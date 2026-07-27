Cách xác định tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nước ngoài

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn chi tiết việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với trường hợp là người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam...

Chuyên gia là lao động nước ngoài của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại một cuộc tập huấn về an sinh xã hội. Ảnh: N.Dương.

Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhận được một số ý kiến của các đơn vị, người lao động về việc xác định mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với người lao động trong khu vực doanh nghiệp, trong đó có lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Đồng thời, được đề cập tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với nhóm trên là tiền lương tháng, bao gồm:

Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến, hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Các khoản này không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương. Không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), không phải là tiền lương thì không làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị các đơn vị căn cứ hợp đồng lao động đã giao kết để xác định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định trên.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn, đều có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã quy định tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được xác định như sau: 3% trên tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ ốm đau và thai sản; 22% trên tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tổng cộng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 25% trên tiền lương làm căn cứ đóng. Tỷ lệ này được phân bổ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong các trường hợp cụ thể.

Dữ liệu của Bộ Nội vụ cho thấy tính đến hết năm 2025, cả nước có 162.858 lao động nước ngoài đang làm việc. Trong đó, 7.770 người không thuộc diện cấp giấy phép lao động, 155.088 người thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Xét theo vị trí công việc, có 22.416 người là nhà quản lý, 10.149 người là giám đốc điều hành, 44.342 người là chuyên gia, 85.951 người là lao động kỹ thuật. Các tỉnh, thành phố có số lao động nước ngoài đông là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai…

Hiện nay, việc quản lý lao động ngoài nước đang được thực hiện theo Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.