Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chính sách

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai

Thanh Xuân

10/09/2025, 14:33

Đà Nẵng đã chủ động, linh hoạt và quyết tâm triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, môi trường, lâm nghiệp và tài nguyên nước. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương cần bám sát các quy định và hướng dẫn để triển khai hiệu quả…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng dẫn đầu vừa làm việc với UBND Thành phố Đà Nẵng để khảo sát, tiếp thu ý kiến và tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền 2 cấp trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

 GẶP VƯỚNG MẮC TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho biết thực hiện Công điện số 110 và 111 ngày 17/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 10 đoàn công tác đến làm việc tại nhiều địa phương để nắm tình hình, trao đổi và tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Mục tiêu là thống nhất trong thực hiện phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Theo đó, tại buổi làm việc với Đoàn, đại diện Thành phố Đà Nẵng phản ánh địa phương gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định giá đất, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất. Việc sáp nhập đơn vị hành chính, thay đổi thẩm quyền giữa các cấp khiến địa phương lúng túng trong xử lý hồ sơ; thiếu phần mềm chuyên ngành thống nhất giúp quản lý cơ sở dữ liệu đất đai cũng làm chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ở lĩnh vực môi trường, thành phố chưa được phân định rõ trách nhiệm giữa ngành xây dựng và ngành nông nghiệp và môi trường trong quản lý vệ sinh công cộng. Bên cạnh đó, thiếu định mức kinh tế – kỹ thuật thống nhất, chuyển thẩm quyền xử phạt vi phạm môi trường từ cấp huyện lên cấp tỉnh chưa đồng bộ, gây khó khăn trong thực thi.

Về lâm nghiệp và tài nguyên nước, nhiều quy định phân cấp không còn phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp và việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Các dự án bảo tồn đa dạng sinh học cũng gặp khó khăn do thiếu cơ chế phối hợp, chưa có quy định phân bổ nguồn lực.

Chương trình giảm nghèo chưa có phần mềm theo dõi, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Những vướng mắc nêu trên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN BẰNG NHIỀU HÌNH THỨC

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm của Thành phố Đà Nẵng trong triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả toàn diện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương tiếp tục bám sát các Nghị định số 131/2025/NĐ-CP, 136/2025/NĐ-CP và 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ để tổ chức thực hiện.

“Thành phố Đà Nẵng cần chủ động rà soát, công bố, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Việc xác định rõ thẩm quyền, nhiệm vụ theo quy định về phân cấp, ủy quyền trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 là then chốt để bảo đảm quản lý thống nhất và minh bạch. Ngoài ra, cần công bố đầy đủ các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thành phố cũng cần tăng cường phối hợp với Bộ trong giải quyết các vướng mắc và vấn đề mới phát sinh”, ông Võ Văn Hưng đề nghị.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các cục, vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải thường xuyên cập nhật, hướng dẫn địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp, kịp thời ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản giải đáp đề xuất của địa phương.

Riêng Cục Quản lý đất đai được giao chỉ đạo công chức hỗ trợ Đà Nẵng trong thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp, đồng thời, tổng hợp tình hình quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường để tham mưu Bộ có giải pháp phù hợp. "Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương nhằm bảo đảm việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp đạt hiệu quả", ông Hưng khẳng định.

Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn quốc

10:39, 08/09/2025

Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn quốc

Tập trung tháo gỡ những “nút thắt” về đất đai

20:18, 29/08/2025

Tập trung tháo gỡ những “nút thắt” về đất đai

Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi

13:28, 25/08/2025

Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi

Từ khóa:

bất động sản Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về đất đai Vneconomy

Đọc thêm

Trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước 25/9

Trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước 25/9

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa chủ trì cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại đây, Bộ Tài chính được giao hoàn thiện và trình Quốc hội hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia trước ngày 25/9…

Hà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai

Hà Nội sẽ kiểm tra trách nhiệm việc chậm giải quyết hồ sơ đất đai

Đoàn Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về kiểm tra trách nhiệm để xảy ra chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Hà Nội…

Hải Phòng chỉ đạo lập quy hoạch chung sau hợp nhất

Hải Phòng chỉ đạo lập quy hoạch chung sau hợp nhất

Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng sau hợp nhất giúp thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, dịch vụ logistics, du lịch biển và cửa ngõ giao thương quốc tế…

Chín nhóm giải pháp lớn phát triển đô thị thông minh Hà Nội

Chín nhóm giải pháp lớn phát triển đô thị thông minh Hà Nội

Hà Nội sẽ phát triển các ứng dụng, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh: giao thông thông minh, năng lượng thông minh, chiếu sáng công cộng thông minh, cấp, thoát nước thông minh, quản lý chất thải rắn thông minh...

Nghệ An rót 325 tỷ đồng lập 127 đồ án quy hoạch đô thị

Nghệ An rót 325 tỷ đồng lập 127 đồ án quy hoạch đô thị

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất tổ chức lập 127 đồ án quy hoạch đô thị và xã đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với tổng kinh phí khoảng 325 tỷ đồng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hội nghị BRICS: Ấn Độ và Brazil phát tín hiệu khác nhau về thương mại

Thế giới

2

Doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác với Việt Nam về phát triển đường sắt tốc độ cao

Nhà đầu tư

3

Mô hình điện mặt trời nông nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam: Năng lượng xanh cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

4

Tòa án Tối cao Mỹ đẩy nhanh xử lý vụ thuế đối ứng

Thế giới

5

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: