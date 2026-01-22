Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng được sửa đổi, bổ sung

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; hoạt động xây dựng theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng...

Cụ thể, tại Quyết định số 54/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo đó, đối với thủ tục hành chính cấp trung ương, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành sẽ thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đối với công trình do Thủ tướng Chính phủ giao; trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng;

Ở cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng được UBND tỉnh phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý trách nhiệm công trình xây dựng chuyên ngành, tuy nhiên, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;

Ngoài ra, việc cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh cũng như cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ nhà ở riêng lẻ), thẩm quyền được giao cho UBND cấp tỉnh thực hiện.

Tiếp đó, Bộ Xây dựng cũng ban hành Quyết định số 56/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định này, đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh, Sở Xây dựng và Tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện cấp mới; cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Riêng Sở Xây dựng còn thực hiện cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Mặt khác, Sở Xây dựng và các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (theo phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh) còn được giao cấp giấy phép xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời; điều chỉnh giấy phép xây dựng; gia hạn giấy phép xây dựng; cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II.

Trong khi với những thủ tục hành chính cấp xã, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời; điều chỉnh; gia hạn; và cấp lại giấy phép xây dựng công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ;

Theo Bộ Xây dựng, Quyết định số 56/QĐ-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2026. Các thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này sẽ thay thế các thủ tục hành chính tương ứng đã ban hành tại Quyết định số 864/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, Quyết định số 54/QĐ-BXD cũng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2026 và thay thế Quyết định số 863/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định về phân quyền, phân cấp, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.