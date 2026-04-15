Hỗ trợ tối đa 300% mức lương cho người giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Theo dự thảo, người trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế tại Cơ quan đại diện pháp lý và Cơ quan chủ trì được hỗ trợ hàng tháng không quá 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp)...

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Nhất, sáng 15/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, dự thảo Nghị quyết chỉ áp dụng cho việc phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, Nghị quyết cũng mở ra việc cho phép áp dụng một số quy định có thể áp dụng chung cho việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, Chính phủ, cơ quan nhà nước Việt Nam và điều này được thể hiện tại khoản 2 Điều 20 của dự thảo Nghị quyết.

Về chế độ chính sách cho người làm công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Điều 18 của dự thảo Nghị quyết, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề cập về tính hợp lý của các chính sách đặc thù.

Các mức Chính phủ đề xuất đều là những mức đã được quy định trong các Nghị quyết hiện hành như Nghị quyết số 179/2025/QH15 về xây dựng pháp luật, Nghị quyết 250/2025/QH15 và trên cơ sở xác định người trực tiếp làm công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là các chuyên gia, người có trình độ cao tham gia vào công tác hội nhập quốc tế.

Do khối công lượng công việc của các cơ quan tổ chức là khác nhau nên dự thảo Nghị quyết đã phân chia thành các nhóm chế độ, chính sách áp dụng cho từng nhóm đối tượng khác nhau để đảm bảo tính hợp lý và tính khả thi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, để đảm bảo thu hút, giữ chân, động viên những người thường xuyên làm việc này, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã thống nhất chỉnh lý Điều 18 của dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, người trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế tại Cơ quan đại diện pháp lý và Cơ quan chủ trì được hỗ trợ hàng tháng không quá 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp) đối với thời gian tham gia trực tiếp giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.

Về Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (tại khoản 4 Điều 19), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh để giảm dần sự phụ thuộc vào luật sư nước ngoài trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, cần phải có một Trung tâm đủ mạnh để thu hút và đào tạo được đội ngũ nhân lực, hướng tới mục tiêu là trực tiếp tranh tụng trực tiếp tại các cơ quan tài phán quốc tế như yêu cầu của Chỉ thị 33-CT/TW năm 2024 của Ban Bí thư.

Vì vậy, Nghị quyết giao Chính phủ quy định về việc thành lập và cơ chế hoạt động của Trung tâm. Cùng với đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, khoản 4 Điều 19 của dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý theo hướng “Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù cho người lao động và hoạt động của Trung tâm nhưng không vượt quá các cơ chế, chính sách đặc thù đã được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội”.

Để đảm bảo tiến độ theo chương trình đợt 2, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến để rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.