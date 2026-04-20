Bộ Xây dựng công bố thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Trong đó, đáng chú ý là Thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở xây dựng trong dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh…

Theo quy định, cơ quan thực hiện thủ tục là UBND cấp tỉnh. Trình tự được quy định cụ thể: Chủ đầu tư dự án lập hồ sơ và gửi đến Sở Xây dựng nơi có nhà ở. Trong thời hạn 10 ngày (sửa đổi, bổ sung so với khoản 2 Điều 20 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026) kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra; nếu hồ sơ đáp ứng quy định, thì báo cáo UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở chấp thuận chuyển đổi công năng xem xét, chấp thuận việc chuyển đổi công năng; trường hợp không đủ điều kiện chuyển đổi công năng nhà ở, thì phải có văn bản trả lời chủ đầu tư, nêu rõ lý do.

Tiếp đó, trong thời hạn tối đa 20 ngày (sửa đổi, bổ sung so với khoản 2 Điều 20 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 9/2/2026) kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Sở Xây dựng, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc chấp thuận chuyển đổi công năng nhà ở; trường hợp không đủ điều kiện chuyển đổi công năng, thì UBND cấp tỉnh phải có văn bản gửi cơ quan quản lý nhà ở nêu rõ lý do để trả lời chủ đầu tư.

Đề án chuyển đổi công năng nhà ở bao gồm địa chỉ, số lượng nhà ở cần chuyển đổi; nguyên nhân, sự cần thiết phải chuyển đổi công năng nhà ở, thời gian thực hiện việc chuyển đổi, loại nhà ở sau khi chuyển đổi, phương án quản lý sử dụng nhà ở sau khi chuyển đổi (cho thuê, cho thuê mua hoặc bán theo quy định pháp luật về nhà ở), trách nhiệm thực hiện của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) và nội dung khác có liên quan.

Tổng thời hạn giải quyết thủ tục là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giảm so với trước đây. Thủ tục thực hiện trên cơ sở các căn cứ pháp lý gồm: Luật Nhà ở năm 2023; Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng cho biết vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ được thay thế trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, ở cấp Trung ương là: Công nhận đô thị loại I thay thế cho Thẩm định đề án phân loại đô thị loại I, II, III và loại IV; ở cấp tỉnh: Công nhận đô thị loại II, loại III thay thế cho Thẩm định đề án phân loại đô thị loại I, II, III và loại IV; Công nhận trình độ phát triển đô thị thay thế cho Thẩm định báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Song song với việc rà soát, cập nhật hệ thống thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và đô thị, Bộ Xây dựng cũng triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch trọng tâm của năm 2026.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành và triển khai thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình xây dựng đề án của Bộ năm 2026; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026… và nhiều chương trình, kế hoạch khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong quý 1/2026, Bộ Xây dựng đã trình và được Chính phủ ban hành 9 Nghị định, 2 Nghị quyết và ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư; thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với phân cấp, phân quyền.

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ hồ sơ chính sách Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo đúng yêu cầu và đang khẩn trương xây dựng các Luật chuyên ngành khác; ban hành và triển khai thực hiện các Kế hoạch thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Xây dựng; Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…