Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế cảnh báo thuốc điều trị HIV giả có tên thương mại YEZTUGO

Nhật Dương

17/04/2026, 10:31

Thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV có tên thương mại là YEZTUGO chưa được Bộ Y tế cấp phép và lưu hành tại Việt Nam, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng...

Ảnh minh họa.

Cục phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các địa phương cảnh báo thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, Cục Phòng bệnh nhận được thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc phát hiện trường hợp rao bán và sử dụng thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) nghi là hàng giả, có tên thương mại là YEZTUGO (lenacapavir) thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời việc buôn bán, sử dụng thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành.

Cùng với đó, tăng cường truyền thông, cảnh báo đến người dân và các cơ sở y tế về nguy cơ của việc sử dụng thuốc giả, thuốc chưa được cấp phép.

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn, sử dụng thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV; đảm bảo chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, có nguồn gốc rõ ràng.

Việc kê đơn, chỉ định và theo dõi điều trị phải tuân thủ đúng theo Quyết định số 5968/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS và các văn bản liên quan.

Liên quan đến thuốc này, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế hồi cuối tháng 3/2026 cũng đã cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.

Theo Cục Quản lý Dược, qua tra cứu thông tin trên dịch vụ công tại trang web https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, Cục Quản lý Dược chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho sản phẩm có tên như trên và/hoặc cơ sở sản xuất có tên Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) chưa có thuốc được cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không được mua/bán, sử dụng sản phẩm Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL); kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.

Cảnh báo một loại thuốc tiêm dự phòng HIV giả mạo, chưa được cấp phép tại Việt Nam

16:30, 25/03/2026

Cảnh báo một loại thuốc tiêm dự phòng HIV giả mạo, chưa được cấp phép tại Việt Nam

Ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

18:49, 29/11/2024

Ưu tiên nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

hiv thuốc giả thuốc tiêm YEZTUGO

Đọc thêm

Việc xây dựng chính sách để ban hành Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) nhằm tiếp tục khắc phục những hạn chế, bất cập, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Mặc dù không có quyền sử dụng đất hợp pháp, Lê Văn Hoàng vẫn thực hiện việc chuyển nhượng, bán lại các căn nhà cho nhiều người dân. Phần lớn người mua là công nhân, người lao động có thu nhập thấp, phải tích góp, vay mượn để có chỗ ở, nay đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản...

Trong quý 1/2026, TP. Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho gần 13.000 người lao động. Ngoài chế độ trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được hỗ trợ học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm để sớm ổn định cuộc sống...

Ngày 16/4, Bộ Y tế tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, với thông điệp siết chặt quản lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội sẽ được nhận tiền sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

1

Đất Xanh tái cấu trúc để trở thành tập đoàn đầu tư - quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu

Chứng khoán

2

QL1A mở rộng: Rivea Residences hưởng lợi từ hạ tầng mới

Bất động sản

3

Honda Việt Nam: Duy trì vị thế "cây đại thụ" trước sức ép từ xe điện và giá nhiên liệu

Doanh nghiệp

4

Đề xuất kéo dài lộ trình trong Thông tư 26 giúp hạ nhiệt lãi suất ngân hàng

Chứng khoán

5

Hà Nội: Gần 13.000 người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp trong quý 1/2026

Dân sinh

