Hỗ trợ tối đa 300% mức lương cho người giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Như Nguyệt
15/04/2026, 15:34
Theo dự thảo, người trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế tại Cơ quan đại diện pháp lý và Cơ quan chủ trì được hỗ trợ hàng tháng không quá 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp)...
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Nhất, sáng 15/4, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo
Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả
phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết về phạm vi điều
chỉnh và đối tượng áp dụng, dự thảo Nghị quyết chỉ áp dụng cho việc phòng ngừa
và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Tuy nhiên, Nghị quyết cũng mở ra việc cho phép áp dụng một số
quy định có thể áp dụng chung cho việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước,
Chính phủ, cơ quan nhà nước Việt Nam và điều này được thể hiện tại khoản 2 Điều
20 của dự thảo Nghị quyết.
Về chế độ chính sách cho người làm công tác phòng ngừa và giải
quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Điều 18 của dự thảo Nghị quyết, Thứ trưởng
Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề cập về tính hợp lý của các chính sách đặc thù.
Các mức Chính phủ đề xuất đều là những mức đã được quy định
trong các Nghị quyết hiện hành như Nghị quyết số 179/2025/QH15 về xây dựng pháp
luật, Nghị quyết 250/2025/QH15 và trên cơ sở xác định người trực tiếp làm công
tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là các chuyên gia, người
có trình độ cao tham gia vào công tác hội nhập quốc tế.
Do khối công lượng công việc của các cơ quan tổ chức là khác
nhau nên dự thảo Nghị quyết đã phân chia thành các nhóm chế độ, chính sách áp dụng
cho từng nhóm đối tượng khác nhau để đảm bảo tính hợp lý và tính khả thi.
Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, để đảm
bảo thu hút, giữ chân, động viên những người thường xuyên làm việc này, cơ quan
chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã thống nhất chỉnh lý Điều 18 của
dự thảo Nghị quyết.
Theo đó, người trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc tranh
chấp đầu tư quốc tế tại Cơ quan đại diện pháp lý và Cơ quan chủ trì được hỗ trợ
hàng tháng không quá 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm
phụ cấp) đối với thời gian tham gia trực tiếp giải quyết vụ việc tranh chấp đầu
tư quốc tế.
Về Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc
tế (tại khoản 4 Điều 19), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh để giảm
dần sự phụ thuộc vào luật sư nước ngoài trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc
tế, cần phải có một Trung tâm đủ mạnh để thu hút và đào tạo được đội ngũ nhân lực,
hướng tới mục tiêu là trực tiếp tranh tụng trực tiếp tại các cơ quan tài phán
quốc tế như yêu cầu của Chỉ thị 33-CT/TW năm 2024 của Ban Bí thư.
Vì vậy, Nghị quyết giao Chính phủ quy định về việc thành lập
và cơ chế hoạt động của Trung tâm. Cùng với đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, khoản 4
Điều 19 của dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý theo hướng “Chính phủ quy định
cơ chế, chính sách đặc thù cho người lao động và hoạt động của Trung tâm nhưng
không vượt quá các cơ chế, chính sách đặc thù đã được quy định tại luật, nghị
quyết của Quốc hội”.
Để đảm bảo tiến độ theo chương trình đợt 2, Kỳ họp thứ Nhất,
Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết này, Phó Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ
quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến để rà soát, hoàn thiện dự thảo
Nghị quyết.
Nhiều băn khoăn về nguồn nhân lực khi thí điểm chế định luật sư công
Góp ý dự thảo Nghị quyết về thí điểm luật sư công, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về nguồn nhân lực. Quy định lấy nguồn từ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vướng Luật Luật sư, trong khi thời gian đào tạo, tập sự tối thiểu 24 tháng gần như “khóa chặt” khả năng bổ sung nhân sự trong giai đoạn thí điểm 2 năm...
Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng
Người nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 mà có mức hưởng thấp dưới 3,8 triệu đồng/tháng, sẽ được điều chỉnh tăng lên bằng mức này, dự kiến thực hiện từ 1/7, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Lưu ý đối với người ủy quyền nhận thay lương hưu để tránh gián đoạn chi trả
Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm cần chủ động lập lại văn bản ủy quyền mới trước khi hết hạn để tránh bị tạm dừng chi trả chế độ...
TP.HCM: Tăng cường kiểm tra quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn
Trước tình trạng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục gia tăng, TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các giải pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm sử dụng hiệu quả quỹ và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đây là yêu cầu cấp thiết khi năm 2025, thành phố đã vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 900 tỷ đồng...
Doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp
Doanh nghiệp đánh giá cao quy định giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp khi sử dụng lao động là người khuyết tật, bởi giúp giảm chi phí ban đầu và tạo động lực để tuyển dụng nhóm này. Song, còn băn khoăn về thời hỗ trợ 12 tháng là tương đối ngắn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
