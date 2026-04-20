Trang chủ Bất động sản

Bộ Xây dựng công bố thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở

Thanh Xuân

20/04/2026, 11:44

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Trong đó, đáng chú ý là Thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở xây dựng trong dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh…

Ảnh minh họa.

Theo quy định, cơ quan thực hiện thủ tục là UBND cấp tỉnh. Trình tự được quy định cụ thể: Chủ đầu tư dự án lập hồ sơ và gửi đến Sở Xây dựng nơi có nhà ở. Trong thời hạn 10 ngày (sửa đổi, bổ sung so với khoản 2 Điều 20 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026) kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra; nếu hồ sơ đáp ứng quy định, thì báo cáo UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở chấp thuận chuyển đổi công năng xem xét, chấp thuận việc chuyển đổi công năng; trường hợp không đủ điều kiện chuyển đổi công năng nhà ở, thì phải có văn bản trả lời chủ đầu tư, nêu rõ lý do.

Tiếp đó, trong thời hạn tối đa 20 ngày (sửa đổi, bổ sung so với khoản 2 Điều 20 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026) kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Sở Xây dựng, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở; trường hợp không đủ điều kiện chuyển đổi công năng, thì UBND cấp tỉnh phải có văn bản gửi cơ quan quản lý nhà ở nêu rõ lý do để trả lời chủ đầu tư.

Đề án chuyển đổi công năng nhà ở bao gồm địa chỉ, số lượng nhà ở cần chuyển đổi; nguyên nhân, sự cần thiết phải chuyển đổi công năng nhà ở, thời gian thực hiện việc chuyển đổi, loại nhà ở sau khi chuyển đổi, phương án quản lý sử dụng nhà ở sau khi chuyển đổi (cho thuê, cho thuê mua hoặc bán theo quy định pháp luật về nhà ở), trách nhiệm thực hiện của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và nội dung khác có liên quan.

Tổng thời hạn giải quyết thủ tục là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giảm so với trước đây. Thủ tục thực hiện trên cơ sở các căn cứ pháp lý gồm: Luật Nhà ở năm 2023; Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng cho biết vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ được thay thế trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, ở cấp Trung ương là: Công nhận đô thị loại I thay thế cho Thẩm định đề án phân loại đô thị loại I, II, III và loại IV; ở cấp tỉnh: Công nhận đô thị loại II, loại III thay thế cho Thẩm định đề án phân loại đô thị loại I, II, III và loại IV; Công nhận trình độ phát triển đô thị thay thế cho Thẩm định báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Song song với việc rà soát, cập nhật hệ thống thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và đô thị, Bộ Xây dựng cũng triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch trọng tâm của năm 2026.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành và triển khai thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình xây dựng đề án của Bộ năm 2026; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026… và nhiều chương trình, kế hoạch khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong quý 1/2026, Bộ Xây dựng đã trình và được Chính phủ ban hành 9 Nghị định, 2 Nghị quyết và ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư; thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với phân cấp, phân quyền. 

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ hồ sơ chính sách Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo đúng yêu cầu và đang khẩn trương xây dựng các Luật chuyên ngành khác; ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

TP. HCM rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ

Bộ Xây dựng đề xuất siết an toàn hạ tầng xe điện trong chung cư

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải quyết vướng mắc trong cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Hải Phòng: Cơ hội đầu tư bất động sản di sản truyền đời

Hải Phòng: Cơ hội đầu tư bất động sản di sản truyền đời

Trong bức tranh biến động của thị trường bất động sản, Hải Phòng là mảnh ghép còn thiếu cho một danh mục đầu tư bền vững. Nếu Hà Nội và TP.HCM đã chạm tới những ngưỡng giá đắt đỏ, thì nội đô Hải Phòng lại mang đến cơ hội sở hữu tài sản truyền đời với mức đầu tư tối ưu, phản ánh một khoảng cách giá trị cực lớn đang chờ được lấp đầy.

Giữ tiền hay giữ tài sản: The Legend Danang đưa ra lời giải cho nhà đầu tư

Giữ tiền hay giữ tài sản: The Legend Danang đưa ra lời giải cho nhà đầu tư

Khi chi phí vốn tăng, bài toán đầu tư bất động sản không còn xoay quanh kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Với căn hộ trung tâm tại các đô thị du lịch như Đà Nẵng, yếu tố quyết định ngày càng nằm ở khả năng tạo dòng tiền và duy trì công suất khai thác ổn định trong dài hạn.

Giá trị thực định hình bất động sản cao cấp Lạng Sơn: Dấu ấn Tuấn Nghĩa Group tại Bến Bắc Riverside

Giá trị thực định hình bất động sản cao cấp Lạng Sơn: Dấu ấn Tuấn Nghĩa Group tại Bến Bắc Riverside

Thị trường bất động sản đang dịch chuyển theo hướng đề cao giá trị sử dụng và chất lượng sống, kéo theo những yêu cầu cao hơn trong phát triển dự án. Tại Lạng Sơn, Tuấn Nghĩa Group lựa chọn triển khai dự án Bến Bắc Riverside với định hướng nhất quán: ưu tiên giá trị sử dụng, nâng chuẩn chất lượng sống và phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp ngay từ đầu.

Từ hạ tầng đến nhu cầu an cư: Vì sao Nhơn Trạch - Long Thành đang hút lớp cư dân mới?

Từ hạ tầng đến nhu cầu an cư: Vì sao Nhơn Trạch - Long Thành đang hút lớp cư dân mới?

Hạ tầng luôn là tín hiệu đi trước của sự dịch chuyển dân cư. Khi Nhơn Trạch – Long Thành từng bước xác lập vị thế trọng điểm trong trục công nghiệp – logistics – hàng không của vùng Đông Nam Bộ, câu hỏi không còn là liệu dòng người có dịch chuyển hay không – mà họ sẽ chọn sống ở đâu.

Góc nhìn chuyên gia: Solaria Rise và những giá trị mang lại cho cư dân từ chất lượng đạt chuẩn công trình xanh

Góc nhìn chuyên gia: Solaria Rise và những giá trị mang lại cho cư dân từ chất lượng đạt chuẩn công trình xanh

Khi xu hướng sống xanh không chỉ còn là trào lưu nhất thời mà đang dần chuyển dịch bền vững trong mọi khía cạnh của đời sống, công trình xanh dường như không còn là một yếu tố cộng thêm mà đang trở thành tiêu chuẩn cốt lõi của người mua nhà.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

