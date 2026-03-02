Xung đột tại Iran, chuyên gia trong nước dự báo giá vàng có thể lên 5.734 USD trong tuần này

"Vàng có thể tiếp tục tăng mạnh trong tuần tới, hướng tới kháng cự 5.429 – 5.734 USD/oz", ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS kỳ vọng.

Xung đột tại Iran đã khiến giá vàng bật tăng ngay gần 2% sau khi Mỹ và Israel phát động không kích lớn vào Iran từ sáng 28/2/2026 nhằm thay đổi chế độ ở Iran. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng đã tăng tới 22% – mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2012, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn ở mức tối đa.

Nhận định về triển vọng giá vàng, Chứng khoán VPBankS cho rằng vàng sẽ tăng mạnh như tài sản trú ẩn an toàn (safe-haven), dự kiến sẽ có một “gap up” trong tuần này khi thị trường mở cửa do rủi ro địa chính trị cao. "Vàng có thể tiếp tục tăng mạnh trong tuần tới, hướng tới kháng cự 5.429 – 5.734 USD/oz", ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS dự báo.

Chứng khoán VPBankS đánh giá Dầu khí & Năng lượng là nhóm thường hưởng lợi trực tiếp và mạnh nhất (GAS, BSR, PVS, PVD, PVC, OIL, PLX...). Các mã này thường tăng mạnh khi dầu tăng giá do biên lợi nhuận cải thiện, dự án thượng nguồn/hạ tầng khí được thúc đẩy. Đây là nhóm “điểm sáng” trong bối cảnh hiện tại, có thể đi ngược xu hướng thị trường chung.

Hóa chất (liên quan dầu khí): Một số mã hưởng lợi gián tiếp từ thông tin hoặc giá nguyên liệu tăng; trong đó nhóm phân bón (DPM, DCM, BFC, CSV...) có thể có phản ứng giá tích cực.

Cảng biển & Logistics: Có thể hưởng lợi nếu tuyến vận tải thay đổi hoặc nhu cầu vận tải năng lượng tăng, giá cước vận tải tăng; các mã đáng chú ý: GMD, PVT, HAH...

Mirae Asset đồng quan điểm cho rằng khi chiến tranh xảy ra tại Trung Đông, giá dầu thường tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ các nước lớn như Saudi Arabia và rủi ro tại tuyến vận tải chiến lược Strait of Hormuz, qua đó hỗ trợ nhóm dầu khí. Đồng thời, cước vận tải biển tăng có lợi cho doanh nghiệp shipping, trong khi giá năng lượng đi lên cũng thúc đẩy biên lợi nhuận của một số công ty phân bón, hóa chất.

Và xu hướng mua tài sản mang tính chất phòng thủ cũng sẽ đẩy giá vàng lên.

Mặc dù vậy, đánh giá chi tiết về các doanh nghiệp hưởng lợi, Mirae Asset cho rằng vàng được hỗ trợ chủ yếu bởi tâm lý trú ẩn khi giá vàng tăng trong giai đoạn bất ổn. Tuy vậy, mức hưởng lợi thường thấp hơn đáng kể so với dầu khí và chủ yếu mang tính hỗ trợ tâm lý thị trường. Trên thị trường chứng khoán, PNJ là doanh nghiệp vàng hiếm hoi, giá cổ phiếu PNJ bật tăng 3,7% trong phiên giao dịch hôm nay lên 126.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, Dầu khí là nhóm hưởng lợi rõ nhất khi chiến sự làm giá dầu tăng và duy trì ở mặt bằng cao hơn. Nhóm này được hỗ trợ bởi kỳ vọng cải thiện doanh thu, biên lợi nhuận và dòng tiền thị trường vào các cổ phiếu năng lượng. Các cổ phiếu tiềm năng gồm GAS, PVS, PVD, BSR, PLX, OIL.

Tiếp theo là phân bón, nhóm phân bón có thể hưởng lợi gián tiếp nếu giá khí, năng lượng và hàng hóa đầu ra tăng theo. Mức độ tích cực phụ thuộc vào chênh lệch giữa giá bán và chi phí đầu vào trong từng giai đoạn. Các cổ phiếu gồm DPM, DCM, BFC, LAS.

Hóa chất: Nhóm hóa chất có thể được hỗ trợ trong bối cảnh giá hàng hóa và nguyên liệu liên quan đến năng lượng tăng. Tuy nhiên, mức hưởng lợi thường mang tính chọn lọc, không đồng đều trên toàn ngành. Cổ phiếu gồm DGC, CSV.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của chứng khoán Yuanta, cũng cho rằng giá dầu sẽ thường được hưởng lợi tích cực trong ngắn hạn khi diễn ra sự kiện và tác động tiêu cực lên chỉ số S&P500 cho nên nhà đầu tư có thể hưởng lợi ích tích cực từ nhóm cổ phiếu dầu khí trong ngắn hạn, nhưng các cổ phiếu còn lại sẽ chịu tác động tiêu cực.

Tuy nhiên, sau thời gian trung bình sau 22 ngày thì chỉ số S&P500 có thể tạo đáy và dần hồi phục, cho nên lúc này giá dầu có thể sẽ hạ nhiệt trở lại. Do đó, trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tận dụng đà tăng mạnh của giá dầu để chốt lời nhóm dầu khí và tận dụng nhịp giảm ở các nhóm cổ phiếu khác để mua vào cho chiến lược này.