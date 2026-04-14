TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải quyết vướng mắc trong cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

14/04/2026, 11:24

Việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dựa trên các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy định pháp luật về quy hoạch theo Luật Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024…

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải quyết vướng mắc trong cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ - Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản đến UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo nhằm tìm giải pháp tháo gỡ những trở ngại trong việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Theo Sở Xây dựng Thành phố, nhiều cá nhân và tổ chức đã phản ánh về việc một số UBND phường, xã không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Nguyên nhân chính là do thiếu quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt.

Hiện nay, việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dựa trên các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các quy định pháp luật về quy hoạch theo Luật Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Tuy nhiên, nhiều khu vực chưa có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế quản lý kiến trúc đã hết hạn, dẫn đến tình trạng một số địa phương tạm dừng tiếp nhận hồ sơ. Điều này gây ra sự bất tiện lớn cho người dân và làm chậm quá trình phát triển đô thị.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND cấp xã rà soát tình hình quy hoạch trên địa bàn, bao gồm các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và quy chế quản lý kiến trúc. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ngành liên quan để tổng hợp và báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết.

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, ngành xây dựng Thành phố đã không ngừng nỗ lực tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Việc tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép xây dựng không chỉ giúp cải thiện môi trường sống cho người dân mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố. Đây là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa nhu cầu xây dựng và bảo tồn kiến trúc đô thị.

Lãi suất tín dụng khiến thanh khoản căn hộ, nhà phố tại TP. Hồ Chí Minh chững lại

08:23, 09/04/2026

Lãi suất tín dụng khiến thanh khoản căn hộ, nhà phố tại TP. Hồ Chí Minh chững lại

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

08:38, 06/04/2026

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh xem xét “gỡ vướng” cấp sổ hồng cho 4 dự án nhà ở

10:11, 03/04/2026

TP. Hồ Chí Minh xem xét “gỡ vướng” cấp sổ hồng cho 4 dự án nhà ở

Từ khóa:

cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ phát triển đô thị quy hoạch đô thị Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Đà Nẵng: Cơ hội an cư và đầu tư mới

Đà Nẵng: Cơ hội an cư và đầu tư mới

Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư cùng tốc độ phát triển hạ tầng đang đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến chiến lược của tầng lớp thu nhập cao. Trong bối cảnh đó, những khu đô thị sở hữu vị trí trung tâm, pháp lý vững chắc và hệ tiện ích đồng bộ như Capital Square không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Sắp diễn ra sự kiện trải nghiệm nghệ thuật

Sắp diễn ra sự kiện trải nghiệm nghệ thuật "Đối thoại" cùng Rivea Residences

Vào ngày 19/4 tới, tại Trung tâm sự kiện The One (Hà Nội), Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (MEYGROUP) sẽ chính thức mang đến chương trình trải nghiệm nghệ thuật “Đối thoại - Giữa biểu tượng và dòng chảy di sản”.

Ecopark ra mắt The Grand Island: Biểu tượng đắt giá bậc nhất Eco Central Park

Ecopark ra mắt The Grand Island: Biểu tượng đắt giá bậc nhất Eco Central Park

Lấy cảm hứng từ những ngôi làng cổ đẹp như tranh, The Grand Island của nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt, là biểu tượng đắt giá bậc nhất đại đô thị lớn nhất miền Trung. The Grand Island nằm trong Đảo Châu Âu, được PropertyGuru Asia Property Awards vinh danh là “Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á”, năm 2025.

Hanoi Oriental định vị đô thị hoàn chỉnh với mọi tiện ích trong bán kính đi bộ

Hanoi Oriental định vị đô thị hoàn chỉnh với mọi tiện ích trong bán kính đi bộ

Tọa lạc tại trung tâm hành chính Gia Lâm, Hanoi Oriental hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ của khu Đông, từng bước định hình không gian sống với hệ tiện ích đầy đủ, hiện đại trong bán kính đi bộ.

So sánh tốc độ tăng giá nhà ở các nước châu Âu năm 2025

So sánh tốc độ tăng giá nhà ở các nước châu Âu năm 2025

Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, giá nhà ở Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 5,5% trong năm 2025...

