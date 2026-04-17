Bộ Y tế cảnh báo thuốc điều trị HIV giả có tên thương mại YEZTUGO

Cục phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các địa phương
cảnh báo thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với
HIV chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
Theo đó, Cục Phòng bệnh nhận được
thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc phát hiện trường
hợp rao bán và sử dụng thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV
(PrEP) nghi là hàng giả, có tên thương mại là YEZTUGO (lenacapavir) thông qua
các nền tảng mạng xã hội.
Để đảm bảo an
toàn cho người dân và tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến thuốc điều
trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh,
thành phố khẩn trương
rà soát, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược trên địa
bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời việc buôn bán, sử dụng thuốc điều trị dự
phòng trước phơi nhiễm với HIV không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành.
Cùng với đó, tăng cường truyền
thông, cảnh báo đến người dân và các cơ sở y tế về nguy cơ của việc sử dụng thuốc
giả, thuốc chưa được cấp phép.
Chỉ đạo các cơ
sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn, sử dụng thuốc điều
trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV; đảm bảo chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ
Y tế cấp phép lưu hành, có nguồn gốc rõ ràng.
Việc kê đơn, chỉ định và theo dõi điều trị phải tuân
thủ đúng theo Quyết định số 5968/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS và các văn bản liên quan.
Liên quan đến thuốc này, Cục Quản lý
Dược - Bộ Y tế hồi cuối tháng 3/2026 cũng đã cảnh báo thuốc giả,
thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.
Theo Cục Quản lý Dược, qua tra cứu thông tin trên dịch
vụ công tại trang web https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, Cục Quản
lý Dược chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho sản phẩm có tên như trên và/hoặc cơ
sở sản xuất có tên Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL
(309mg/mL) chưa có thuốc được cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam.
Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành
phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để
không được mua/bán, sử dụng sản phẩm Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection
463.5,g/1.5mL (309mg/mL); kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất,
kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có
chức năng liên quan.