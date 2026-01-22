Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi 8 mỹ phẩm chứa chất cấm Miconazole

Miconazole là hoạt chất kháng nấm thường được sử dụng trong thuốc điều trị các bệnh lý da liễu và phải được quản lý như thuốc. Việc đưa hoạt chất này vào các sản phẩm được công bố là “mỹ phẩm” như dầu gội hay dung dịch vệ sinh cá nhân không còn phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn mới...

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định số 30/QĐ-QLD về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đạt yêu cầu an toàn.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở kết quả Hội đồng mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 (tháng 11-2025, tại Indonesia), trong đó Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN thống nhất loại bỏ Miconazole và Miconazole nitrate khỏi thành phần mỹ phẩm lưu hành trong khu vực.

Theo Cục Quản lý Dược, Miconazole là hoạt chất kháng nấm thường được sử dụng trong thuốc điều trị các bệnh lý da liễu và phải được quản lý như thuốc.

Việc đưa hoạt chất này vào các sản phẩm được công bố là “mỹ phẩm” như dầu gội hay dung dịch vệ sinh cá nhân không còn phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn mới, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Do đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 8 sản phẩm vi phạm trên phạm vi cả nước, nhằm bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và nâng cao hàng rào kỹ thuật đối với mỹ phẩm lưu hành tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp có sản phẩm vi phạm phải khẩn trương thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm từ các cơ sở kinh doanh và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo chi tiết về quá trình thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 12-2-2026.

Sở Y tế Hà Nội cùng Sở Y tế Cần Thơ, Tây Ninh được giao trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thu hồi, tiêu hủy; tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Y tế trước ngày 2-3-2026.