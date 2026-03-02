Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Xung đột tại Iran, chuyên gia trong nước dự báo giá vàng có thể lên 5.734 USD trong tuần này

Thu Minh

02/03/2026, 14:53

"Vàng có thể tiếp tục tăng mạnh trong tuần tới, hướng tới kháng cự 5.429 – 5.734 USD/oz", ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS kỳ vọng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Xung đột tại Iran đã khiến giá vàng bật tăng ngay gần 2% sau khi Mỹ và Israel phát động không kích lớn vào Iran từ sáng 28/2/2026 nhằm thay đổi chế độ ở Iran. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng đã tăng tới 22% – mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2012, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn ở mức tối đa.

Nhận định về triển vọng giá vàng, Chứng khoán VPBankS cho rằng vàng sẽ tăng mạnh như tài sản trú ẩn an toàn (safe-haven), dự kiến sẽ có một “gap up” trong tuần này khi thị trường mở cửa do rủi ro địa chính trị cao. "Vàng có thể tiếp tục tăng mạnh trong tuần tới, hướng tới kháng cự 5.429 – 5.734 USD/oz", ông Trần Hoàng Sơn,  Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS dự báo.

Chứng khoán VPBankS đánh giá Dầu khí & Năng lượng là nhóm thường hưởng lợi trực tiếp và mạnh nhất (GAS, BSR, PVS, PVD, PVC, OIL, PLX...). Các mã này thường tăng mạnh khi dầu tăng giá do biên lợi nhuận cải thiện, dự án thượng nguồn/hạ tầng khí được thúc đẩy. Đây là nhóm “điểm sáng” trong bối cảnh hiện tại, có thể đi ngược xu hướng thị trường chung.

Hóa chất (liên quan dầu khí): Một số mã hưởng lợi gián tiếp từ thông tin hoặc giá nguyên liệu tăng; trong đó nhóm phân bón (DPM, DCM, BFC, CSV...) có thể có phản ứng giá tích cực.

Cảng biển & Logistics: Có thể hưởng lợi nếu tuyến vận tải thay đổi hoặc nhu cầu vận tải năng lượng tăng, giá cước vận tải tăng; các mã đáng chú ý: GMD, PVT, HAH...

Mirae Asset đồng quan điểm cho rằng khi chiến tranh xảy ra tại Trung Đông, giá dầu thường tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ các nước lớn như Saudi Arabia và rủi ro tại tuyến vận tải chiến lược Strait of Hormuz, qua đó hỗ trợ nhóm dầu khí. Đồng thời, cước vận tải biển tăng có lợi cho doanh nghiệp shipping, trong khi giá năng lượng đi lên cũng thúc đẩy biên lợi nhuận của một số công ty phân bón, hóa chất.

Và xu hướng mua tài sản mang tính chất phòng thủ cũng sẽ đẩy giá vàng lên.

Mặc dù vậy, đánh giá chi tiết về các doanh nghiệp hưởng lợi, Mirae Asset cho rằng vàng được hỗ trợ chủ yếu bởi tâm lý trú ẩn khi giá vàng tăng trong giai đoạn bất ổn. Tuy vậy, mức hưởng lợi thường thấp hơn đáng kể so với dầu khí và chủ yếu mang tính hỗ trợ  tâm lý thị trường. Trên thị trường chứng khoán, PNJ là doanh nghiệp vàng hiếm hoi, giá cổ phiếu PNJ bật tăng 3,7% trong phiên giao dịch hôm nay lên 126.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, Dầu khí là nhóm hưởng lợi rõ nhất khi chiến sự làm giá dầu tăng và duy trì ở mặt bằng cao hơn. Nhóm này được hỗ trợ bởi kỳ vọng cải thiện doanh thu, biên lợi nhuận và dòng tiền thị trường vào các cổ phiếu năng lượng. Các cổ phiếu tiềm năng gồm  GAS, PVS, PVD, BSR, PLX, OIL. 

