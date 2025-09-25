Thứ Năm, 25/09/2025

Đẩy mạnh hợp tác triển khai các dự án đường sắt liên vận Việt Nam - Trung Quốc

Phương Nhi

25/09/2025, 15:37

Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt – Trung đã ghi nhận nhiều trao đổi thẳng thắn về việc triển khai các dự án đường sắt liên vận, trong đó tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng...

Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt – Trung tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: VGP)
Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt – Trung tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: VGP)

Nhận lời mời của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc, Đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy – Chủ tịch Phân ban Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt – Trung, diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 23 - 24/9/2025.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp chưa từng có, việc thúc đẩy hợp tác đường sắt được lãnh đạo cấp cao hai nước lựa chọn trở thành điểm sáng mang tính biểu tượng, thể hiện sự gắn kết thiết thực và có ý nghĩa chiến lược.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và đồng chí Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Bộ Xây dựng Việt Nam và Ủy ban Phát Cải đã tích cực phát huy vai trò đầu mối, điều phối các hoạt động hợp tác đường sắt giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc thành lập Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt - Trung vào tháng 4/2025, đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của các cơ quan, đơn vị hai bên.

Tại Phiên họp, hai bên cũng đã thảo luận sâu về các giải pháp thúc đẩy triển khai những dự án đường sắt kết nối trọng điểm, trong đó có Dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Cụ thể, hai bên đã tập trung thảo luận về các nhóm vấn đề như: công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, công tác thiết kế kỹ thuật, hợp tác vay vốn, .. của Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; chuẩn bị lập quy hoạch 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng – Hà Nội, Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng; hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực đường sắt và hợp tác công nghiệp đường sắt. Hai Bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành và đạt được một số thành quả thực chất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ hai nước.

Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đã ký Thoả thuận thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. (Ảnh: VGP)
Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đã ký Thoả thuận thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. (Ảnh: VGP)

Ngoài ra, các nội dung về hợp tác đào tạo nhân lực đường sắt và phát triển công nghiệp đường sắt cũng được đề cập. Các cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn, chân thành và đã đạt được một số kết quả thực chất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ hai nước.

Bên lề Phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh ngày 23/9/2025 để trao đổi về công tác phối hợp thúc đẩy hợp tác đường sắt giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, để triển khai Công thư trao đổi giữa Chính phủ hai nước ký ngày 14/4/2025 về việc Chính phủ Trung Quốc đồng ý thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng của Việt Nam, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đã ký Thoả thuận thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật.

Từ khóa:

đầu tư đường sắt Đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc Đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng Hạ tầng đường sắt

