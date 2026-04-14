TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải quyết vướng mắc trong cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dựa trên các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy định pháp luật về quy hoạch theo Luật Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024…

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản đến UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo nhằm tìm giải pháp tháo gỡ những trở ngại trong việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Theo Sở Xây dựng Thành phố, nhiều cá nhân và tổ chức đã phản ánh về việc một số UBND phường, xã không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Nguyên nhân chính là do thiếu quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt.

Hiện nay, việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dựa trên các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy định pháp luật về quy hoạch theo Luật Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Tuy nhiên, nhiều khu vực chưa có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế quản lý kiến trúc đã hết hạn, dẫn đến tình trạng một số địa phương tạm dừng tiếp nhận hồ sơ. Điều này gây ra sự bất tiện lớn cho người dân và làm chậm quá trình phát triển đô thị.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND cấp xã rà soát tình hình quy hoạch trên địa bàn, bao gồm các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và quy chế quản lý kiến trúc. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ngành liên quan để tổng hợp và báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết.

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, ngành xây dựng Thành phố đã không ngừng nỗ lực tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Việc tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép xây dựng không chỉ giúp cải thiện môi trường sống cho người dân mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố. Đây là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa nhu cầu xây dựng và bảo tồn kiến trúc đô thị.