Sau hơn 4 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. ..

Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức (TP. Đồng Nai). Ảnh: VGP.

Sáng 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức (TP. Đồng Nai).

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mặc dù trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn, nhất là do chiến tranh đã lùi xa, địa hình, địa vật đã thay đổi, hồ sơ, sơ đồ mộ và tài liệu chưa đầy đủ, nhiều khu vực còn sót bom mìn, nhân chứng chiến tranh ngày càng ít. Bên cạnh đó, hài cốt các liệt sĩ đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu suy giảm; trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay chưa theo kịp yêu cầu.

Nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, sau hơn 4 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", chúng ta đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể.

Đặc biệt, khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Rà phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. TP. Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ.

Đây là những kết quả của sự nỗ lực rất lớn, tạo nền tảng để Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm đề ra.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP.

Thay mặt Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TP. Đồng Nai, các cơ quan chuyên môn, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các nhân chứng lịch sử, các tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tại TP. Đồng Nai nói riêng.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu được xác định trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Quân khu 7, TP. Đồng Nai huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm, quy tập. Tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; kịp thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải triển khai thận trọng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng hơn. Mỗi đồng chí phải luôn nêu cao tấm lòng thành kính, tri ân, thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, tâm huyết nhất (quyết tâm làm, làm bằng được) để bảo vệ, lấy được mẫu xét nghiệm xác định được danh tính của các liệt sĩ.

Cùng với đó, Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn. Tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ, để tổ chức khai quật, tìm kiếm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng quà các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các nhân chứng lịch sử.

Tại buổi Lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đã thực hiện nghi lễ quy tập hài cốt liệt sĩ và dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.