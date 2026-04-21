Hải Phòng: Đề xuất lùi thời gian lập quy hoạch sân bay quốc tế đến giai đoạn 2027–2028

UBND TP. Hải Phòng kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh thời điểm lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng sau khi hoàn thành Quy hoạch chung thành phố, nhằm bảo đảm đồng bộ định hướng phát triển không gian và hạ tầng vùng...

UBND TP. Hải Phòng vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất điều chỉnh thời điểm triển khai công tác lập quy hoạch.

Theo đề xuất, thành phố kiến nghị cho phép nghiên cứu lập quy hoạch sân bay sau khi Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian lập quy hoạch theo đó dự kiến lùi sang giai đoạn 2027–2028.

Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng cho biết việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch sân bay với định hướng phát triển tổng thể không gian đô thị, công nghiệp và dịch vụ của thành phố trong giai đoạn mới.

Sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính giữa TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, không gian phát triển của khu vực đã được mở rộng, hình thành vùng đô thị – kinh tế liên kết mới tại trung tâm vùng Duyên hải Bắc Bộ. Đồng thời, việc hình thành Cảng hàng không Gia Bình tại khu vực giáp phía Tây Bắc Hải Phòng cũng tạo ra những yếu tố mới, tác động đến tổ chức không gian và mạng lưới hạ tầng giao thông – logistics của toàn vùng.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Hải Phòng cho rằng cần thiết phải nghiên cứu, xác định rõ quy mô, vị trí, vai trò của Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng cũng như mối liên kết với hệ thống hạ tầng và các khu chức năng trong tổng thể Quy hoạch chung thành phố.

Hiện nay, thành phố đang khẩn trương lập Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 theo Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, với phạm vi bao trùm toàn bộ ranh giới hành chính mới. Quy hoạch này bao gồm các nội dung về định hướng không gian, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và các đầu mối kết nối đa phương thức.

Trong đó, nội dung quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng, dự kiến đặt tại khu vực huyện Tiên Lãng (cũ), sẽ được nghiên cứu trong tổng thể quy hoạch chung nhằm bảo đảm phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đồng bộ với hệ thống giao thông và tuân thủ quy hoạch mạng lưới cảng hàng không toàn quốc.

Trước đó, tháng 3/2025, Bộ Xây dựng đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng tầm nhìn đến năm 2050, với phạm vi nghiên cứu khoảng 1.100 ha và thời gian lập quy hoạch dự kiến trong giai đoạn 2025–2026.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, quy hoạch sân bay phải phù hợp với chiến lược phát triển hàng không quốc gia, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, đồng thời bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, lộ trình đầu tư hợp lý và yêu cầu quốc phòng, an ninh.