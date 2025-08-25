Thứ Hai, 25/08/2025

Trang chủ Đầu tư

FPT khánh thành Tổ hợp giáo dục quy mô 20.000 người học tại Huế

Thiên Anh

25/08/2025, 07:55

Ngày 24/8, Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế chính thức khánh thành, đón những học sinh đầu tiên, mở ra một cơ sở đào tạo hiện đại gắn với công nghệ mũi nhọn, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế chính thức khánh thành
Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế chính thức khánh thành

Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế được xây dựng trên diện tích 8,68 ha, có tổng diện tích xây dựng hơn 2 ha, với quy mô đào tạo 20.000 người học, bao gồm bậc phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.

Công trình mang kiến trúc lấy cảm hứng từ hoa hoàng mai, loài hoa gắn với đất Cố đô, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Trong năm học 2025 – 2026, hơn 300 học sinh phổ thông đầu tiên đã chính thức nhập học tại ngôi trường mới.

GẮN GIÁO DỤC VỚI CÔNG NGHỆ MŨI NHỌN

Buổi lễ khánh thành có sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Huế, đại diện các sở, ngành cùng lãnh đạo Tập đoàn FPT. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Huế hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế nhấn mạnh, Huế xác định mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, gắn với truyền thống vùng đất học và giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc. Trong đó, giáo dục đào tạo được đặt ở vị trí then chốt, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế và cả nước trong tiến trình hội nhập.

 Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế 
 Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế 

Ông biểu dương quyết tâm và định hướng giáo dục gắn với công nghệ của Tập đoàn FPT, đồng thời khẳng định việc đưa công nghệ số vào đào tạo ngay từ bậc phổ thông là bước đi phù hợp xu thế phát triển, tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa lựa chọn cho người học, góp phần quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, cho rằng Việt Nam đã chọn con đường phát triển bằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đó là con đường nhiều thách thức nhưng mở ra cơ hội lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu bức thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông, đất nước cần những thế hệ nhân lực giỏi công nghệ, đủ bản lĩnh đổi mới sáng tạo và có khả năng dẫn dắt trí tuệ nhân tạo. Tại hệ thống giáo dục FPT, việc đưa AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ vào giảng dạy ngay từ lớp 1 là cách chuẩn bị một thế hệ công dân toàn cầu, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc năm châu.

CÔNG TRÌNH HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Lễ khánh thành được mở đầu bằng đoạn phim nghệ thuật tái hiện hành trình của thiết bị bay không người lái mang theo cuộn thư pháp “Tỏa hương di sản, Dẫn lối năm châu”. Drone khởi hành từ Đại Nội, bay qua những địa danh tiêu biểu gắn với Huế và dừng lại tại Tổ hợp Giáo dục FPT. Hình ảnh này thể hiện sự kết nối tinh tế giữa di sản văn hóa truyền thống của Cố đô và tầm nhìn giáo dục hiện đại. Sau đó, cuộn thư pháp được trang trọng trao cho lãnh đạo thành phố và Tập đoàn FPT, mở ra nghi thức chính thức khánh thành.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT

TS Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, nhấn mạnh: “Giáo dục là lĩnh vực trọng yếu gắn liền với sứ mệnh của FPT. Mọi đột phá về khoa học công nghệ cũng như lợi thế cạnh tranh của Việt Nam đều quay về đầu tư cho con người và phát triển nguồn nhân lực. Với triết lý mang lại nền giáo dục chất lượng cao, chi phí phù hợp và trải nghiệm học tập toàn diện, hệ thống giáo dục FPT cam kết đồng hành cùng Huế trong phát triển giáo dục gắn với công nghệ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, bồi đắp văn hóa hiện đại song hành với truyền thống, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.”

Trong năm học 2025 – 2026, hơn 300 học sinh phổ thông đầu tiên đã chính thức nhập học tại ngôi trường mới.
Trong năm học 2025 – 2026, hơn 300 học sinh phổ thông đầu tiên đã chính thức nhập học tại ngôi trường mới.

Huế là địa phương thứ chín tại miền Trung – Tây Nguyên có sự hiện diện của hệ thống giáo dục FPT. Công trình không chỉ mang ý nghĩa mở thêm một cơ sở đào tạo chất lượng cao mà còn thể hiện cam kết lâu dài của FPT trong việc đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

Ngay sau lễ khánh thành, học sinh FPT School Huế đã bước vào năm học mới trong môi trường giáo dục hiện đại, chú trọng STEM, công nghệ, ngoại ngữ và sáng tạo. Các em cũng được rèn luyện kỹ năng tự lập, phát triển cá nhân toàn diện và được định hướng trở thành những công dân hội nhập. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu để Huế tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục và đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của Cố đô trong kỷ nguyên số.

