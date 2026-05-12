Bộ Y tế cập nhật năng lực xét nghiệm virus Hanta tại Việt Nam

Nhật Dương

12/05/2026, 09:53

Cục phòng bệnh, Bộ Y tế vừa có cập nhật mới nhất về năng lực xét nghiệm virus Hanta ở nước ta. Đây là virus lây chủ yếu từ chuột. Hiện nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu...

Ảnh minh họa.

Theo Cục Phòng bệnh, một số đơn vị đầu ngành đã báo cáo về năng lực xét nghiệm virus Hanta. Trong đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE) hiện thực hiện 5 kỹ thuật xét nghiệm nhanh và xét nghiệm chẩn đoán xác định, bao gồm: xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể IgG kháng Hantavirus; kỹ thuật ELISA phát hiện kháng thể IgM kháng Hantavirus; kỹ thuật ELISA phát hiện kháng thể IgG kháng Hantavirus; kỹ thuật RT-PCR phát hiện ARN của Hantavirus; giải trình tự gen xác định Hantavirus.

Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hiện có đầy đủ năng lực để xét nghiệm phát hiện virus Hanta, bao gồm: nhân lực, thiết bị và sinh phẩm y tế xét nghiệm.

Hiện nay, bệnh do virus Hanta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Việc điều trị chủ yếu dựa vào hồi sức tích cực và chăm sóc hỗ trợ.

Virus này có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong.

Đường lây truyền chủ yếu của virus này là qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh và tại nơi chuột nhiễm bệnh làm tổ hay trú ẩn, bị chuột cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng.

Hoặc khi quét dọn, hút bụi hoặc dọn nhà, dọn kho nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí; người hít phải bụi có chứa mầm bệnh có thể bị nhiễm virus Hanta.

Theo các chuyên gia y tế, nguy cơ nhiễm bệnh thường xuất hiện khi người dân dọn kho cũ, gác xép, chuồng trại, kho thóc hoặc những nơi có nhiều phân chuột nhưng quét khô, dùng chổi hoặc máy hút bụi khiến virus phát tán vào không khí.

Virus cũng có thể lây qua vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với chất thải của động vật mang bệnh.

Trước đó, theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đầu tháng 5/2026, ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương, đã ghi nhận ít nhất 7 trường hợp (2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ), bao gồm 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch.

Trên tàu có 147 người (bao gồm 88 du khách và 59 thủy thủ đoàn) thuộc 23 quốc tịch, chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách, thuyền viên liên quan.

