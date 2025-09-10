Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai

Đà Nẵng đã chủ động, linh hoạt và quyết tâm triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, môi trường, lâm nghiệp và tài nguyên nước. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương cần bám sát các quy định và hướng dẫn để triển khai hiệu quả…

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng dẫn đầu vừa làm việc với UBND Thành phố Đà Nẵng để khảo sát, tiếp thu ý kiến và tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền 2 cấp trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

GẶP VƯỚNG MẮC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho biết thực hiện Công điện số 110 và 111 ngày 17/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 10 đoàn công tác đến làm việc tại nhiều địa phương để nắm tình hình, trao đổi và tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Mục tiêu là thống nhất trong thực hiện phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Theo đó, tại buổi làm việc với Đoàn, đại diện Thành phố Đà Nẵng phản ánh địa phương gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định giá đất, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất. Việc sáp nhập đơn vị hành chính, thay đổi thẩm quyền giữa các cấp khiến địa phương lúng túng trong xử lý hồ sơ; thiếu phần mềm chuyên ngành thống nhất giúp quản lý cơ sở dữ liệu đất đai cũng làm chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ở lĩnh vực môi trường, thành phố chưa được phân định rõ trách nhiệm giữa ngành xây dựng và ngành nông nghiệp và môi trường trong quản lý vệ sinh công cộng. Bên cạnh đó, thiếu định mức kinh tế – kỹ thuật thống nhất, chuyển thẩm quyền xử phạt vi phạm môi trường từ cấp huyện lên cấp tỉnh chưa đồng bộ, gây khó khăn trong thực thi.

Về lâm nghiệp và tài nguyên nước, nhiều quy định phân cấp không còn phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp và việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Các dự án bảo tồn đa dạng sinh học cũng gặp khó khăn do thiếu cơ chế phối hợp, chưa có quy định phân bổ nguồn lực.

Chương trình giảm nghèo chưa có phần mềm theo dõi, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Những vướng mắc nêu trên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm của Thành phố Đà Nẵng trong triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả toàn diện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương tiếp tục bám sát các Nghị định số 131/2025/NĐ-CP, 136/2025/NĐ-CP và 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ để tổ chức thực hiện.

“Thành phố Đà Nẵng cần chủ động rà soát, công bố, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Việc xác định rõ thẩm quyền, nhiệm vụ theo quy định về phân cấp, ủy quyền trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 là then chốt để bảo đảm quản lý thống nhất và minh bạch. Ngoài ra, cần công bố đầy đủ các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thành phố cũng cần tăng cường phối hợp với Bộ trong giải quyết các vướng mắc và vấn đề mới phát sinh”, ông Võ Văn Hưng đề nghị.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các cục, vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải thường xuyên cập nhật, hướng dẫn địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp, kịp thời ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản giải đáp đề xuất của địa phương.

Riêng Cục Quản lý đất đai được giao chỉ đạo công chức hỗ trợ Đà Nẵng trong thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp, đồng thời, tổng hợp tình hình quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường để tham mưu Bộ có giải pháp phù hợp. "Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương nhằm bảo đảm việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp đạt hiệu quả", ông Hưng khẳng định.