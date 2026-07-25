Đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể
ĐĐỗ Như
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Sau hơn 4 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. ..
Sáng 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy
tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức (TP. Đồng Nai).
Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết dưới
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã
tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt "Chiến dịch 500 ngày đêm
đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt
sĩ".
Mặc dù trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp
không ít khó khăn, nhất là do chiến tranh đã lùi xa, địa hình, địa vật đã thay
đổi, hồ sơ, sơ đồ mộ và tài liệu chưa đầy đủ, nhiều khu vực còn sót bom mìn,
nhân chứng chiến tranh ngày càng ít. Bên cạnh đó, hài cốt các liệt sĩ đã an
táng nhiều năm, chất lượng mẫu suy giảm; trong khi năng lực và công suất giám định
ADN hiện nay chưa theo kịp yêu cầu.
Nhưng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, sau hơn 4 tháng
triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", chúng ta đã tìm kiếm, quy tập
được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể.
Đặc biệt, khu mộ tập thể tại
Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt
sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn
50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Rà phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng
lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. TP. Đồng Nai
đã tìm kiếm, quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt
sĩ.
Đây là những kết quả của sự nỗ lực rất lớn, tạo nền tảng để
Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu
của Chiến dịch 500 ngày đêm đề ra.
Thay mặt Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Phó
Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ
đạo 515 Quân khu 7 và TP. Đồng Nai, các cơ quan chuyên môn, các lực lượng trực
tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các nhân chứng lịch sử,
các tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm
kiếm thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tại TP. Đồng Nai nói
riêng.
Để hoàn thành tốt các mục tiêu được xác định trong Chiến dịch
500 ngày đêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Quân khu 7, TP. Đồng Nai huy động
tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm
kiếm, quy tập. Tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; kịp
thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định để giám định ADN, xác định
danh tính liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.
Các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt
các anh hùng liệt sĩ phải triển khai thận trọng, bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ
lưỡng hơn. Mỗi đồng chí phải luôn nêu cao tấm lòng thành kính, tri ân, thực hiện
nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, tâm huyết nhất (quyết tâm làm, làm bằng được)
để bảo vệ, lấy được mẫu xét nghiệm xác định được danh tính của các liệt sĩ.
Cùng với đó, Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích,
đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận
đánh, các chiến dịch trên địa bàn. Tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công
nghệ hiện đại đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực khả
năng có mộ liệt sĩ, để tổ chức khai quật, tìm kiếm hoàn thành mục tiêu đề ra.
Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng quà các lực lượng
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các nhân chứng lịch sử.
Tại buổi Lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng
Phan Văn Giang cùng các đại biểu đã thực hiện nghi lễ quy tập hài cốt liệt sĩ
và dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Xã Minh Đức là một trong 3 điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt
sĩ trên địa bàn TP. Đồng Nai trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và
xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trong giai đoạn 1967-1975, khu vực xã Minh Đức diễn ra nhiều
trận đánh ác liệt của du kích địa phương và các đơn vị chủ lực như: Sư đoàn 7,
Sư đoàn 9, Trung đoàn 201/Sư đoàn 302 với quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng
Hòa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước trên mảnh đất này. Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm trên sườn tây bắc
điểm cao 74, ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức.
Trong lịch sử, khu vực này là nơi diễn ra nhiều trận đánh phục
kích xe cơ giới, xe tăng, xe thiết giáp địch và là trung tâm của trận càn
"Tìm kiếm và Phong tỏa Minh Đức" của liên quân Mỹ - Quân lực Việt Nam
Cộng hòa vào tháng 11/1969.
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