Ba trường hợp vi phạm bị đình chỉ thi tuyển công chức từ 10/12/2025

Trường hợp thí sinh dự thi là cán bộ, công chức, viên chức nếu bị đình chỉ thi hoặc bị hủy kết quả thi, Hội đồng thi có trách nhiệm thông báo về cơ quan, đơn vị nơi đang công tác để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức...
Bộ Nội vụ vừa ra Thông tư 22/2025/TT-BNV ban hành nội quy và quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2025. Trong đó, quy định rõ các trường vi phạm bị đình chỉ thi công chức.
Theo nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư 22, sẽ áp dụng hình thức đình chỉ thi đối với thí sinh vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau:
(1) Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm.
(2) Sử dụng trong phòng thi: Các loại giấy tờ, tài liệu không theo yêu cầu của bài thi; điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác, trừ trường hợp có quy định khác;
(3) Gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.
Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị hủy kết quả bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo (nếu có).
Thông tư cũng quy định, áp dụng hình thức hủy kết quả thi đối với thí sinh vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau: Viết, vẽ những nội dung không liên quan đến nội dung của bài thi vào tờ giấy thi của mình hoặc của thí sinh khác.
Có một trong các hành vi: Đánh tráo bài làm, làm hộ bài của thí sinh khác, để thí sinh khác làm hộ bài thi, thi hộ; bị đình chỉ thi.
Về trình tự xử lý, người có thẩm quyền lập biên bản về hành vi vi phạm của thí sinh tại phòng thi. Người lập biên bản và thí sinh vi phạm cùng phải ký vào biên bản. Biên bản được công bố công khai tại phòng thi.
Trường hợp thí sinh vi phạm không ký biên bản vi phạm, thì người lập biên bản mời hai thí sinh ngồi gần nhất thí sinh có hành vi vi phạm ký xác nhận sự việc.
Trường hợp có một trong hai thí sinh hoặc cả hai thí sinh được mời ký xác nhận sự việc không ký biên bản, thì vẫn lập biên bản và công bố công khai tại phòng thi.
Đối với hình thức khiển trách, cảnh cáo, người lập biên bản quyết định hình thức xử lý và công bố công khai tại phòng thi; báo cáo Trưởng ban coi thi, Trưởng ban phỏng vấn, Trưởng ban vấn đáp, Trưởng ban chấm đề án để báo cáo Chủ tịch Hội đồng.
Với hình thức đình chỉ thi, người lập biên bản tiến hành lập biên bản tại phòng thi, báo cáo ngay Trưởng ban để Trưởng ban kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định đình chỉ thi ngay trong thời gian làm bài thi đối với thí sinh vi phạm. Đại diện Hội đồng hoặc Trưởng ban công bố công khai tại phòng thi.
Với hình thức hủy kết quả thi, Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức trước khi quyết định hủy bỏ kết quả thi của thí sinh.
Liên quan đến xử lý thí sinh vi phạm, Thông tư nêu rõ, thí sinh bị khiển trách trong bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số câu trả lời đúng, hoặc 25% tổng số điểm đạt được của bài thi đó. Thí sinh bị cảnh cáo trong bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số câu trả lời đúng, hoặc 50% tổng số điểm đạt được của bài thi đó.
Khi tổng hợp kết quả, căn cứ biên bản xử lý vi phạm do giám thị phòng thi lập và báo cáo của Trưởng ban, Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định việc trừ số câu trả lời đúng hoặc trừ số điểm.
Trường hợp thí sinh gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi, thì ngoài việc bị đình chỉ, hủy kết quả thi, tùy theo tính chất, mức độ còn bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hoặc pháp luật hình sự.
Trường hợp thí sinh dự thi là cán bộ, công chức, viên chức nếu bị đình chỉ thi hoặc bị hủy kết quả thi, Hội đồng thi có trách nhiệm thông báo về cơ quan, đơn vị nơi đang công tác để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
