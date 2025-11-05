Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất cải tạo Quốc lộ 51 theo phương thức PPP

Bộ Xây dựng cho biết việc xem xét đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51 giai đoạn 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Đồng Nai…

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về đề nghị chấp thuận chủ trương lập đề xuất dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51 (giai đoạn 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT của liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (liên danh CC1 - BVEC).

Theo Bộ Xây dựng, pháp luật hiện hành đã quy định rõ việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường bộ đang khai thác theo phương thức PPP.

Cụ thể, khoản 1 Điều 5 Luật PPP nêu rõ cơ quan có thẩm quyền có thể là bộ, cơ quan trung ương hoặc UBND cấp tỉnh. Đồng thời, các điều kiện, thủ tục đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất đã được quy định đầy đủ tại Điều 26 Luật PPP và Điều 26, 27 Nghị định số 243/2025/NĐ-CP.

Cùng với đó, theo Luật Đường bộ và Nghị định số 165/2024/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh được phân cấp trách nhiệm tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và tổ chức quản lý quốc lộ trên địa bàn khi được phân giao.

Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng khẳng định vai trò của địa phương trong việc quản lý, khai thác các tuyến quốc lộ sau khi được bàn giao.

Theo Bộ Xây dựng, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 51 (giai đoạn 1) theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) là cơ quan có thẩm quyền; nhà đầu tư là liên danh IDICO - DIC - Thái Ninh; doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào khai thác năm 2013, đã kết thúc thu phí hoàn vốn.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam (cơ quan được giao quản lý tài sản) thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của tuyến quốc lộ này về UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP. Hồ Chí Minh quản lý, khai thác.

Về đề xuất giai đoạn 2, Bộ Xây dựng cho biết nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Đồng Nai là các cơ quan đang quản lý tài sản kết cấu hạ tầng tuyến đường. Do đó, Bộ không có ý kiến về đề xuất của liên danh CC1 - BVEC.

Trước đó, tháng 10/2025, liên danh CC1 - BVEC kiến nghị được tham gia dự án cải tạo quốc lộ 51 đoạn Km 0+900 đến Km 73+600, tuyến kết nối trọng yếu giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Theo phản ánh của nhà đầu tư, hiện tuyến đường này đã bị hư hỏng nặng, mặt đường lồi lõm, dày đặc "ổ gà", vệt lún; nhiều đoạn dải phân cách, nắp cống hư hỏng, vạch sơn mờ dẫn đến tiềm ẩn rủi ro và tai nạn cho người và phương tiện lưu thông.

Vì vậy, tuyến đường này cần được khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp để nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.