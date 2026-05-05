Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế cảnh báo về loại virus Hanta lây bệnh từ chuột sang người

Nhật Dương

05/05/2026, 11:18

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 5/5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã cung cấp thông tin về bệnh do virus Hanta và các biện pháp phòng bệnh, để người dân chủ động phòng bệnh.

Virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi do virus Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh do virus Hanta; điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế.

Cục phòng bệnh cho biết theo thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới, đầu tháng 5/2026 ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương.

Tính đến ngày 4/5/2026, ghi nhận 7 trường hợp (2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ), bao gồm 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ. 

Trên tàu có 147 người (bao gồm 88 du khách và 59 thủy thủ đoàn) thuộc 23 quốc tịch; hiện chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách, thuyền viên liên quan.

Bệnh do virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm (đặc biệt là chuột) sang người. Đường lây truyền chủ yếu qua vết cắn hoặc khi chúng ta vô tình hít phải không khí chứa bụi phân, nước tiểu và nước bọt chuột mang bệnh. 

Thói quen quét dọn, hút bụi hoặc dọn nhà, dọn kho nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí; người hít phải bụi có chứa mầm bệnh có thể bị nhiễm virus Hanta.

Lây truyền từ người sang người rất hiếm, nhưng đã được ghi nhận trên y văn. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 - 4 tuần, có thể tới 8 tuần. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy; sau đó có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp.

Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Cục Phòng bệnh cho biết đang tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan liên quan để theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, như không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột.

Khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột, cần mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang; phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi, vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí, người hít phải bụi này có thể bị nhiễm bệnh.

Rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ. Bịt kín khe hở để chuột không vào nhà; đặt bẫy khi cần; cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín; thu gom rác hằng ngày để không thu hút chuột.

Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân, nước tiểu, nơi chuột làm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời.

Cục phòng bệnh nhấn mạnh, mặc dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus Hanta ở nước ta, mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột.

bệnh do virus Hanta bệnh truyền nhiễm chuột dịch bệnh virus

Theo dự thảo Nghị quyết, trong danh mục 60 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dự kiến được bãi bỏ có kinh doanh dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm…

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 để làm căn cứ hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung...

Bộ Công an đề xuất định danh sản phẩm, hàng hóa bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái. Đây là mã dùng truy vết sản phẩm được tạo lập tự động trên Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực...

Pháp luật hiện hành không cho phép truy đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với khoảng thời gian người tham gia không đóng trước đó. Vì vậy, người tham gia cần duy trì việc đóng liên tục, tránh gián đoạn để đảm bảo quyền lợi hưởng lương hưu...

Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

