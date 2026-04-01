Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết 30/6/2026

Châu Anh

01/04/2026, 08:32

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2026 về việc gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025...

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 được gia hạn thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/6/2026.

Việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025, các trường hợp đã được cấp thể nhà báo thời hạn 2026 - 2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4794/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định được ban hành căn cứ Căn cứ Luật Bảo chí năm 2016; căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà bảo; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

