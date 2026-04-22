Tăng tốc hoàn thiện sân bay Long Thành, đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 21/4/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Kết luận nêu rõ, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm, kỳ vọng lớn. Thời gian qua, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đã được các cơ quan liên quan ưu tiên tháo gỡ, qua đó giúp dự án cơ bản đáp ứng các mốc tiến độ, trong đó có việc tổ chức thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Tuy nhiên, nhiệm vụ hoàn thành và đưa dự án vào vận hành trong năm 2026 được xác định là rất nặng nề trong bối cảnh khối lượng công việc còn lớn, công tác thanh toán còn vướng mắc, điều kiện thời tiết thi công không thuận lợi, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu và chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là yêu cầu bắt buộc. Các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể tham gia dự án phải tập trung cao độ, nâng cao trách nhiệm, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Đối với Bộ Công an, được giao đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho việc thanh toán các hạng mục không có sai phạm.

Bộ Tài chính được giao kiện toàn tổ chức, nhân sự tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đồng thời thành lập tổ công tác hướng dẫn xử lý các vướng mắc về thanh toán trước ngày 22/4/2026. Cơ quan này cũng chỉ đạo ACV rà soát các gói thầu, yêu cầu nhà thầu tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và chủ động đàm phán tháo gỡ khó khăn trong thanh toán.

Bộ Xây dựng được giao thành lập tổ công tác phối hợp với tỉnh Đồng Nai xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung và giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu; đồng thời hỗ trợ công tác điều phối thi công, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ.

Với vai trò chủ đầu tư, ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3, được yêu cầu làm việc trực tiếp với từng nhà thầu để rà soát khối lượng, tiến độ, năng lực huy động nguồn lực; trên cơ sở đó yêu cầu các nhà thầu tăng cường thi công, bảo đảm tiến độ theo hợp đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai được giao bảo đảm nguồn cung vật liệu, nhiên liệu cho dự án, đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông kết nối, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026.