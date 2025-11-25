Thứ Ba, 25/11/2025

Bộ Y tế: Không để người bệnh thiếu thuốc, dịch vụ thiết yếu sau lũ

Thu Hằng

25/11/2025, 19:03

Bộ Y tế đã cử các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, với phương châm "không để người bệnh thiếu thuốc, thiếu dịch vụ thiết yếu"...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: Trần Minh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: Trần Minh.

Trước những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, chiều 25/11, Bộ Y tế đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại ban đầu về kinh tế là trên 13.200 tỷ đồng, tập trung tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Ngành Y tế của 5 địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng nề về cơ sở vật chất, trang thiết bị, một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk tử vong do tai nạn khi đi làm trong mưa bão.

Bộ Y tế đã ban hành nhiều công điện, công văn khẩn triển khai các hoạt động hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa bão.

Để sát cánh cùng địa phương phòng chống dịch bệnh sau lũ và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, Bộ đã cử các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch, với phương châm "không để người bệnh thiếu thuốc, thiếu dịch vụ thiết yếu".

Hiện các đoàn công tác của các đơn vị trực thuộc Bộ vẫn đang tiếp tục đến các tỉnh vùng ảnh hưởng mưa lũ mang theo nhân lực, hóa chất, vật tư... đồng hành, hỗ trợ các địa phương Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ", Bộ Y tế phát động chương trình và tham gia ủng hộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, Bộ Y tế phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế, với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, chung tay đóng góp, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực hỗ trợ đồng bào các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai.

Bộ Y tế tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị. Ảnh: Trần Minh.
Bộ Y tế tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị. Ảnh: Trần Minh.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồng Lan, các Thứ trưởng và người lao động ngành Y tế đã ủng hộ đồng bào Miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai ủng hộ 300 triệu đồng. Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Y Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng.

Cũng trong ngày 25/11, Bộ Y tế đã tiếp nhận 10 tấn Vi-Chlorine và 10 tấn Chloramin B, do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao tặng, nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là số hóa chất dùng để khử khuẩn nước và môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Từ khóa:

dịch bệnh sau lũ Khắc phục hậu quả mưa lũ thiệt hại do bão lũ

