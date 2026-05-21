Cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính về Nông nghiệp và Môi trường
Đỗ Phong
21/05/2026, 11:02
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục được cắt giảm, phân quyền và đơn giản hóa mạnh mẽ nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc cải cách được gắn với cơ chế hậu kiểm, tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm...
Cụ thể, Nghị quyết cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục
hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của 11 lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường bao gồm: trồng trọt và bảo vệ
thực vật; chăn nuôi và thú y; thủy sản và kiểm ngư; thủy lợi; quản lý đê điều
và phòng, chống thiên tai; đất đai; tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản;
môi trường; khí tượng thủy văn; quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường
biển và hải đảo.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 28/2/2027.
Riêng một số nội dung tại các phụ lục liên quan đến đất đai, môi trường, tài
nguyên nước, khoáng sản và thủy sản sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Theo Nghị quyết này, có 54 thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa. Trong đó lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật chiếm số lượng lớn nhất (12 thủ tục); chăn nuôi thú y (11 thủ tục), môi trường (8 thủ tục), thủy sản kiểm ngư (7 thủ tục), tài nguyên nước (6 thủ tục)...
Trong lĩnh vực môi trường, Nghị quyết tiếp tục thể hiện tinh
thần cải cách mạnh mẽ khi bãi bỏ và đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính được
cho là chồng chéo, gây phát sinh chi phí không cần thiết.
Cụ thể, Chính phủ quyết định không thực hiện thủ tục cấp giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và thủ tục điều
chỉnh nội dung giấy chứng nhận này. Đồng thời, thủ tục thẩm định phương án cải
tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản ở cả cấp trung
ương và địa phương cũng được bãi bỏ.
Ngoài ra, nhiều thủ tục khác cũng được cắt giảm như thủ tục
cấp lại giấy phép môi trường, cung cấp thông tin môi trường, cấp đổi quyết định
chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.
Bên cạnh việc cắt giảm thủ tục, Nghị quyết còn đơn giản hóa
các quy định liên quan đến đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM),
đối tượng phải có giấy phép môi trường và đối tượng thực hiện chứng nhận Nhãn
sinh thái Việt Nam đối với trường hợp không đăng ký hưởng chính sách ưu đãi, hỗ
trợ của Nhà nước.
Chính phủ cũng đẩy mạnh phân quyền cho địa phương trong lĩnh
vực môi trường. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân quyền thực hiện một
phần thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép
môi trường vốn trước đây thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường…
Trong lĩnh vực đất đai, Nghị quyết đã cắt giảm, đơn giản hóa
thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Cụ thể như: không thực hiện thủ tục
hành chính cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai quy định tại điểm i khoản 1 Điều
223 Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Phần VI, Phụ lục I Nghị định số
151/2025/NĐ-CP về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân
quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Việc cung cấp thông tin, dữ liệu đất
đai được thực hiện theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Thông tư số
56/2024/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai
thác và sử dụng tài liệu đất đai từ Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.
Cùng với đó, không thực hiện điều kiện kinh doanh về kinh
doanh dịch vụ xác định giá đất tại khoản 3 Điều 162 Luật Đất đai số
31/2024/QH15 và Điều 36 Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất được sửa đổi,
bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP.
Tại Diễn đàn Đô thị Thế giới (WUF13), nhiều chuyên gia cảnh báo các thành phố toàn cầu đang đối mặt áp lực kép: vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải. Trong bối cảnh đó, đầu tư hạ tầng xanh và xây dựng các đô thị chống chịu đang trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều nền kinh tế…
Hội nghị FR-26: Nga nhấn mạnh thông điệp tăng tốc công nghệ điện hạt nhân thế hệ IV
Trong bối cảnh thế giới ngày càng đối mặt với áp lực bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn, giảm phát thải carbon và xử lý bài toán tài nguyên uranium, Nga đang tăng tốc thúc đẩy công nghệ điện hạt nhân thế hệ IV dựa trên lò phản ứng neutron nhanh và chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín...
Sáp nhập vườn quốc gia, khu bảo tồn cần thận trọng để bảo vệ an ninh sinh thái
Trước chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 105/NQ-CP, nhiều tổ chức bảo tồn thiên nhiên kiến nghị Chính phủ tránh sáp nhập các vườn quốc gia một cách cơ học. Việc tinh gọn cần dựa trên đánh giá khoa học để không gây hại đến đa dạng sinh học và an ninh sinh thái quốc gia...
Tín chỉ carbon: Thị trường tỷ USD và lớp tài sản đầu tư tiềm năng mới
Việt Nam được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế, có thể tạo ra khoảng 103 triệu tín chỉ carbon vào năm 2050 từ các lĩnh vực như rừng, biển và nông nghiệp carbon thấp... Với tiềm năng "rừng vàng, biển bạc" cùng sự chuyển mình mạnh mẽ trong nông nghiệp carbon thấp và kinh tế tuần hoàn, Việt Nam đang nắm giữ cơ hội trở thành nguồn cung tín chỉ quan trọng trên bản đồ toàn cầu. Tín chỉ carbon đã trở thành một lớp tài sản đầu tư tiềm năng mới...
Cụ thể tỷ lệ tái chế sản phẩm, bao bì của các nhà sản xuất, nhập khẩu
Theo quy định, từ ngày 25/5, các nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì; ắc quy và pin; dầu nhớt; săm lốp; điện- điện tử khi đưa ra thị trường Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ quy định cụ thể...
