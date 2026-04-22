Tăng tốc hoàn thiện sân bay Long Thành, đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026

22/04/2026, 10:06

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 21/4/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Công trường thi công cảng HKQT Long Thành.
Kết luận nêu rõ, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm, kỳ vọng lớn. Thời gian qua, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đã được các cơ quan liên quan ưu tiên tháo gỡ, qua đó giúp dự án cơ bản đáp ứng các mốc tiến độ, trong đó có việc tổ chức thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Tuy nhiên, nhiệm vụ hoàn thành và đưa dự án vào vận hành trong năm 2026 được xác định là rất nặng nề trong bối cảnh khối lượng công việc còn lớn, công tác thanh toán còn vướng mắc, điều kiện thời tiết thi công không thuận lợi, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu và chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là yêu cầu bắt buộc. Các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể tham gia dự án phải tập trung cao độ, nâng cao trách nhiệm, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Đối với Bộ Công an, được giao đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho việc thanh toán các hạng mục không có sai phạm.

Bộ Tài chính được giao kiện toàn tổ chức, nhân sự tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đồng thời thành lập tổ công tác hướng dẫn xử lý các vướng mắc về thanh toán trước ngày 22/4/2026. Cơ quan này cũng chỉ đạo ACV rà soát các gói thầu, yêu cầu nhà thầu tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và chủ động đàm phán tháo gỡ khó khăn trong thanh toán.

Bộ Xây dựng được giao thành lập tổ công tác phối hợp với tỉnh Đồng Nai xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung và giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu; đồng thời hỗ trợ công tác điều phối thi công, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ.

Với vai trò chủ đầu tư, ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3, được yêu cầu làm việc trực tiếp với từng nhà thầu để rà soát khối lượng, tiến độ, năng lực huy động nguồn lực; trên cơ sở đó yêu cầu các nhà thầu tăng cường thi công, bảo đảm tiến độ theo hợp đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai được giao bảo đảm nguồn cung vật liệu, nhiên liệu cho dự án, đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông kết nối, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

Lộ trình hai bước chuyển hoạt động quốc tế sang sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất đầu tư của Vietjet tại sân bay Long Thành

TP.Hồ Chí Minh thúc tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4–1/5...

Giải ngân đầu tư công dù đạt tỷ lệ cao nhưng chậm trễ kéo dài ở nhiều bộ, ngành. Thực tế này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn mà còn trở thành "nút thắt" dai dẳng, cản trở mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và huy động các nguồn lực...

Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương, dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại từ cuộc đời, sự nghiệp của nhà lãnh đạo tiền bối...

Bộ Xây dựng có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai thực hiện Công điện số 30/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4–1/5...

UBND TP. Hải Phòng kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh thời điểm lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng sau khi hoàn thành Quy hoạch chung thành phố, nhằm bảo đảm đồng bộ định hướng phát triển không gian và hạ tầng vùng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

