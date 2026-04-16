TP. HCM rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND Thành phố về rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị để thực hiện chương trình cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp…

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị nhằm triển khai chương trình cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn.

Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao phối hợp với Sở Xây dựng xem xét các báo cáo rà soát, tổng hợp đề xuất điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu, làm cơ sở triển khai các dự án cải tạo chung cư. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục làm việc với địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tính khả thi và phù hợp quy định hiện hành.

Theo rà soát của Sở Quy hoạch Kiến trúc, TP. Hồ Chí Minh có 39 dự án chung cư cũ tại 16 phường cần được cải tạo, xây dựng lại, gồm có: 16 dự án chung cư cấp D - mức độ nguy hiểm cao nhất của chung cư cũ, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ; 13 chung cư không thuộc cấp D (trong đó 12 chung cư đã triển khai từ trước năm 2016 và một chung cư tại số 518 Võ Văn Kiệt gặp sự cố nghiêng lún); 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975 chưa thực hiện di dời, tháo dỡ khẩn cấp, hiện được đề xuất chỉnh trang.

Ngoài ra, phần lớn chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 có mật độ xây dựng cao nhưng tầng cao và hệ số sử dụng đất thấp. Trong khi đó, các khu vực này lại nằm trong nội thành có mật độ dân số lớn, nhưng quỹ đất dành cho hạ tầng xã hội như trường học, công viên, bãi xe còn hạn chế.

Đồng thời, việc tăng tầng cao, hệ số sử dụng đất và quy mô dân số lại làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội như giao thông, thoát nước, trường học…, dẫn đến nhiều trường hợp không đáp ứng điều kiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định. Đặc biệt, một số khu chung cư có diện tích nhỏ, manh mún, không đủ quỹ đất để bố trí bãi xe, cây xanh, công trình công cộng hoặc không đảm bảo khoảng lùi, kết nối giao thông và yêu cầu phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm… Tại nhiều khu vực, quy mô dân số hiện trạng đã vượt so với quy hoạch được duyệt, khiến việc điều chỉnh tăng dân số để triển khai dự án mới không có cơ sở pháp lý.

Để có cơ sở xem xét, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch các khu đất nhằm đảm bảo tính khả thi trong kêu gọi nhà đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư, Sở Quy hoạch Kiến trúc cho rằng cần phải thực hiện công tác rà soát, đánh giá quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất đối với chung cư đảm bảo các điều kiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, UBND phường cần chủ động đánh giá quy hoạch, xem xét tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn đối với từng vị trí chung cư.

Đối với các chung cư không đảm bảo các điều kiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cần được xem xét chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu.

Đối với các chung cư có diện tích đất nhỏ, không đảm bảo điều kiện kết nối giao thông, thoát hiểm thoát nạn cho công trình tập trung đông người... cần xem xét không thực hiện đầu tư xây dựng chung cư mà chuyển đổi chức năng khác, bán đấu giá...