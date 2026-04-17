Bộ Y tế cảnh báo thuốc điều trị HIV giả có tên thương mại YEZTUGO

Thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV có tên thương mại là YEZTUGO chưa được Bộ Y tế cấp phép và lưu hành tại Việt Nam, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng...

Cục phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các địa phương cảnh báo thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, Cục Phòng bệnh nhận được thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc phát hiện trường hợp rao bán và sử dụng thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) nghi là hàng giả, có tên thương mại là YEZTUGO (lenacapavir) thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời việc buôn bán, sử dụng thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành.

Cùng với đó, tăng cường truyền thông, cảnh báo đến người dân và các cơ sở y tế về nguy cơ của việc sử dụng thuốc giả, thuốc chưa được cấp phép.

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn, sử dụng thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV; đảm bảo chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, có nguồn gốc rõ ràng.

Việc kê đơn, chỉ định và theo dõi điều trị phải tuân thủ đúng theo Quyết định số 5968/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS và các văn bản liên quan.

Liên quan đến thuốc này, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế hồi cuối tháng 3/2026 cũng đã cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO.

Theo Cục Quản lý Dược, qua tra cứu thông tin trên dịch vụ công tại trang web https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, Cục Quản lý Dược chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho sản phẩm có tên như trên và/hoặc cơ sở sản xuất có tên Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL) chưa có thuốc được cấp giấy phép lưu hành tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không được mua/bán, sử dụng sản phẩm Thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) injection 463.5,g/1.5mL (309mg/mL); kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan.