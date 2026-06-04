Cổ phiếu bán lẻ: Trông mong "mùa hè rực lửa" và World Cup 2026

Động lực tăng trưởng trong quý 2 của các doanh nghiệp bán lẻ ICT/CE đến từ các mặt hàng trong mùa nóng như điều hòa, quạt và các mặt hàng TV, máy chiếu trong mùa World Cup 2026.

Chứng khoán ABS vừa có cập nhật triển vọng cổ phiếu bán lẻ trong quý 2/2026 trong đó nhấn mạnh mùa nóng đến sớm và mùa World Cup 2026 hỗ trợ tiêu dùng. Động lực tăng trưởng trong quý 2 của các doanh nghiệp bán lẻ ICT/CE đến từ các mặt hàng trong mùa nóng như điều hòa, quạt và các mặt hàng TV, máy chiếu trong mùa World Cup 2026.

Doanh thu bán lẻ tháng 4 vẫn tăng trưởng mạnh. Theo Cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2026 ước đạt 646,3 nghìn tỷ đồng (+12,1%), doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 489,4 tỷ đồng (+12,2%).

Triển vọng ngành bán lẻ trong quý 2/2026 sẽ vẫn khả quan nhờ các chính sách giảm thuế VAT 2%, thuế thu nhập cá nhân được tính theo biểu thuế mới làm tăng thu nhập khả dụng.

Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Tính đến hết ngày 14/5/2026, giải ngân đầu tư công ghi nhận kết quả đạt tỷ lệ 16,4% so với kế hoạch được giao, đặc biệt số vốn giải ngân đã bứt tốc mạnh mẽ trong tuần giữa tháng 5/2026.

Việc đẩy nhanh đầu tư công được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều nhóm ngành, đẩy tăng thu nhập người lao động, từ đó thúc đẩy tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc siết chặt hoạt động kiểm tra, quản lý thực phẩm và thuốc giả, cũng như chất lượng thực phẩm tươi sống đã và đang gây sức ép lên các hộ kinh doanh bán lẻ truyền thống, hỗ trợ các chuỗi bán lẻ mở rộng thị phần.

Các chính sách cải cách tiền lương có hiệu lực từ 1/7/2026 có tác dụng hỗ trợ tâm lý tiêu dùng trong quý 2/2026. Lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng/tháng theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội được Nhà nước giao nhiệm vụ và lực lượng vũ trang từ trung ương đến cấp xã.

Mức lương cơ sở được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong bảng lương, mức phụ cấp, mức sinh hoạt phí, hoạt động phí và các khoản trích hưởng theo quy định pháp luật. Việc tăng lương cơ sở sẽ trực tiếp làm tăng thu nhập, từ đó kỳ vọng sẽ tăng chi tiêu tiêu dùng của người hưởng.

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8% theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP, nâng cao thu nhập thực tế cho khoảng 3,4 triệu người đang trong diện thụ hưởng chính sách này trên phạm vi cả nước.

Đánh giá riêng triển vọng đối với các doanh nghiệp bán lẻ ICT/CE, theo ABS, mùa nóng đến sớm và mùa World Cup 2026 hỗ trợ tiêu dùng. Động lực tăng trưởng trong quý 2 của các doanh nghiệp bán lẻ ICT/CE đến từ các mặt hàng trong mùa nóng như điều hòa, quạt và các mặt hàng TV, máy chiếu trong mùa World Cup 2026.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa hè năm nay được dự báo xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt hơn năm trước. Ngay từ đầu tháng 4, những đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên đã diễn ra khiến nhu cầu mua sắm các thiết bị làm mát tăng nhanh.

Trong khi đó, Điện Máy Xanh và FPT Shop cũng đã đưa ra các chương trình khuyến mại thu hút người dân mua sắm tivi mùa World Cup 2026.

Đối với các doanh nghiệp bán lẻ trang sức, Nghị định 232/2025/NĐ-CP cho phép khu vực tư nhân tham gia nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng được kỳ vọng sẽ giảm sức ép thiếu hụt nguồn cung vàng. Tiếp tục được hưởng lợi nhờ giá vàng vẫn neo cao khiến nhu cầu của người dân đối với các sản phẩm có hàm lượng vàng thấp với giá trị hợp lý tăng lên.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng, đặc biệt là các ngành hàng không thiết yếu.

Xung đột tại Trung Đông kéo dài đã đẩy giá năng lượng lên cao, khiến chi phí logistics gia tăng, đẩy tăng chi phí hầu hết các mặt hàng.

Theo báo cáo ngày 3/6/2026 từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2026 ghi nhận mức tăng 0,29% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, CPI đã tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cùng lãi suất tăng lên làm giảm sức mua thực tế và thu nhập khả dụng của người tiêu dùng, khiến nhu cầu đối với các mặt hàng không thiết yếu có khả năng bị thắt chặt.

Hiện nay bán hàng trả chậm tiếp tục là xu thế, đặc biệt đối với các mặt hàng tiêu dùng giá trị cao, tuy nhiên, xu hướng lãi suất tăng lên và neo ở mức cao đang làm tăng chi phí lãi vay của các khoản vay tiêu dùng này. Xuất khẩu chậm lại do thuế quan và chi phí vận tải, trong khi khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đang tăng trưởng chậm lại do giá vé máy bay tăng cao, làm giảm động lực tăng trưởng thu nhập và chi tiêu.