Trang chủ Bất động sản

Cẩm Khê Central Park ra mắt quỹ shophouse giới hạn với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Khánh Huyền

25/08/2025, 07:58

Tháng 8/2025, chủ đầu tư dự án Cẩm Khê Central Park phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - đơn vị phát triển dự án - chính thức giới thiệu quỹ shophouse giới hạn, đi kèm các chính sách ưu đãi tài chính và quà tặng độc đáo chưa từng có tại khu vực.

Là dự án tiên phong tại Cẩm Khê, Cẩm Khê Central Park định hình mô hình khu đô thị “tất cả trong một” đầu tiên tại địa phương, tích hợp đầy đủ tiện ích thương mại, dịch vụ và không gian sống hiện đại.

Với uy tín và năng lực triển khai, chủ đầu tư cùng đơn vị phát triển đã khẳng định vị thế thông qua việc đưa dự án dần hiện hữu, với hạ tầng và tiện ích được hoàn thiện, sẵn sàng đi vào hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của cả cư dân an cư lẫn nhà đầu tư.

TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẢM BẢO - HẠ TẦNG VÀ TIỆN ÍCH TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN

Từ tháng 10/2024, khi dự án còn trong giai đoạn san lấp mặt bằng, đến tháng 8/2025, Cẩm Khê Central Park đã chuyển mình mạnh mẽ, hình thành khu đô thị với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Nhiều tiện ích trọng điểm đã đi vào hoạt động, bao gồm công viên trung tâm, khu vui chơi trẻ em và hệ thống cảnh quan xanh phủ khắp dự án, mang đến môi trường sống trong lành, tiện nghi.

Tiến độ thi công được đảm bảo, với nhiều hạng mục vượt kế hoạch, đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng và thẩm mỹ. Các hạng mục còn lại đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao đúng cam kết, mang đến không gian sống và kinh doanh đẳng cấp cho cư dân và nhà đầu tư. Đặc biệt, một số khách hàng đã bắt đầu xây dựng và chuyển về sinh sống, minh chứng cho giá trị sử dụng thực tế và sự hiện hữu của dự án.

VnEconomy

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 8

Nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, chủ đầu tư triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho từng loại sản phẩm:

Biệt thự: Tặng kim cương trị giá lên đến 200 triệu đồng cho khách hàng giao dịch thành công.

Shophouse: Tặng gói nội thất trị giá 100 triệu đồng cho khách hàng giao dịch thành công.

Liền kề: Ưu đãi 50 triệu đồng cho khách hàng mua sản phẩm.

Ngoài ra, khách hàng ký Hợp đồng chuyển nhượng (HĐCN) trong thời gian diễn ra chương trình còn được tham gia “Vòng quay may mắn” với cơ hội nhận thêm tiền mặt trị giá lên đến 150 triệu đồng, áp dụng cho cả ba dòng sản phẩm: biệt thự, liền kề và shophouse.

VnEconomy

CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN HÌNH THÀNH - NHU CẦU AN CƯ THỰC TẾ CHIẾM ƯU THẾ

Theo thống kê từ chủ đầu tư, phần lớn khách hàng tại Cẩm Khê Central Park có nhu cầu ở thực, với khoảng 40% là người dân địa phương tại Cẩm Khê, 45% đến từ tỉnh Phú Thọ và 15% từ các tỉnh lân cận hoặc khu vực khác. Tỷ lệ này phản ánh sức hút mạnh mẽ của dự án đối với cư dân địa phương, đồng thời khẳng định vai trò của Cẩm Khê Central Park trong việc kiến tạo một cộng đồng đô thị sôi động, bền vững tại trung tâm hành chính mới.

Minh chứng rõ nét là nhiều khách hàng đã bắt đầu xây dựng và chuyển về sinh sống tại dự án. Sự hiện diện của những ngôi nhà mới cùng nhịp sống cư dân dần hình thành không chỉ mang lại giá trị sử dụng thực tế mà còn tạo sức lan tỏa tích cực, củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng.

VnEconomy

Cẩm Khê Central Park không chỉ là dự án bất động sản quy mô lớn tại trung tâm hành chính mới của Cẩm Khê mà còn là điểm đến lý tưởng cho những cơ hội đầu tư và an cư. Giai đoạn mở bán quỹ shophouse giới hạn với các ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị là thời điểm vàng để khách hàng nắm bắt cơ hội sở hữu sản phẩm tại khu đô thị tiên phong này.

