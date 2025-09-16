Thứ Ba, 16/09/2025

Đầu tư

Bảo đảm khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025

Minh Kiệt

16/09/2025, 11:01

Thẩm định đánh giá tác động môi trường của Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật; bảo đảm khởi công dự án ngày 19/12/2025….

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 483/TB-VPCP ngày 15/9/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đường sắt và nguồn vốn cho các dự án đường sắt.

Tại Thông báo, Thủ tướng hoan nghênh Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đã nhanh chóng, tích cực thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai tiêu chuẩn đường sắt theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Thường trực Chính phủ giao tại Thông báo số 462/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2025: căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, kinh nghiệm quốc tế, điều kiện thực tế của Việt Nam lựa chọn công nghệ tối ưu, an toàn hiệu quả nhất;

Xây dựng, thẩm định, công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định, hoàn thành trong tháng 10 năm 2025;

Trên cơ sở đó, xem xét lựa chọn hình thức đầu tư, nhà đầu tư theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định pháp luật trong tháng 10 năm 2025; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với phía Trung Quốc để chuẩn bị Phiên họp thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc để bàn, trao đổi, đề nghị phía Trung Quốc về: Hiệp định nối ray; chỉ định thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật; yêu cầu chuyển giao công nghệ; đào tạo nhân lực,…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động triển khai các công việc liên quan đến đất đai, đất rừng, thẩm định đánh giá tác động môi trường của Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật; bảo đảm khởi công dự án ngày 19 tháng 12 năm 2025.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để khởi công các hạng mục của dự án vào ngày 19 tháng 12 năm 2025;

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhập số liệu về đất lúa, đất rừng khi có điều chỉnh hướng tuyến theo quy định; phối hợp với địa phương chủ động thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án theo Nghị quyết của Quốc hội;

Phối hợp với Bộ Tài chính dự kiến nguồn vốn, kế hoạch vốn cho dự án (xác định vốn ngân sách nhà nước của Việt Nam, vốn vay phía Trung Quốc), hoàn thành trong tháng 9 năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ định kỳ thứ Bảy hằng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao; chủ động giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc các nhiệm vụ của các bộ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 462/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2025 và Thông báo này; báo cáo các Phó Thủ tướng Chính phủ để xem xét chỉ đạo; vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa:

đầu tư đường sắt thủ tướng Tiêu điểm tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