Tiếp theo là phân bón, nhóm phân bón có thể hưởng lợi gián tiếp nếu giá khí, năng lượng và hàng hóa đầu ra tăng theo. Mức độ tích cực phụ thuộc vào chênh lệch giữa giá bán và chi phí đầu vào trong từng giai đoạn. Các cổ phiếu gồm  DPM, DCM, BFC, LAS. 

Hóa chất: Nhóm hóa chất có thể được hỗ trợ trong bối cảnh giá hàng hóa và nguyên liệu liên quan đến năng lượng tăng. Tuy nhiên, mức hưởng lợi thường mang tính chọn lọc, không đồng đều trên toàn ngành. Cổ phiếu gồm DGC, CSV.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của chứng khoán Yuanta, cũng cho rằng giá dầu sẽ thường được hưởng lợi tích cực trong ngắn hạn khi diễn ra sự kiện và tác động tiêu cực lên chỉ số S&P500 cho nên nhà đầu tư có thể hưởng lợi ích tích cực từ nhóm cổ phiếu dầu khí trong ngắn hạn, nhưng các cổ phiếu còn lại sẽ chịu tác động tiêu cực.

Tuy nhiên, sau thời gian trung bình sau 22 ngày thì chỉ số S&P500 có thể tạo đáy và dần hồi phục, cho nên lúc này giá dầu có thể sẽ hạ nhiệt trở lại. Do đó, trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tận dụng đà tăng mạnh của giá dầu để chốt lời nhóm dầu khí và tận dụng nhịp giảm ở các nhóm cổ phiếu khác để mua vào cho chiến lược này.

Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng

12:10, 02/03/2026

Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

10:52, 02/03/2026

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

Rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước niêm yết

07:50, 28/02/2026

Rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước niêm yết

Từ khóa:

cảng biển và logistics chiến tranh Trung Đông cổ phiếu phân bón cổ phiếu pnj dự báo giá vàng Giá vàng tăng nhà đầu tư chứng khoán nhóm cổ phiếu dầu khí tác động giá dầu xung đột Iran

Đọc thêm

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip

Tính đến tháng 2, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có 9 tháng liên tiếp tăng trưởng, bất chấp những thách thức do thuế quan gây ra...

Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng

Bán tháo vội vã, tiền bắt đáy đẩy thanh khoản lên cao kỷ lục 5 tháng

Cuộc xung đột Iran đột ngột bùng nổ cuối tuần qua khiến thị trường chứng khoán toàn cầu sáng nay phản ứng khá hoảng loạn. Trong nước, VN-Index có lúc bốc hơi 1,92% khi nhà đầu tư vội vã bán tháo. Tuy nhiên đó lại là cơ hội lớn cho dòng tiền bắt đáy và hiệu quả phục hồi giá khá ấn tượng.

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

Chứng khoán trong nước sẽ có một nhịp rung lắc mạnh do ảnh hưởng xung đột tại Iran?

Chỉ số VN-Index đang sát vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900–1.920 điểm, dễ xuất hiện nhịp điều chỉnh rung lắc về 1.850–1.870 hoặc sâu hơn (1.800–1.830) nếu lực bán lan rộng hoặc nước ngoài bán ròng mạnh.

Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?

Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Isarel với Iran đang đặt nền kinh tế thế giới trước một mối nguy mới...

Iran ước chiếm khoảng 2 - 5% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu

Iran ước chiếm khoảng 2 - 5% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu

Nếu xung đột tiếp tục kéo dài sẽ làm gián đoạn lưới điện, sản lượng khai thác Bitcoin của Iran có thể suy giảm trong ngắn hạn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu chuyển tiền quốc tế gia tăng, PVcomBank triển khai ưu đãi phí cho các khách hàng

Tài chính

2

Tỷ giá trung tâm thấp nhất 6 tháng, ngân hàng bán USD kịch trần

Tài chính

3

ICD Tân Cảng Sóng Thần: Nghĩa tình biên cương ấm áp

Doanh nghiệp

4

Sabeco mang ‘vị Tết” trọn vẹn đến người dân cả nước

Doanh nghiệp

5

Kênh bán lẻ tiếp tục giảm giá, kích cầu sau Tết

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy