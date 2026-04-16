Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. HCM rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ

Phạm Vinh

16/04/2026, 10:49

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND Thành phố về rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị để thực hiện chương trình cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp…

TP. Hồ Chí Minh rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ - Ảnh minh họa.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị nhằm triển khai chương trình cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn.

Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao phối hợp với Sở Xây dựng xem xét các báo cáo rà soát, tổng hợp đề xuất điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu, làm cơ sở triển khai các dự án cải tạo chung cư. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục làm việc với địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tính khả thi và phù hợp quy định hiện hành.

Theo rà soát của Sở Quy hoạch Kiến trúc, TP. Hồ Chí Minh có 39 dự án chung cư cũ tại 16 phường cần được cải tạo, xây dựng lại, gồm có: 16 dự án chung cư cấp D - mức độ nguy hiểm cao nhất của chung cư cũ, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ; 13 chung cư không thuộc cấp D (trong đó 12 chung cư đã triển khai từ trước năm 2016 và một chung cư tại số 518 Võ Văn Kiệt gặp sự cố nghiêng lún); 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975 chưa thực hiện di dời, tháo dỡ khẩn cấp, hiện được đề xuất chỉnh trang.

Ngoài ra, phần lớn chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 có mật độ xây dựng cao nhưng tầng cao và hệ số sử dụng đất thấp. Trong khi đó, các khu vực này lại nằm trong nội thành có mật độ dân số lớn, nhưng quỹ đất dành cho hạ tầng xã hội như trường học, công viên, bãi xe còn hạn chế.

Đồng thời, việc tăng tầng cao, hệ số sử dụng đất và quy mô dân số lại làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội như giao thông, thoát nước, trường học…, dẫn đến nhiều trường hợp không đáp ứng điều kiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định. Đặc biệt, một số khu chung cư có diện tích nhỏ, manh mún, không đủ quỹ đất để bố trí bãi xe, cây xanh, công trình công cộng hoặc không đảm bảo khoảng lùi, kết nối giao thông và yêu cầu phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm… Tại nhiều khu vực, quy mô dân số hiện trạng đã vượt so với quy hoạch được duyệt, khiến việc điều chỉnh tăng dân số để triển khai dự án mới không có cơ sở pháp lý.

Để có cơ sở xem xét, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch các khu đất nhằm đảm bảo tính khả thi trong kêu gọi nhà đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư, Sở Quy hoạch Kiến trúc cho rằng cần phải thực hiện công tác rà soát, đánh giá quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất đối với chung cư đảm bảo các điều kiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, UBND phường cần chủ động đánh giá quy hoạch, xem xét tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn đối với từng vị trí chung cư.

Đối với các chung cư không đảm bảo các điều kiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cần được xem xét chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu.

Đối với các chung cư có diện tích đất nhỏ, không đảm bảo điều kiện kết nối giao thông, thoát hiểm thoát nạn cho công trình tập trung đông người... cần xem xét không thực hiện đầu tư xây dựng chung cư mà chuyển đổi chức năng khác, bán đấu giá...

TP. Hồ Chí Minh kiểm định, đánh giá chất lượng 186 chung cư cũ trên địa bàn

15:45, 05/11/2025

TP.HCM ưu đãi, hỗ trợ các chủ đầu tư cải tạo, xây lại chung cư cũ

14:04, 24/09/2025

TP.HCM: Hỗ trợ chủ đầu tư tối đa 10 tỷ đồng cho mỗi dự án xây lại chung cư cũ

16:51, 25/07/2025

Từ khóa:

cải tạo chung cư cũ TP. Hồ Chí Minh chung cư cấp D quy hoạch đô thị TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ

Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ "con lươn” dự án chắn lối đi cư dân

Đại diện Sở Xây dựng và chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư dự án khu đô thị phá dỡ “con lươn” bê tông chắn lối đi khu dân cư…

Lâm Đồng đề xuất phương án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

Lâm Đồng đề xuất phương án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn

Theo phương án đề xuất, dự kiến giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh Lâm Đồng có 47 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 27.300ha. Trong đó, 33 khu công nghiệp với diện tích hơn 16.490ha được ưu tiên đầu tư trước năm 2030; 14 khu công nghiệp còn lại sẽ triển khai sau năm 2030, hoặc khi đủ điều kiện…

Thị trường bất động sản đang vận động trong trạng thái

Thị trường bất động sản đang vận động trong trạng thái "kép"

Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước “điểm khởi đầu” của một chu kỳ mới – nơi mà giá trị thực, tính minh bạch và sự bền vững sẽ là những yếu tố quyết định thành công…

Mức độ quan tâm không đồng đều đối với chung cư, đất nền và nhà riêng trong quý 1/2026

Mức độ quan tâm không đồng đều đối với chung cư, đất nền và nhà riêng trong quý 1/2026

Trong quý 1/2026, mức độ quan tâm giữa các loại hình bất động sản như chung cư, đất nền và nhà riêng có sự phân hóa, cho thấy nhu cầu thị trường đang có những thay đổi nhất định…

Bất động sản lõi đô thị Đà Nẵng hút dòng tiền?

Bất động sản lõi đô thị Đà Nẵng hút dòng tiền?

Khi du lịch, hàng không và đô thị trung tâm cùng phục hồi, dòng tiền đầu tư có xu hướng tìm về những tài sản nằm ở lõi khai thác thực của thành phố.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất thuốc đông y giả

Dân sinh

2

Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ "con lươn” dự án chắn lối đi cư dân

Bất động sản

3

Biến động giá xăng dầu ảnh hưởng thế nào tới PLX?

Doanh nghiệp niêm yết

4

Bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ làm Trưởng phòng Môi giới, Chứng khoán EVS bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

5

VPBankS chi gần 40 tỷ làm cổ đông lớn của KBC

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy