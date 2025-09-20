Thứ Bảy, 20/09/2025

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri An Giang về xây dựng quốc lộ 61

Hoài Niệm

20/09/2025, 09:54

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh An Giang về một số dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, trong đó có tuyến quốc lộ 61 và cho rằng đoạn quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang do địa phương quản lý, bảo trì và đầu tư.

Quốc lộ 61 qua địa phận tỉnh An Giang, nhiều đoạn đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn lưu thông cho người và xe. Ảnh: Châu Anh
Quốc lộ 61 qua địa phận tỉnh An Giang, nhiều đoạn đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn lưu thông cho người và xe. Ảnh: Châu Anh

Cùng thời gian này, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa đột xuất, bảo đảm giao thông các vị trí cục bộ trên quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang.

Ngày 18/9/2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 9992/BXD-KHTC ngày 16/9/2025 gửi đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trả lời kiến nghị của cử tri về việc đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào một số tuyến huyết mạch gồm quốc lộ 61, quốc lộ 80B, tuyến N1 và cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi…

Kiến nghị trước đó của cử tri An Giang thông qua Ban Dân vận và Giám sát Quốc hội có nội dung như sau: Đề nghị sớm nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 61; đẩy nhanh thông tuyến quốc lộ 80B từ Sa Đéc - Tân Châu; đẩy nhanh hoàn thành tuyến đường N1 nối Tân Châu - Châu Đốc; đầu tư mở đường dân sinh cặp tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và mở các tuyến đường đấu nối ra quốc lộ 80 của trung tâm xã Tân Hiệp tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ.

Cụ thể, quốc lộ 61 đoạn từ ấp An Trường đến Bến Nhứt hiện nay trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng, gây trở ngại cho người dân khi tham gia giao thông. Cử tri đề nghị sớm sửa chữa, nâng cấp nhằm tạo thuận lợi và an toàn cho người và xe qua lại.

Bộ Xây dựng cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 thì quốc lộ 61 và quốc lộ 80B thuộc danh mục các quốc lộ thứ yếu khu vực phía Nam, quy mô quy hoạch là đường cấp III, từ 2 - 4 làn xe. Riêng quốc lộ 61 có chiều dài 97 km, có điểm đầu tại quốc lộ 1 (Cái Tắc, thành phố Cần Thơ) và điểm cuối tại quốc lộ 80 (Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Cũng theo Bộ Xây dựng, sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ đã đề nghị và Bộ Tài chính có các quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gồm các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó có quốc lộ 61, quốc lộ 80B) từ Bộ Xây dựng về Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. “Do đó, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư quốc lộ 61, quốc lộ 80B. Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh An Giang có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, bố trí vốn đầu tư thông tuyến quốc lộ 80B và sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 61”, văn bản số 9992/BXD-KHTC nêu rõ.

Cùng thời gian này, ngày 17/9/2025, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã ban hành Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa đột xuất, bảo đảm giao thông các vị trí cục bộ trên đoạn Km67+150 đến Km77+250 trên quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang. Theo quyết định này, Cục Đường bộ yêu cầu yêu cầu Khu quản lý đường bộ IV căn cứ số liệu khảo sát chi tiết để lựa chọn giải pháp sửa chữa phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ quy định hiện hành; và trong khi chờ triển khai công tác sửa chữa, yêu cầu đơn vị tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên. 

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

11:01, 16/09/2025

11:01, 16/09/2025

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công năm 2025

15:40, 10/09/2025

15:40, 10/09/2025

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công năm 2025

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Hơn 5 ha đất tại phường Đồng Hới sẽ được quy hoạch để hình thành Tổ hợp giáo dục liên cấp – nghề nghiệp, phục vụ trên 3.800 học sinh, sinh viên và hàng trăm giảng viên, giáo viên mỗi năm...

Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Quy định mới về cách xác định tuổi của tàu biển

Nghị định 247/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như đặt tên tàu biển; thủ tục đăng ký tàu biển không thời hạn; thủ tục đăng ký tàu biển có thời hạn...

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, đem lại hiệu quả và nhiều kết quả tích cực để xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khi đầu tư trên địa bàn...

Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng

Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản dừng chủ trương đầu tư tuyến đường từ nút giao Đông Xuân đi TP Thanh Hóa (cũ), thuộc phường Đông Tiến. Đây là dự án từng được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông chiến lược, kết nối cao tốc Bắc – Nam với trung tâm đô thị Thanh Hóa...

Quảng Ninh điều chỉnh giảm vốn dự án đường tỉnh 342 từ 3.695 tỷ xuống còn 415 tỷ đồng

Quảng Ninh điều chỉnh giảm vốn dự án đường tỉnh 342 từ 3.695 tỷ xuống còn 415 tỷ đồng

Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 342 với tổng chiều dài ban đầu là 30km đã được rút ngắn còn 6km, tổng mức đầu tư cũng từ 3.695 tỷ đồng giảm xuống còn không quá 415 tỷ đồng…

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Giá vàng bật tăng trở lại sau hai phiên giảm, USD hồi phục

Thế giới

2

EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội

Thị trường

3

Vì sao các ngân hàng trung ương chạy đua phát hành CBDC?

Kinh tế số

4

Hai bộ chưa thống nhất việc thu thuế ngay tại thời điểm nhận cổ tức bằng chứng khoán

Tài chính

5

Lan tỏa yêu thương - PVCFC đồng hành cùng đồng bào Nghệ An sau thiên tai

Doanh nghiệp

