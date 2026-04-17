Thứ Sáu, 17/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Bộ Tài chính làm rõ cơ chế đặc biệt để phát triển kinh tế nhà nước

Đỗ Mến

17/04/2026, 18:19

Tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc thẩm định, lần này Bộ Tài chính đã làm rõ cơ chế đặc biệt để phát triển kinh tế nhà nước, khoanh phạm vi điều chỉnh nghị quyết đối với thành tố "dự trữ quốc gia" và "doanh nghiệp nhà nước", từ đó cụ thể hóa vào 4 chinh sách lớn.

Ảnh minh họa.

Ngày 17/4, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ để thẩm định Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước.

Hồ sơ dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Trước đó, ngày 7/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định dự án luật trên. Tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc thẩm định, lần này Bộ Tài chính đã làm rõ cơ chế đặc biệt để phát triển kinh tế nhà nước.

Đáng chú ý, tờ trình dự thảo lần này, Bộ Tài chính xác định phạm vi điều chỉnh nghị quyết dự kiến tập trung đối với các thành tố “dự trữ quốc gia” và “doanh nghiệp nhà nước”. Do vậy, dự thảo nghị quyết cụ thể hóa 4 chính sách đặc biệt.

Thứ nhất, quy định cho phép doanh nghiệp nhà nước được trích tối đa 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hàng năm của doanh nghiệp để hình thành quỹ thưởng.

Thứ hai, ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước hàng năm để mua tăng hàng dự trữ quốc gia, hàng dự trữ chiến lược đối với các mặt hàng quan trọng, các mặt hàng phục vụ quốc phòng, an ninh, quốc kế dân sinh như lương thực, xăng, dầu, dầu thô, công nghệ cao... đảm bảo mức dự trữ quốc gia đã đề ra tại Nghị quyết số 79-NQ/TW.

Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng kho dự trữ quốc gia, trong đó tập trung xây dựng các kho dự trữ quốc gia chiến lược về xăng, dầu, dầu thô theo quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia và hệ thống kho dự trữ quốc gia được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba, doanh nghiệp nhà nước có vị trí ngành nghề quan trọng, tác động đến nền kinh tế - xã hội của đất nước dành tối thiểu 10% lợi nhuận để lại sau thuế theo quy định để tham gia thực hiện dự trữ quốc gia theo phân công của Chính phủ.

Thứ tư, miễn trừ trách nhiệm đối với rủi ro mang tính khách quan khi thực hiện dự trữ quốc gia các mặt hàng chiến lược về công nghệ cao, đặc thù mà sau thời gian dự trữ nhưng không đáp ứng yêu cầu về dự trữ chiến lược cần thực hiện xuất bán, xuất cấp hàng dự trữ chiến lược trong khi đã thực hiện đầy đủ quy trình ra quyết định, quản trị rủi ro, công khai, minh bạch và không có hành vi vi phạm pháp luật hoặc miễn trừ trách nhiệm khi thực hiện điều tiết thị trường theo quyết định của các cấp có thẩm quyền.

Như vậy, so với dự thảo lần 1, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất cơ chế đặc thù phát triển Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (viết tắt là SCIC).

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng làm rõ sự cần thiết và tác động chính sách đối với đề xuất “doanh nghiệp nhà nước có vị trí ngành nghề quan trọng, tác động đến nền kinh tế - xã hội của đất nước dành tối thiểu 10% lợi nhuận để lại sau thuế theo quy định để tham gia thực hiện dự trữ quốc gia theo phân công của Chính phủ”.

Theo Bộ Tài chính, chính sách này sẽ tăng cường tiềm lực của khu vực doanh nghiệp nhà nước, giảm áp lực ngân sách.

“Thay vì chỉ dựa vào ngân sách nhà nước (vốn có hạn), chính sách này tận dụng lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước thành nguồn lực dự trữ thực tế (hàng hóa, vật tư).

Nhà nước không phải chi hoàn toàn từ ngân sách để mua sắm hàng hóa dự trữ quốc gia, dự trữ chiến lược mà tận dụng được dòng tiền sẵn có từ hoạt động kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước...

Sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước có vị trí ngành nghề quan trọng, tác động đến nền kinh tế - xã hội của đất nước sẽ giúp ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá khi có biến động do Nhà nước luôn có một lượng hàng đủ lớn để can thiệp vào thị trường trong khi có biến động”, Bộ Tài chính thuyết minh thêm.

Từ khóa:

doanh nghiệp nhà nước dự trữ quốc gia phát triển kinh tế nhà nước quỹ thưởng

Chủ đề:

Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy