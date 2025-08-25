Cẩm Khê Central Park ra mắt quỹ shophouse giới hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn
Khánh Huyền
25/08/2025, 07:58
Tháng 8/2025, chủ đầu tư dự án Cẩm Khê Central Park phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - đơn vị phát triển dự án - chính thức giới thiệu quỹ shophouse giới hạn, đi kèm các chính sách ưu đãi tài chính và quà tặng độc đáo chưa từng có tại khu vực.
Là dự án tiên phong tại Cẩm Khê, Cẩm Khê Central Park định hình mô hình khu đô thị “tất cả trong một” đầu tiên tại địa phương, tích hợp đầy đủ tiện ích thương mại, dịch vụ và không gian sống hiện đại.
Với uy tín và năng lực triển khai, chủ đầu tư cùng đơn vị phát triển đã khẳng định vị thế thông qua việc đưa dự án dần hiện hữu, với hạ tầng và tiện ích được hoàn thiện, sẵn sàng đi vào hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của cả cư dân an cư lẫn nhà đầu tư.
TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẢM BẢO - HẠ TẦNG VÀ TIỆN ÍCH TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN
Từ tháng 10/2024, khi dự án còn trong giai đoạn san lấp mặt bằng, đến tháng 8/2025, Cẩm Khê Central Park đã chuyển mình mạnh mẽ, hình thành khu đô thị với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Nhiều tiện ích trọng điểm đã đi vào hoạt động, bao gồm công viên trung tâm, khu vui chơi trẻ em và hệ thống cảnh quan xanh phủ khắp dự án, mang đến môi trường sống trong lành, tiện nghi.
Tiến độ thi công được đảm bảo, với nhiều hạng mục vượt kế hoạch, đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng và thẩm mỹ. Các hạng mục còn lại đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao đúng cam kết, mang đến không gian sống và kinh doanh đẳng cấp cho cư dân và nhà đầu tư. Đặc biệt, một số khách hàng đã bắt đầu xây dựng và chuyển về sinh sống, minh chứng cho giá trị sử dụng thực tế và sự hiện hữu của dự án.
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 8
Nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, chủ đầu tư triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho từng loại sản phẩm:
Biệt thự: Tặng kim cương trị giá lên đến 200 triệu đồng cho khách hàng giao dịch thành công.
Shophouse: Tặng gói nội thất trị giá 100 triệu đồng cho khách hàng giao dịch thành công.
Liền kề: Ưu đãi 50 triệu đồng cho khách hàng mua sản phẩm.
Ngoài ra, khách hàng ký Hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) trong thời gian diễn ra chương trình còn được tham gia “Vòng quay may mắn” với cơ hội nhận thêm tiền mặt trị giá lên đến 150 triệu đồng, áp dụng cho cả ba dòng sản phẩm: biệt thự, liền kề và shophouse.
CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN HÌNH THÀNH - NHU CẦU AN CƯ THỰC TẾ CHIẾM ƯU THẾ
Theo thống kê từ chủ đầu tư, phần lớn khách hàng tại Cẩm Khê Central Park có nhu cầu ở thực, với khoảng 40% là người dân địa phương tại Cẩm Khê, 45% đến từ tỉnh Phú Thọ và 15% từ các tỉnh lân cận hoặc khu vực khác. Tỷ lệ này phản ánh sức hút mạnh mẽ của dự án đối với cư dân địa phương, đồng thời khẳng định vai trò của Cẩm Khê Central Park trong việc kiến tạo một cộng đồng đô thị sôi động, bền vững tại trung tâm hành chính mới.
Minh chứng rõ nét là nhiều khách hàng đã bắt đầu xây dựng và chuyển về sinh sống tại dự án. Sự hiện diện của những ngôi nhà mới cùng nhịp sống cư dân dần hình thành không chỉ mang lại giá trị sử dụng thực tế mà còn tạo sức lan tỏa tích cực, củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng.
Cẩm Khê Central Park không chỉ là dự án bất động sản quy mô lớn tại trung tâm hành chính mới của Cẩm Khê mà còn là điểm đến lý tưởng cho những cơ hội đầu tư và an cư. Giai đoạn mở bán quỹ shophouse giới hạn với các ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị là thời điểm vàng để khách hàng nắm bắt cơ hội sở hữu sản phẩm tại khu đô thị tiên phong này.
TP. Hồ Chí Minh sẽ đấu giá 3.790 căn hộ lần thứ 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ thuộc lô R1, R2, R3, R4, R5 trong khu tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) rộng 38,4 ha…
Gia Lai quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya 6.300ha thành du lịch quốc gia
Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai với quy mô hơn 6.300 ha, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Khu vực này được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái – văn hóa trọng điểm phía Tây của tỉnh…
Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi
Lâm Đồng và Nghệ An cảnh báo tình trạng lừa đảo liên quan đến đất đai với nhiều chiêu trò như: sử dụng mạng xã hội để đăng tin giả mạo; giả danh cán bộ gọi điện thông báo làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do “thay đổi địa giới hành chính”…
Cẩm Khê Central Park ra mắt quỹ shophouse giới hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn
Tháng 8/2025, chủ đầu tư dự án Cẩm Khê Central Park phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - đơn vị phát triển dự án - chính thức giới thiệu quỹ shophouse giới hạn, đi kèm các chính sách ưu đãi tài chính và quà tặng độc đáo chưa từng có tại khu vực.
Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù gỡ “cơn khát” vật liệu xây dựng
Năm 2025, Thanh Hóa được Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 11%. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm đất san lấp, cát, đá xây dựng đã và đang trở thành “nút thắt” lớn, ảnh hưởng tiến độ hàng trăm dự án trên địa bàn, trong đó có 29 dự án trọng điểm. Địa phương đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: