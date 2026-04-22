Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng sân bay trên mặt nước đầu tiên tại Khánh Hòa

Dự án Cảng hàng không Vân Phong được đề xuất xây dựng trên mặt nước với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 9.000 tỷ, công suất dự kiến khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030...

Bộ Xây dựng vừa trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Động thái này nhằm tái định hình mạng lưới hạ tầng hàng không theo hướng đồng bộ, linh hoạt và tiệm cận các xu thế phát triển quốc tế.

Trọng tâm của lần điều chỉnh là đề xuất bổ sung hai cảng hàng không mới là Măng Đen và Vân Phong vào quy hoạch tổng thể, đồng thời nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E, qua đó đáp ứng nhu cầu khai thác trong dài hạn.

Đáng chú ý, dự án sân bay Vân Phong được đề xuất xây dựng tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa (khu vực huyện Vạn Ninh trước đây), cách TP. Nha Trang khoảng 65 km.

Theo phương án nghiên cứu, sân bay sẽ được xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ với diện tích khoảng 497,1 ha – một mô hình hạ tầng hàng không hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Dự án được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4E, với công suất dự kiến khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 9.214 tỷ đồng. Nếu được triển khai, đây sẽ là sân bay đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng hoàn toàn trên mặt nước.

Việc đầu tư Cảng hàng không Vân Phong nhằm hình thành một cửa ngõ giao thông hàng không quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, logistics và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo động lực tăng trưởng cho Khu kinh tế Vân Phong và các vùng lân cận.

Theo tỉnh Khánh Hòa, dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/3/2023.

Đồng thời, dự án cũng tương thích với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Vạn Ninh, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào tháng 3/2024.

Việc nghiên cứu phát triển sân bay trên mặt nước tại Vân Phong được kỳ vọng sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới cho ngành hàng không, không chỉ gia tăng năng lực khai thác mà còn đa dạng hóa mô hình hạ tầng. Qua đó, góp phần hoàn thiện và nâng tầm mạng lưới giao thông chiến lược, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế biển và hội nhập quốc tế trong dài hạn.