản
biên chế.
Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại
nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền, hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại nhân sự để
thực hiện cơ chế tự chủ.
Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công
chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc
làm khác, hoặc bố trí
được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.
Chưa đạt trình độ đào tạo theo
tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm,
nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí, và không thể bố trí đào tạo lại, hoặc được cơ quan bố trí việc
làm khác, nhưng cá nhân
tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế.
Trong năm trước liền kề hoặc
trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức không hoàn
thành nhiệm vụ; hoặc xếp
loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên
chế.
Trong năm trước liền kề hoặc
trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế mà có tổng số ngày nghỉ làm việc do ốm
đau bằng hoặc cao hơn 200 ngày, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả
trợ cấp ốm đau; có tổng số
ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận
của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản
biên chế.
Người làm việc theo chế độ hợp đồng
lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ
thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc
làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập, dôi dư do cơ cấu lại nhân lực
của đơn vị, hoặc dôi dư
do sắp xếp lại tổ chức bộ máy.
Người làm việc theo chế độ hợp đồng
lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ trong
cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập dôi
dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.
Người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Người hoạt động không chuyên
trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố, nghỉ ngay kể từ khi
có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.