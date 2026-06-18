Bộ Nội vụ phản hồi về đề xuất tăng thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh
Thu Hằng
18/06/2026, 20:38
Bộ Nội vụ cho biết hiện nay chưa có chỉ đạo chính thức liên quan đến đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh. Bộ sẽ tiếp tục nắm bắt, theo dõi thêm dư luận và chỉ đạo của các cấp...
Mới đây, tại Đại hội XIV Công đoàn Việt
Nam, Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam đã đưa ra đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh. Việc này để tạo cơ hội cho người lao động
được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng
cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Nêu quan điểm về đề xuất này tại họp báo Bộ Nội
vụ chiều 18/6, bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), thông tin hiện
nay chưa có chỉ đạo chính thức liên quan đến đề xuất thêm ngày
nghỉ này.
Qua nắm bắt từ thực tiễn, bà Hạnh cho biết
việc đề xuất thêm 2 ngày nghỉ có nhiều luồng thông tin, trong đó có những thông
tin cho rằng chưa thực sự cần thiết. Bên
cạnh có công đoàn viên muốn nghỉ để đưa con đi khai giảng, thì vẫn có công nhân
không muốn nghỉ mà dành thời gian này đi làm để kiếm thêm thu nhập.
Về vấn đề này, bà Hạnh cho rằng cần nắm bắt, theo dõi
thêm dư luận và chỉ đạo của các cấp. Hiện nay, Cục Việc làm là đơn vị tham mưu giúp Bộ đề xuất các
cấp có thẩm quyền liên quan đến giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi và ngày lễ.
Trong quá trình tham mưu, sửa đổi Bộ luật Lao
động, Cục đã đề xuất Bộ về nội
dung, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ
thể ngày nghỉ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết
hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 năm trước liền
kề.
Bà Hạnh thông tin, hiện nay Thủ tướng mới
quy định tổng số ngày nghỉ mà chưa quy định cụ thể về ngày nghỉ. Vì vậy, trong đợt sửa Bộ luật Lao động lần này, Bộ đã đề xuất sửa đổi
để quy định cụ thể và rõ ràng về các số ngày nghỉ. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ thông
báo cụ thể.
Bộ luật Lao động quy định
hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết
Âm lịch và ngày Quốc
khánh. Sau khi Thủ tướng quyết định, giao Bộ Nội vụ công bố. Các ngày nghỉ còn lại gồm Tết Dương lịch, Giỗ Tổ
Hùng Vương, ngày 30/4-1/5 thực hiện theo quy định của luật.
Tuy nhiên thực tế ngày nghỉ lễ chính thức
mà rơi vào ngày nghỉ hằng tuần thì sẽ phải thực hiện hoán đổi. Theo bà Hạnh, việc
này phải lấy ý kiến, tổng hợp của các bên liên quan, dẫn tới sự thiếu chủ động
sắp xếp từ đầu năm cho doanh nghiệp, người dân, cơ quan đơn vị. Vì vậy, việc luật giao quyền cho Thủ tướng
Chính phủ quy định ngày
nghỉ sẽ phù hợp.
Theo Bộ luật Lao động năm 2019, hiện người lao động có 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được
hưởng nguyên lương trong năm. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1
Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch);
ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày
(ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề
trước hoặc sau).
Nếu những ngày nghỉ này trùng vào
ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng
năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày
nghỉ theo quy định.
Thể chế chủ trương tại Nghị quyết số
80-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong
đó xác định lấy ngày 24/11 là “Ngày
Văn hóa Việt Nam”. Đây là
ngày nghỉ, người lao động được
hưởng nguyên lương, Bộ
Nội vụ đang đề xuất đưa
ngày này vào số ngày nghỉ chính thức tại Bộ luật Lao động.
Như vậy, sau khi được luật hóa vào quy định của luật,
người lao động cả nước sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ, nâng tổng số
ngày nghỉ lễ, Tết trong năm lên 12 ngày.
TLĐ Lao động Việt Nam lý giải về đề xuất thêm 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9
15:44, 05/06/2026
Kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, giảm giờ làm việc
10:34, 04/06/2026
Còn 2 kỳ nghỉ trong năm 2026, riêng Quốc khánh nghỉ 5 ngày
10:23, 03/05/2026
Đọc thêm
100% địa phương hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố
Đại diện Bộ Nội vụ cho biết đến nay 100% các địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố. Hiện đang bắt đầu triển khai lấy ý kiến nhân dân trước khi thực hiện…
Luật Cạnh tranh (sửa đổi) : Cần làm rõ khái niệm "giúp sức" để tránh hiểu nhầm và lạm quyền
Cho ý kiến về dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đề nghị làm rõ khái niệm "giúp sức" trong hành vi hạn chế cạnh tranh. Nếu không quy định rõ tiêu chí xác định yếu tố cố ý hoặc biết rõ mục đích vi phạm của doanh nghiệp được hỗ trợ, quy định này có thể làm gia tăng rủi ro pháp lý đối với các chủ thể cung cấp dịch vụ trung gian ngay tình...
Hà Nội cắt giảm nhiều thủ tục hành chính về lao động, việc làm
Sở Nội vụ Hà Nội thông báo cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và các quy định về việc làm, an toàn vệ sinh lao động. Nhiều thủ tục sẽ tạm dừng thực hiện kể từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027...
Khó phân định rạch ròi hành vi vô tình vi phạm và cố ý trục lợi bảo hiểm thất nghiệp
Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định hiện rất khó để xác định rạch ròi giữa trường hợp vô tình vi phạm và cố ý trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. Việc đánh giá phải dựa trên hồ sơ, tài liệu cũng như kết quả xác minh cụ thể của từng trường hợp...
Cảnh giác dịch vụ “đảo thẻ tín dụng”, rút tiền trái quy định qua máy POS
Theo Công an TP Hà Nội, một số trường hợp còn tổ chức dịch vụ “đảo thẻ” chuyên nghiệp, sử dụng nhiều thẻ tín dụng khác nhau để thanh toán xoay vòng, kéo dài thời gian trả nợ và che giấu nguy cơ mất khả năng thanh toán.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: