BAC A BANK ra mắt Loa thông báo biến động số dư tài khoản dành cho hộ kinh doanh
Thu Hà
01/06/2026, 12:46
Từ 1/6/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức ra mắt dịch vụ cung cấp Loa Ting Ting - thiết bị thông báo biến động số dư tài khoản dành cho hộ kinh doanh, giúp giảm thiểu rủi ro gian lận khi nhận thanh toán chuyển khoản, đồng thời là giải pháp quản lý kinh doanh tối ưu trong thời đại công nghệ số hiện nay.
Tại nhiều cửa hàng ăn uống, quán cà phê hay sạp kinh doanh nhỏ lẻ hiện nay, hình ảnh khách hàng quét mã QR để thanh toán đã trở nên quen thuộc. Song song với sự phát triển của thanh toán không tiền mặt, áp lực kiểm soát giao dịch theo thời gian thực cũng trở thành bài toán mới đối với các hộ kinh doanh, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.
Không ít chủ cửa hàng thừa nhận, việc liên tục kiểm tra điện thoại để xác nhận chuyển khoản vừa gây gián đoạn bán hàng, vừa tiềm ẩn nguy cơ nhầm lẫn khi nhiều giao dịch diễn ra cùng lúc. Đáng chú ý, tình trạng giả mạo “bill chuyển khoản”, chỉnh sửa ảnh thanh toán hoặc dán đè mã QR sai lệch cũng khiến nhiều tiểu thương đối mặt với rủi ro thất thoát doanh thu.
LOA TING TING - GIẢI PHÁP “RẢNH TAY” GIÚP HỘ KINH DOANH KIỂM SOÁT GIAO DỊCH TỨC THỜI
Trong bối cảnh đó, các thiết bị thông báo giao dịch bằng âm thanh đang dần trở thành công cụ hỗ trợ quen thuộc tại nhiều điểm bán lẻ. Nắm bắt xu hướng này, từ ngày 1/6/2026, BAC A BANK chính thức triển khai dịch vụ Loa Ting Ting - trợ thủ đắc lực cho đa dạng mô hình kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số.
Thiết bị không đơn thuần có chức năng thông báo giao dịch, mà còn góp phần tối ưu quy trình bán hàng, giảm thao tác thủ công, mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn cả người bán lẫn người mua.
MỞ LOA ĐÓN MAY - HỨNG NGAY LỘC TÀI: TẶNG 100% GIÁ TRỊ LOA CÙNG NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN
Nhằm khuyến khích hộ kinh doanh tiếp cận và trải nghiệm giải pháp thanh toán mới, BAC A BANK triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Mở Loa đón may – Hứng ngay lộc tài” dành cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ từ 01/06/2026 đến hết ngày 31/08/2026.
Theo đó, khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình sẽ được nhận nhiều đặc quyền hấp dẫn: Miễn phí Loa Ting Ting Pro hoặc Loa Ting Ting Mini, giá trị lên tới 509.000 đồng; Miễn phí SIM 4G trong 2 năm đầu tiên; Miễn 100% phí quản lý tài khoản khi sử dụng tài khoản BAC A BANK để liên kết nhận tiền với Loa Ting Ting.
Ưu đãi áp dụng cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu, tức những khách hàng chưa từng đăng ký hoặc đã từng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của BAC A BANK.
Điều kiện trong 3 tháng đầu sử dụng được đánh giá khá linh hoạt và phù hợp với nhu cầu, hoạt động thực tế của hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Cụ thể, với thiết bị Loa Ting Ting Pro, khách hàng chỉ cần đảm bảo mỗi tháng phát sinh từ 30 giao dịch nhận tiền qua loa và duy trì số dư bình quân tối thiểu 10 triệu. Trong khi đó, phiên bản Loa Ting Ting Mini yêu cầu tương ứng chỉ từ 20 giao dịch/ tháng và số dư bình quân từ 8 triệu đồng trong tài khoản.
Chị Minh Anh - chủ một cửa hàng đồ uống tại Hà Nội chia sẻ: “Bán hàng giờ cao điểm chỉ cần chậm vài giây xác nhận chuyển khoản là quầy rất dễ rối, chưa kể có phần gây phiền hà cho khách hàng vì phải chờ đợi. Từ lúc dùng loa thông báo giao dịch, cửa hàng tôi gần như không còn cảnh nhân viên chuyền tay nhau điện thoại để kiểm tra tiền vào nữa”.
Cũng theo chị Minh Anh, ngoài yếu tố thuận tiện trong vận hành, những chương trình ưu đãi hấp dẫn như của BAC A BANK sẽ tạo thêm động lực để các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển sang giải pháp thanh toán số chuyên nghiệp hơn. “Với các cửa hàng nhỏ, chi phí đầu tư ban đầu luôn là điều đáng cân nhắc, nên khi BAC A BANK có một loạt chính sách hỗ trợ thiết thực như vậy thì tôi cũng dễ tiếp cận và sẵn sàng trải nghiệm hơn” - chị hào hứng cho biết thêm.
Có thể thấy, cùng với xu hướng số hóa hoạt động bán hàng và thanh toán, các giải pháp công nghệ tích hợp giữa ngân hàng và hộ kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Không chỉ giúp tối ưu vận hành, giảm rủi ro trong quá trình giao dịch, các thiết bị hỗ trợ thanh toán thông minh còn góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt. Việc ra mắt Loa Ting Ting được xem là bước đi tiếp theo của BAC A BANK trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ hướng đến nhóm khách hàng tiểu thương, hộ kinh doanh - một trong những phân khúc đang tăng trưởng nhanh cùng làn sóng chuyển đổi số tại Việt Nam.
* Để được tư vấn, tham khảo thêm thông tin chi tiết về dịch vụ Loa Ting Ting, Quý khách hàng vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn, liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800588828 (miễn phí) hoặc ghé trực tiếp chi nhánh/ phòng giao dịch BAC A BANK gần nhất.
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