Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Xác định mục tiêu xây dựng nền giáo dục chất lượng và trung thực

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất, lấy kết quả làm thước đo, đồng thời xác định mục tiêu xây dựng nền giáo dục công bằng, chất lượng và trung thực...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ GDDT

Trong 2 ngày (23, 24/7), tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT năm 2026 nhằm đánh giá kết quả năm học 2025-2026 và trao đổi, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027.

Kết luận Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, năm học 2025-2026, Bộ trưởng cho biết ngành giáo dục đã đạt nhiều kết quả tích cực trong hoàn thiện thể chế, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường phối hợp với các địa phương. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành.

NHIỀU VẤN ĐỀ NHỨC NHỐI CÒN TỒN TẠI

Tuy nhiên người đứng đầu ngành giáo dục cũng thẳng thắn nhìn nhận, hiện vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, cụ thể: Chất lượng giáo dục giữa các địa phương và giữa các vùng, miền vẫn còn chênh lệch; việc bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho mọi học sinh vẫn còn nhiều thách thức, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và đầu tư cơ sở vật chất ở một số nơi còn thiếu tính chủ động, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, quá tải học sinh ở khu vực đô thị và khu công nghiệp, trong khi một số nơi chưa khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, vẫn chưa được giải quyết căn cơ với vấn đề thừa thiếu giáo viên cục bộ.

Đổi mới quản trị giáo dục và chuyển đổi số tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đồng đều. Ở một số địa phương, việc ứng dụng dữ liệu trong quản lý còn hình thức; cải cách thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu; hồ sơ, sổ sách vẫn còn tạo áp lực đối với nhà giáo. Đây là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ để chuyển đổi số thực sự tạo ra thay đổi trong phương thức quản trị, chứ không chỉ dừng ở việc số hóa quy trình.

Chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hướng nghiệp, giáo dục STEM, ngoại ngữ và năng lực số ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới. Đặc biệt, một số hiện tượng như bạo lực học đường, vi phạm đạo đức nhà giáo, gian lận, tiêu cực trong thi cử - trong thời gian vừa qua, toàn ngành cơ bản đã làm tốt công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhưng xảy ra hiện tượng tiêu cực ở một số địa phương, đây là vấn đề nhức nhối trong ngành và cần phải quyết tâm đẩy lùi. Việc lạm thu, dạy thêm học thêm không đúng quy định về hình thức, bệnh thành tích vẫn còn xảy ra. Những điều đó ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội đối với ngành.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan, nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan. Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở tư duy, nhận thức và việc tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...

TRẢ LẠI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC CHẤT CHO HỌC SINH

Về mục tiêu trong năm học 2026-2027, Bộ trưởng Bộ Giáo dục nêu rõ, ngành cần xác định những thước đo cụ thể. Đặc biệt cần, trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật.

Học sinh, sinh viên khi ra trường phải có phẩm chất và năng lực thực chất; trở thành những công dân toàn cầu, đồng thời tích hợp các giá trị truyền thống của dân tộc và làm chủ những công nghệ mới.

Ngành giáo dục cần chấm dứt triệt để tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích và kết quả thi đua. Trong hệ thống giáo dục, cần hình thành và giáo dục tinh thần liêm chính học thuật cho học sinh ngay từ trên bục giảng, từ mầm non và các cấp học tiếp theo. Mỗi học sinh cần biết mình đang ở đâu để nỗ lực vươn lên vì sự tiến bộ của bản thân, chứ không chỉ chạy theo điểm số để so sánh với người khác.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, với những hiện tượng tiêu cực xảy ra, theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, những người làm trong ngành đều rất buồn. Nhìn lại 40 năm đổi mới về thi cử, qua mỗi giai đoạn, tất cả những cán bộ, giáo viên đều cần phấn đấu, cải tiến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học ngày càng tốt hơn.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định hình thức tổ chức Kỳ thi hiện nay có nhiều ưu điểm: tổ chức bài bản, nhẹ nhàng, giảm áp lực đối với học sinh và toàn xã hội. Các cơ quan Nhà nước, lãnh đạo, các sở, ngành và các thầy cô nhận phần khó về mình để tổ chức Kỳ thi thật tốt, tạo cơ hội thuận lợi nhất cho học sinh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho rằng phải làm sao để kết quả Kỳ thi có đủ độ tin cậy, độ phân hóa, bảo đảm tính thực chất, làm căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học xét tuyển. Nhưng quan trọng hơn, phải có kết quả thực chất để đánh giá chất lượng dạy học, giáo dục trong toàn ngành.

"Ở một số nơi đã xảy ra những hiện tượng sai phạm. Chúng ta có thể nói về nguyên nhân khách quan, nhưng cũng phải nói về nguyên nhân chủ quan. Những người làm giáo dục đã nhận diện được những động lực tạo ra tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm hết sức mình và đã thể hiện đầy đủ sự tự trọng của mình chưa?", người đứng đầu ngành giáo dục đặt câu hỏi.