Cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính về Nông nghiệp và Môi trường

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục được cắt giảm, phân quyền và đơn giản hóa mạnh mẽ nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc cải cách được gắn với cơ chế hậu kiểm, tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cụ thể, Nghị quyết cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của 11 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường bao gồm: trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi và thú y; thủy sản và kiểm ngư; thủy lợi; quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai; đất đai; tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; môi trường; khí tượng thủy văn; quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 28/2/2027. Riêng một số nội dung tại các phụ lục liên quan đến đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản và thủy sản sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Theo Nghị quyết này, có 54 thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa. Trong đó lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật chiếm số lượng lớn nhất (12 thủ tục); chăn nuôi thú y (11 thủ tục), môi trường (8 thủ tục), thủy sản kiểm ngư (7 thủ tục), tài nguyên nước (6 thủ tục)...

Trong lĩnh vực môi trường, Nghị quyết tiếp tục thể hiện tinh thần cải cách mạnh mẽ khi bãi bỏ và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính được cho là chồng chéo, gây phát sinh chi phí không cần thiết.

Cụ thể, Chính phủ quyết định không thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và thủ tục điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận này. Đồng thời, thủ tục thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản ở cả cấp trung ương và địa phương cũng được bãi bỏ.

Ngoài ra, nhiều thủ tục khác cũng được cắt giảm như thủ tục cấp lại giấy phép môi trường, cung cấp thông tin môi trường, cấp đổi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

Đơn giản hóa các quy định liên quan đến đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Bên cạnh việc cắt giảm thủ tục, Nghị quyết còn đơn giản hóa các quy định liên quan đến đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đối tượng phải có giấy phép môi trường và đối tượng thực hiện chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với trường hợp không đăng ký hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.

Chính phủ cũng đẩy mạnh phân quyền cho địa phương trong lĩnh vực môi trường. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân quyền thực hiện một phần thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường vốn trước đây thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường…

Trong lĩnh vực đất đai, Nghị quyết đã cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Cụ thể như: không thực hiện thủ tục hành chính cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai quy định tại điểm i khoản 1 Điều 223 Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Phần VI, Phụ lục I Nghị định số 151/2025/NĐ-CP về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Việc cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Thông tư số 56/2024/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Cùng với đó, không thực hiện điều kiện kinh doanh về kinh doanh dịch vụ xác định giá đất tại khoản 3 Điều 162 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Điều 36 Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP.