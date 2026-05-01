Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn lớn của ngành Nông nghiệp và Môi trường

Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và tình hình biến động nhanh, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ngành Nông nghiệp và Môi trường phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng công tác trọng tâm thời gian tới.

Nội dung cuộc họp tập trung vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2, cùng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030, gắn với mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

CẢI CÁCH THỦ TỤC ĐỂ BỨT PHÁ TĂNG TRƯỞNG

Theo các báo cáo tại cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khi quản lý nhiều nguồn lực lớn như đất đai, rừng, khoáng sản. Dù đối mặt với không ít khó khăn, ngành vẫn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thời gian qua, Bộ đã tập trung hoàn thiện thể chế, ban hành sớm các nghị định, văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Đáng chú ý, Bộ là một trong ba bộ đề xuất phương án đạt toàn bộ chỉ tiêu về cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh Nhật Bắc.

Song song với đó, Bộ chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án và đất đai; triển khai nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngành cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, duy trì đà tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao.

Đánh giá về vai trò của ngành, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là lĩnh vực đa ngành, đa lĩnh vực với 18 lĩnh vực quản lý, phạm vi rộng, yêu cầu cao và liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Ngành không chỉ tạo việc làm, ổn định đời sống mà còn giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, nhất là việc Bộ đi đầu trong hoàn thiện thể chế và thực hiện nghiêm chỉ đạo về cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh theo Kết luận 18 của Trung ương.

Thủ tướng nhấn mạnh: việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những giải pháp nhanh và hiệu quả nhất để hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp, từ đó tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và củng cố niềm tin xã hội. Quá trình này cần được thực hiện liên tục, sát với yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, đặc biệt là việc huy động và giải phóng nguồn lực từ đất đai, tài nguyên, rừng; tình trạng thủ tục hành chính còn phức tạp; ô nhiễm môi trường không khí tại đô thị và ô nhiễm nước tại một số lưu vực sông, làng nghề.

THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO NHIỀU NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ, Thủ tướng thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu toàn ngành triển khai với quyết tâm cao nhất.

Trước hết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết quan trọng; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu và thời hạn cụ thể, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức. Đặc biệt, trong tuần phải hoàn thành hướng dẫn phân bổ vốn đầu tư công theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội.

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong tháng 5/2026, Bộ phải báo cáo hai đề án lớn về quản lý, sử dụng tín chỉ carbon và tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW; trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường; đồng thời hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và đẩy mạnh phân cấp trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong quý II/2026, yêu cầu hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; đẩy mạnh số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai; hoàn thiện quy hoạch ngành; xử lý tình trạng đất bỏ hoang, thu hồi các dự án chậm triển khai; đồng thời hoàn thiện pháp luật về đất hiếm và hệ thống tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật.

Đến quý III/2026, ngành cần tập trung tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW về đất đai, sửa đổi Luật Đất đai; xây dựng chương trình tối đa hóa giá trị sử dụng đất nông nghiệp; hoàn thiện cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phát triển thị trường phụ phẩm.

Song song với đó, Bộ cần khẩn trương trình ban hành các nghị định tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng; phối hợp rà soát, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc “một việc - một cơ quan chủ trì”.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ nhằm giải phóng nguồn lực, trong đó tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, môi trường, khoáng sản và nghiên cứu sửa đổi các luật liên quan.

Về chính sách, Thủ tướng cho rằng hiện có nhiều cơ chế hỗ trợ đầu tư trong nông nghiệp nhưng thiếu nguồn lực và hiệu quả chưa cao. Vì vậy, giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, lựa chọn các chính sách thực sự cần thiết để xây dựng một nghị định chung, đảm bảo tính khả thi và sát thực tế.

Một điểm đáng chú ý là yêu cầu đổi mới chính sách đất lúa theo hướng linh hoạt, cho phép chuyển đổi các diện tích kém hiệu quả sang mục đích khác, nhưng vẫn đảm bảo khả năng quay lại sản xuất khi cần thiết, qua đó giữ vững an ninh lương thực quốc gia.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành chủ động điều hành sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống; theo dõi sát diễn biến quốc tế để xây dựng các kịch bản tăng trưởng, xuất khẩu và giải pháp ứng phó phù hợp. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trong đàm phán thương mại, mở rộng thị trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục cơ cấu lại ngành theo hướng hiện đại, bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển công nghệ lõi; tổ chức sản xuất quy mô lớn theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ngoài các nhiệm vụ chiến lược, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên như chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, chống thiên tai; ứng phó biến đổi khí hậu; đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập.

Đặc biệt, cần tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường không khí, ngập úng tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM; cải thiện môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề.