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Thanh khoản tiếp tục “phá đáy”

Kim Phong

01/06/2026, 11:58

Mặc dù trạng thái thị trường vẫn duy trì được độ phân hóa nhất định, nhưng đây chỉ là hiệu ứng của tình trạng giảm bán. Dòng tiền đang là vấn đề lớn khi nhà đầu tư từ chối giao dịch khiến điểm cân bằng cung cầu trở nên mong manh.

Đại đa số cổ phiếu tăng giá sáng nay ở trong trạng thái rất bấp bênh về thanh khoản.
Đại đa số cổ phiếu tăng giá sáng nay ở trong trạng thái rất bấp bênh về thanh khoản.

Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết trong phiên sáng nay tiếp tục sụt giảm sốc 29% so với phiên sáng cuối tuần trước, chỉ đạt gần 4.633 tỷ đồng. Riêng HoSE giao dịch giảm 31%, chỉ đạt 4.303 tỷ đồng. Đây là ngưỡng thanh khoản thấp kỷ lục mới kể từ khi HoSE có hệ thống giao dịch KRX.

So với mức trung bình 20 phiên sáng của tháng 5 vừa qua, thanh khoản sáng nay đã sụt giảm 52%. So với trung bình tháng 4, mức giảm lên tới 55%. Đây là sự thay đổi rất sốc và bất thường, chỉ có thể lý giải từ góc độ tâm lý ngại rủi ro khiến nhà đầu tư giữ chặt tiền trong túi, chứ không phải thị trường cạn tiền.

Trong bối cảnh thanh khoản nhỏ như vậy, các dao động giá trở nên kém chắc chắn. Độ rộng VN-Index sáng nay ghi nhận 134 mã tăng và 137 mã giảm, tức là rất cân bằng, nhưng hiệu ứng này chủ đạo đến từ việc tiết giảm áp lực bán. Thực vậy, cả sàn HoSE hiện chỉ có 48 cổ phiếu giảm giá quá 1% và 58 cổ phiếu tăng quá 1%. Tổng thanh khoản của hai nhóm cổ phiếu dao động rộng nhất này chỉ hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó 890 tỷ tập trung ở nhóm tăng mạnh. Đại đa số các cổ phiếu có biến động giá lớn chỉ xuất hiện thanh khoản vài trăm triệu tới vài tỷ đồng mà thôi.

14 cổ phiếu duy nhất ở nhóm tăng mạnh đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng thì cũng tập trung chủ yếu vào nhóm hàng đầu là FPT tăng 1,4% khớp 223,1 tỷ; STB tăng 1,18% với 119,2 tỷ; VND tăng 2,97% với 117 tỷ; MWG tăng 1,05% với 97,6 tỷ; GEX tăng 1,09% với 72,4 tỷ; GVR tăng 1,15% với 40,1 tỷ; BFC tăng 6,86% với 36,6 tỷ; DIG tăng 1,15% với 36,3 tỷ.

Ở phía giảm cũng chỉ có 14 cổ phiếu yếu nhất xuất hiện thanh khoản quá 10 tỷ đồng. VHM giảm 1,86% với 218 tỷ; VIC giảm 1,94% với 127,5 tỷ; ACB giảm 1% với 127,3 tỷ; BSR giảm 1,01% với 92,2 tỷ; DCM giảm 1,26% với 58,7 tỷ; MSB giảm 2,94% với 72,5 tỷ; HCM giảm 1,46% với 55 tỷ.

Xu hướng VN-Index sáng nay.
Xu hướng VN-Index sáng nay.

Bất ngờ là bản thân khối ngoại cũng “lười” giao dịch. Tổng giá trị mua vào trên sàn HoSE sáng nay chỉ đạt 281,8 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục. Phía bán khoảng 680,9 tỷ, cũng thấp kỷ lục 7 tuần. Cũng có thể khối ngoại đang “nương” theo tình hình thanh khoản chung để giao dịch và khi sức mua quá kém, khối này cũng không thể xả khối lượng lớn vì có thể thiệt hại về giá. Tuy vậy khi nhìn từ phía mua, quy mô giải ngân thấp như vậy là “đồng điệu” với trạng thái chán nản chung của nhà đầu tư trong nước.

Trong bối cảnh dòng tiền quá yếu, giá cổ phiếu có thể dao động mạnh thất thường nếu xuất hiện các lệnh quy mô lớn. VN-Index chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,56% tương đương -10,45 điểm, chủ yếu do tác động từ VIC giảm 1,94% và VHM giảm 1,86%. Hai trụ lớn nhất thị trường này đã lấy đi khoảng 9,2 điểm. Nhìn chung nhóm cổ phiếu dẫn dắt cũng không quá tệ, ngoài VIC và VHM thì TCB, VPB, GAS, MBB cũng đỏ nhưng giảm rất nhẹ. VCB tăng 0,16%, BID tăng 0,24%, CTG tăng 0,14%, HPG tăng 0,42% cũng không đủ sức hỗ trợ.

Sự yếu ớt từ nhóm trụ cộng với thanh khoản chung ngày càng kém đang tạo ra trạng thái rất mong manh. Tuy điểm số giảm hàng ngày không nhiều, nhưng VN-Index cũng đã trượt giảm sang phiên thứ 10 và xuống mức 1853,04 điểm. Cơ hội để chỉ số giành lại vùng 1900 điểm ngày càng xa vời. Tình trạng này rất có thể cuối cùng dẫn đến một sự chấp nhận của số đông rằng xu hướng tăng của VN-Index đã kết thúc, chỉ số đã thất bại trong việc tạo đỉnh cao mới.

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cổ phiếu fpt cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC Dòng tiền yếu nhận định chứng khoán Thanh khoản chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

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