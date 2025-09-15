Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Hướng dẫn về tinh giản biên chế với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Nhật Dương

15/09/2025, 07:38

Bộ Nội vụ hướng dẫn về xác định đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc diện hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản phúc đáp đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Đắk Lắk về việc giải quyết một số khó  khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Hướng dẫn của Bộ Nội vụ không chỉ giải đáp cho tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Đắk Lắk, mà còn là vấn đề được nhiều tỉnh, thành phố quan tâm trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Một trong những nội dung được đề cập là về đối tượng áp dụng chính sách tại Nghị định số 154. Bộ Nội vụ thông tin, theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 154, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thuộc đối tượng được áp dụng chính sách, chế độ theo Điều 9 Nghị định số 154 tại thời điểm nghỉ việc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nếu có nguyện vọng nghỉ thì được áp dụng chế độ, chính sách theo Điều 9 Nghị định số 154, thời gian để tính trợ cấp là từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/6/2025.

Về việc ký hợp đồng lao động sau khi hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 154, Bộ Nội vụ cho biết tại khoản 6 Điều 3 Nghị định này đã quy định, đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế, thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp.

Theo đó, trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định số 154, được ký hợp đồng lao động tại các vị trí việc làm khác (như văn thư, lái xe, nhân viên tạp vụ), và không phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả trợ cấp theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 154.

Cũng liên quan đến chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định thời gian tính chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Phản hồi sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nội vụ nêu rõ, căn cứ quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 154, thời gian công tác để tính trợ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, là tổng thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, và thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở các vị trí việc làm khác trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã, và lực lượng vũ trang nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc, hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Từ khóa:

cán bộ không chuyên trách cấp xã cấp xã dân sinh Nghị định số 154/2025/NĐ-CP Tinh giản biên chế

