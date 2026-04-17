Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội đồng thẩm định chính sách của Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) vào ngày 16/4.

Theo tờ trình dự thảo, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản (được sửa đổi, bổ sung năm 2024) đã đạt nhiều kết quả cụ thể, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý về trình tự, thủ tục đấu giá.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và các ngành dịch vụ theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Luật Đấu giá tài sản (được sửa đổi, bổ sung năm 2024) đã phát sinh một số vấn đề hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung.

Do đó, việc xây dựng chính sách để ban hành Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) nhằm tiếp tục khắc phục những hạn chế, bất cập, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Dự thảo luật tập trung vào các chính sách như hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của đấu giá viên; cho phép tổ chức hành nghề đấu giá được hợp tác, liên danh, liên kết với tổ chức đấu giá trong và ngoài nước trong việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định pháp luật liên quan; đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá…

Để hoàn thiện các quy định liên quan đến đấu giá tài sản trực tuyến, đại diện Bộ Công an cho rằng cần quy định rõ việc đấu giá tài sản trực tuyến được thực hiện thông qua Hệ thống quản lý đấu giá tài sản do Bộ Công an xây dựng, quản lý, vận hành (dự thảo Đề cương hiện chưa làm rõ nội dung “quản lý, vận hành”).

Đồng thời, bổ sung yêu cầu các trang thông tin đấu giá trực tuyến của các tổ chức hành nghề đấu giá phải “đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định và đồng bộ dữ liệu kết quả với Hệ thống quản lý đấu giá tài sản”.

Đối với hình thức đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá, đại diện Bộ Công an đề nghị bổ sung quy định xác thực người tham gia đấu giá thông qua Thẻ Căn cước công dân gắn chip/Thẻ Căn cước, nhằm bảo đảm xác định chính xác danh tính người tham gia đấu giá và hạn chế các hành vi gian lận.

Đại diện Thanh tra Chính phủ thống nhất phương án mở rộng tiêu chuẩn đấu giá viên (mở rộng các chuyên ngành đào tạo cử nhân), nhất là trong bối cảnh thúc đẩy, khuyến khích việc đấu giá tài sản tự nguyện.

Đồng thời, đề nghị duy trì các trang đấu giá trực tuyến của các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bên cạnh hệ thống đấu giá tài sản trực tuyến của Bộ Công an vì các tổ chức này đã được đầu tư công nghệ và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Hội đồng, Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị cơ quan chủ trì cần làm rõ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên và tổ chức hành nghề để làm cơ sở xây dựng quy định chi tiết và đánh giá hiệu quả sau ban hành.

Về chuyển đổi số trong đấu giá cần cụ thể hóa nội dung, làm rõ mối quan hệ giữa các hệ thống, trách nhiệm từng cơ quan; làm rõ phạm vi, đối tượng, mức độ phân quyền giữa Trung ương và địa phương.