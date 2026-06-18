Bộ Nội vụ phản hồi về đề xuất tăng thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh

Bộ Nội vụ cho biết hiện nay chưa có chỉ đạo chính thức liên quan đến đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh. Bộ sẽ tiếp tục nắm bắt, theo dõi thêm dư luận và chỉ đạo của các cấp...

Mới đây, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa ra đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh. Việc này để tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nêu quan điểm về đề xuất này tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 18/6, bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), thông tin hiện nay chưa có chỉ đạo chính thức liên quan đến đề xuất thêm ngày nghỉ này.

Qua nắm bắt từ thực tiễn, bà Hạnh cho biết việc đề xuất thêm 2 ngày nghỉ có nhiều luồng thông tin, trong đó có những thông tin cho rằng chưa thực sự cần thiết. Bên cạnh có công đoàn viên muốn nghỉ để đưa con đi khai giảng, thì vẫn có công nhân không muốn nghỉ mà dành thời gian này đi làm để kiếm thêm thu nhập.

Về vấn đề này, bà Hạnh cho rằng cần nắm bắt, theo dõi thêm dư luận và chỉ đạo của các cấp. Hiện nay, Cục Việc làm là đơn vị tham mưu giúp Bộ đề xuất các cấp có thẩm quyền liên quan đến giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi và ngày lễ.

Trong quá trình tham mưu, sửa đổi Bộ luật Lao động, Cục đã đề xuất Bộ về nội dung, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 năm trước liền kề.

Bà Hạnh thông tin, hiện nay Thủ tướng mới quy định tổng số ngày nghỉ mà chưa quy định cụ thể về ngày nghỉ. Vì vậy, trong đợt sửa Bộ luật Lao động lần này, Bộ đã đề xuất sửa đổi để quy định cụ thể và rõ ràng về các số ngày nghỉ. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ thông báo cụ thể.

Bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm. Ảnh: Tống Giáp.

Bộ luật Lao động quy định hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và ngày Quốc khánh. Sau khi Thủ tướng quyết định, giao Bộ Nội vụ công bố. Các ngày nghỉ còn lại gồm Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4-1/5 thực hiện theo quy định của luật.

Tuy nhiên thực tế ngày nghỉ lễ chính thức mà rơi vào ngày nghỉ hằng tuần thì sẽ phải thực hiện hoán đổi. Theo bà Hạnh, việc này phải lấy ý kiến, tổng hợp của các bên liên quan, dẫn tới sự thiếu chủ động sắp xếp từ đầu năm cho doanh nghiệp, người dân, cơ quan đơn vị. Vì vậy, việc luật giao quyền cho Thủ tướng Chính phủ quy định ngày nghỉ sẽ phù hợp.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, hiện người lao động có 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong năm. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Thể chế chủ trương tại Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định lấy ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Đây là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, Bộ Nội vụ đang đề xuất đưa ngày này vào số ngày nghỉ chính thức tại Bộ luật Lao động.

Như vậy, sau khi được luật hóa vào quy định của luật, người lao động cả nước sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.