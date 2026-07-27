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Askonomy

Hà Tĩnh cần hơn 23.000 lao động ngay trong quý III

N Nguyễn Thuấn

Hàng loạt doanh nghiệp lớn như VinFast, Formosa Hà Tĩnh, SGC, Vincons cùng nhiều doanh nghiệp may mặc đồng loạt tăng tốc tuyển dụng, đưa tổng nhu cầu nhân lực tại Hà Tĩnh lên hơn 23.000 người. Nhiều vị trí có mức lương từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng...

Hàng loạt doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng lao động phục vụ sản xuất. Ảnh: Thu Trang
Hàng loạt doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng lao động phục vụ sản xuất. Ảnh: Thu Trang

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh trong tháng 7 và quý III/2026, tổng cộng 168 doanh nghiệp tại địa phương này đã đăng ký tuyển dụng 23.008 lao động.

Quy mô tuyển dụng này được đánh giá là một trong những đợt lớn nhất kể từ đầu năm, phản ánh tín hiệu tích cực của thị trường lao động khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt mở rộng sản xuất và triển khai các dự án mới.

Nhu cầu tuyển dụng trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, cơ khí, sản xuất, may mặc, thương mại, dịch vụ và logistics.

Trong đó, lao động phổ thông tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19.263 vị trí, tương đương hơn 83% tổng nhu cầu tuyển dụng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tuyển 3.510 lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng và 235 lao động trình độ đại học.

Động lực chính thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng đến từ hàng loạt dự án quy mô lớn tại Khu Kinh tế Vũng Áng cùng kế hoạch mở rộng sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC có nhu cầu tuyển tới 6.300 lao động phục vụ các dự án xây dựng. Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast tuyển 4.000 lao động cho nhà máy sản xuất ô tô điện tại Vũng Áng. Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An cần 4.500 công nhân điện tử, trong khi Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons tuyển 2.300 lao động...

Ngoài ra, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cũng đang tuyển 400 lao động ở nhiều vị trí thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất và bảo dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành và mở rộng sản xuất.

Không chỉ khu vực công nghiệp nặng, nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn như CS Toys Vina Limited, Haivina Hồng Lĩnh, May BGG Hương Sơn, Apparel Tech Hà Tĩnh và Gaiwach Hà Tĩnh cũng đồng loạt tuyển số lượng lớn lao động để phục vụ kế hoạch tăng công suất trong những tháng cuối năm.

Đợt tuyển dụng lớn nhất từ đầu năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người lao động tại Hà Tĩnh. Đồ họa: Nguyễn Thuấn
Đợt tuyển dụng lớn nhất từ đầu năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người lao động tại Hà Tĩnh. Đồ họa: Nguyễn Thuấn

Danh mục việc làm được tuyển dụng khá đa dạng, từ công nhân sản xuất, thợ hàn, thợ điện, cơ khí, bảo trì, vận hành máy, lái xe, nhân viên kinh doanh, kế toán đến các vị trí kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ thuật viên tự động hóa và quản lý sản xuất.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, mức thu nhập tại các doanh nghiệp được đánh giá khá cạnh tranh, dao động từ 6-65 triệu đồng/tháng tùy theo trình độ chuyên môn và vị trí việc làm.

Trong đó, lao động phổ thông có mức lương phổ biến từ 6-12 triệu đồng/tháng. Nhóm lao động kỹ thuật, cơ khí, điện, bảo trì có thu nhập từ 10-25 triệu đồng/tháng.

Đối với các vị trí kỹ sư, quản lý hoặc nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực xây dựng, mức thu nhập có thể đạt từ 35-65 triệu đồng/tháng...

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