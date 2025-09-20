Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri An Giang về xây dựng quốc lộ 61

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh An Giang về một số dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, trong đó có tuyến quốc lộ 61 và cho rằng đoạn quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang do địa phương quản lý, bảo trì và đầu tư.

Cùng thời gian này, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa đột xuất, bảo đảm giao thông các vị trí cục bộ trên quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang.

Ngày 18/9/2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 9992/BXD-KHTC ngày 16/9/2025 gửi đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trả lời kiến nghị của cử tri về việc đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào một số tuyến huyết mạch gồm quốc lộ 61, quốc lộ 80B, tuyến N1 và cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi…

Kiến nghị trước đó của cử tri An Giang thông qua Ban Dân vận và Giám sát Quốc hội có nội dung như sau: Đề nghị sớm nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 61; đẩy nhanh thông tuyến quốc lộ 80B từ Sa Đéc - Tân Châu; đẩy nhanh hoàn thành tuyến đường N1 nối Tân Châu - Châu Đốc; đầu tư mở đường dân sinh cặp tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và mở các tuyến đường đấu nối ra quốc lộ 80 của trung tâm xã Tân Hiệp tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ.

Cụ thể, quốc lộ 61 đoạn từ ấp An Trường đến Bến Nhứt hiện nay trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng, gây trở ngại cho người dân khi tham gia giao thông. Cử tri đề nghị sớm sửa chữa, nâng cấp nhằm tạo thuận lợi và an toàn cho người và xe qua lại.

Bộ Xây dựng cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 thì quốc lộ 61 và quốc lộ 80B thuộc danh mục các quốc lộ thứ yếu khu vực phía Nam, quy mô quy hoạch là đường cấp III, từ 2 - 4 làn xe. Riêng quốc lộ 61 có chiều dài 97 km, có điểm đầu tại quốc lộ 1 (Cái Tắc, thành phố Cần Thơ) và điểm cuối tại quốc lộ 80 (Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Cũng theo Bộ Xây dựng, sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ đã đề nghị và Bộ Tài chính có các quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gồm các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó có quốc lộ 61, quốc lộ 80B) từ Bộ Xây dựng về Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. “Do đó, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư quốc lộ 61, quốc lộ 80B. Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh An Giang có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, bố trí vốn đầu tư thông tuyến quốc lộ 80B và sửa chữa, nâng cấp quốc lộ 61”, văn bản số 9992/BXD-KHTC nêu rõ.

Cùng thời gian này, ngày 17/9/2025, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã ban hành Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa đột xuất, bảo đảm giao thông các vị trí cục bộ trên đoạn Km67+150 đến Km77+250 trên quốc lộ 61 qua tỉnh An Giang. Theo quyết định này, Cục Đường bộ yêu cầu yêu cầu Khu quản lý đường bộ IV căn cứ số liệu khảo sát chi tiết để lựa chọn giải pháp sửa chữa phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ quy định hiện hành; và trong khi chờ triển khai công tác sửa chữa, yêu cầu đơn vị tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên.