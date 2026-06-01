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Tổng lực đảm bảo nguồn cung xăng sinh học trên toàn quốc

Song Hà

01/06/2026, 11:59

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu chủ động phương án, tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung xăng sinh học kể từ ngày 1/6/2026...

Xăng E10 chính thức được bán trên toàn quốc từ 01/6/2026..
Xăng E10 chính thức được bán trên toàn quốc từ 01/6/2026..

Việc triển khai nhằm thực hiện Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, xăng E5RON92 tiếp tục được phối trộn, pha chế và cung ứng để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Để bảo đảm nguồn cung xăng sinh học phục vụ nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa trên thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu chủ động nguồn xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế, phối trộn xăng sinh học E5, E10; bảo đảm cung ứng đầy đủ sản lượng xăng sinh học đã ký kết, thỏa thuận với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng kế hoạch và tiến độ cam kết.

Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu chủ động xây dựng phương án pha chế, phối trộn, mua bán xăng sinh học từ các thương nhân có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và các đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày 1/6/2026.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối theo dõi sát diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường; chủ động phương án nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục xăng sinh học trong mọi tình huống.

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các doanh nghiệp được yêu cầu kịp thời báo cáo về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xem xét, xử lý, tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trên thị trường.

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Từ khóa:

bảo đảm nguồn cung xăng sinh học Cục Quản lý và Phát triển thị trường ngày 01/6/2026 nhiên liệu sinh học phân phối xăng sinh học Thông tư số 50/2025/TT-BCT thương nhân đầu mối xăng dầu tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học xăng E10 xăng E5RON92

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