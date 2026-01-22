Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi 8 mỹ phẩm chứa chất cấm Miconazole

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Song Hoàng
22/01/2026, 11:26
Miconazole là hoạt chất kháng nấm thường được sử dụng trong thuốc điều trị các bệnh lý da liễu và phải được quản lý như thuốc. Việc đưa hoạt chất này vào các sản phẩm được công bố là “mỹ phẩm” như dầu gội hay dung dịch vệ sinh cá nhân không còn phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn mới...
Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định số 30/QĐ-QLD về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đạt yêu cầu an toàn.
Quyết định được đưa ra trên cơ sở kết quả Hội đồng mỹ phẩm ASEAN lần thứ 42 (tháng 11-2025, tại Indonesia), trong đó Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN thống nhất loại bỏ Miconazole và Miconazole nitrate khỏi thành phần mỹ phẩm lưu hành trong khu vực.
Theo Cục Quản lý Dược, Miconazole là hoạt chất kháng nấm thường được sử dụng trong thuốc điều trị các bệnh lý da liễu và phải được quản lý như thuốc.
Việc đưa hoạt chất này vào các sản phẩm được công bố là “mỹ phẩm” như dầu gội hay dung dịch vệ sinh cá nhân không còn phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn mới, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Do đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 8 sản phẩm vi phạm trên phạm vi cả nước, nhằm bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và nâng cao hàng rào kỹ thuật đối với mỹ phẩm lưu hành tại Việt Nam.
Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp có sản phẩm vi phạm phải khẩn trương thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm từ các cơ sở kinh doanh và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo chi tiết về quá trình thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 12-2-2026.
Sở Y tế Hà Nội cùng Sở Y tế Cần Thơ, Tây Ninh được giao trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thu hồi, tiêu hủy; tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Y tế trước ngày 2-3-2026.
Việc đẩy mạnh triển khai giảm nghèo về thông tin giúp người dân nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng tri thức một cách toàn diện. Trên cơ sở đó, hỗ trợ người dân học hỏi các kiến thức mới để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện ổn định cuộc sống...
Việc phổ biến thông tin phù hợp với từng vùng đặc thù, từng nhóm đối tượng, giúp rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng trong chuyển đổi số, từ đó giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, chủ động tìm kiếm được các cơ hội phát triển...
Một số nội dung định hướng mới trong thực hiện công tác giảm nghèo thời gian tới là dự kiến tích hợp giảm nghèo vào phát triển nông thôn toàn diện và bền vững; Áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo; Tập trung vào giảm nghèo đa chiều và nâng cao chất lượng sống, phát triển sinh kế và việc làm bền vững...
Khi được tiếp cận thông tin, người dân có cơ sở để lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát, giúp gia tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo...
Tại tỉnh Ninh Bình, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương...
