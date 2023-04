Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt "ông trùm" ngành quảng cáo WPP

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP, trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định xử phạt của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử nêu rõ Công ty TNHH Truyền thông WPP đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi đặt sản phẩm quảng cáo của Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam (ngày 31/12/2022) vào trang Facebook có nội dung vi phạm pháp luật được qui định tại khoản 1, Điều 8, Luật An ninh mạng.

Việc xử phạt hành chính vi phạm hành chính với hành vi vi phạm nêu trên được áp dụng theo khoản 2a Điều 38 Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, và được bổ sung bởi điểm b khoản 13 Điều 4 Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

Do đã gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm trên và được coi là tình tiết giảm nhẹ, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt hành chính Công ty TNHH Truyền thông WPP số tiền 15 triệu đồng. WPP tại Việt Nam là đơn vị quản lý ngân sách quảng cáo của nhiều nhãn hàng lớn.

Có thể thấy, trong thời gian qua, cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều biện pháp mạnh tay, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đơn vị quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như Faebook, YouTube…nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên không gian mạng.

Trước đó, hồi tháng 3/2023, Công ty TNHH Truyền thông MMS Việt Nam cũng bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng vì vi phạm tương tự.

Tại cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo và các nhãn hàng hồi tháng 11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng trên không gian mạng hiện nay, bên cạnh những nội dung tốt, lành mạnh, tích cực do người dùng tạo ra, vẫn tồn tại những nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, phản cảm…

Do đó, để bảo vệ sự an toàn cho các thương hiệu, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh quảng cáo lành mạnh, an toàn, cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm ủng hộ, ưu tiên quảng cáo trên các nền tảng truyền thông số Việt Nam nói riêng và các nền tảng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ sự an toàn cho các thương hiệu, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh quảng cáo lành mạnh, an toàn, cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo trên mạng. Bộ sẽ đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt trong vấn đề xử lý các vi phạm. Bộ cũng sẽ xử phạt nghiêm các đại lý, nhãn hàng quảng cáo hợp tác với các nền tảng quảng cáo không thực hiện thông báo theo quy định.

Ngoài những giải pháp này, cơ quan quản lý sẽ áp dụng các giải pháp kinh tế, điều tiết dòng tiền quảng cáo xuyên biên giới vào các nền tảng nội dung số, website, các kênh, tài khoản đã được cấp phép hoặc có đăng ký hoạt động với Bộ, thông qua việc khuyến khích quảng cáo theo Whitelist và chặn quảng cáo với những đơn vị có trong Blacklist...

Đặc biệt, Bộ cũng công bố công khai các nhãn hàng, đại lý quảng cáo, nền tảng phát hành quảng cáo, trang thông tin điện tử vi phạm (Black list) và khuyến cáo không hợp tác quảng cáo các đối tượng đó. Cùng với đó Bộ đã xây dựng danh sách nội dung “sạch” trên mạng Việt Nam (white list) để các nhãn hàng, đại lý ưu tiên quảng cáo trên đó. Danh sách được công bố trên cổng Thông tin Điện tử của Bộ và Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử.

Hồi cuối tháng 3/2023, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã công bố danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng (White List với hơn 950 kênh “sạch”) sử dụng cho hoạt động quảng cáo…