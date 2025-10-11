Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị hỗ trợ tín dụng cho cán bộ, công chức lương thấp mua nhà sau sáp nhập

Phản hồi ý kiến của cử tri Đà Nẵng về kiến nghị hỗ trợ tín dụng cho cán bộ, công chức lương thấp mua nhà sau sáp nhập, Bộ Xây dựng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 33/NQ-CP với chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua. Ngoài ra, Luật Nhà ở 2023 và Nghị định số 100/2024/NĐ-CP cũng đã có quy định và hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ vay vốn…

Bộ Xây dựng vừa tiếp nhận kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 7291/VPCP-QHĐP.

Nội dung phản ánh cho biết nhiều cán bộ, công chức đã phải di chuyển cả gia đình đến nơi làm việc mới, song do thu nhập chính từ tiền lương thấp nên gặp khó khăn trong việc mua nhà, để ổn định chỗ ở và yên tâm công tác. Mặt khác, các đối tượng này, nếu áp theo quy định tại Nghị định số 100/2024/NĐ-CP và Luật Nhà ở 2023 cũng không đủ điều kiện được mua nhà ở xã hội. Vì vậy, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét ban hành chính sách ưu tiên, hỗ trợ lãi suất tín dụng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức có thể mua nhà, hoặc mua đất xây dựng nhà ở tại nơi công tác mới.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời: Ngày 29/5/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, Nghị quyết số 201/2025/QH15 đã quy định về một số chính sách nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chuyển nơi làm việc sau khi sáp nhập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể là:

Giao UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội;

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được thuê nhà ở xã hội của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, để bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động của mình ở;

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuê nhà ở xã hội để bố trí cho cán bộ, công chức, người lao động của mình ở thì được bố trí ngân sách nhà nước, để thực hiện thuê nhà ở xã hội cho đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi có dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định về việc thành lập Quỹ nhà ở quốc gia để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tạo lập nhà ở xã hội để cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuê nhà ở.

Đặc biệt, đối với chính sách ưu tiên hỗ trợ lãi suất tín dụng để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức mua nhà hoặc mua đất xây dựng nhà ở tại nơi làm việc mới. Hiện nay, pháp luật về nhà ở đã có quy định và hướng dẫn cụ thể đối với đối tượng được hỗ trợ vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội, hoặc tự xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở (khoản 5 Điều 77 Luật Nhà ở năm 2023; Điều 48 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội).

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, trong đó cũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì triển khai, thực hiện Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện, với các gói tín dụng cụ thể trong từng thời kỳ.