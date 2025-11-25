Bộ Y tế: Không để người bệnh thiếu thuốc, dịch vụ thiết yếu sau lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 25/11/2025
Thu Hằng
25/11/2025, 19:03
Bộ Y tế đã cử các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, với phương châm "không để người bệnh thiếu thuốc, thiếu dịch vụ thiết yếu"...
Trước những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, chiều 25/11, Bộ Y tế đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại ban đầu về kinh tế là trên 13.200 tỷ đồng, tập trung tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Ngành Y tế của 5 địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng nề về cơ sở vật chất, trang thiết bị, một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk tử vong do tai nạn khi đi làm trong mưa bão.
Bộ Y tế đã ban hành nhiều công điện, công văn khẩn triển khai các hoạt động hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa bão.
Để sát cánh cùng địa phương phòng chống dịch bệnh sau lũ và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, Bộ đã cử các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch, với phương châm "không để người bệnh thiếu thuốc, thiếu dịch vụ thiết yếu".
Hiện các đoàn công tác của các đơn vị trực thuộc Bộ vẫn đang tiếp tục đến các tỉnh vùng ảnh hưởng mưa lũ mang theo nhân lực, hóa chất, vật tư... đồng hành, hỗ trợ các địa phương Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai...
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ", Bộ Y tế phát động chương trình và tham gia ủng hộ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, Bộ Y tế phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế, với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, chung tay đóng góp, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực hỗ trợ đồng bào các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Hồng Lan, các Thứ trưởng và người lao động ngành Y tế đã ủng hộ đồng bào Miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai ủng hộ 300 triệu đồng. Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Y Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng.
Cũng trong ngày 25/11, Bộ Y tế đã tiếp nhận 10 tấn Vi-Chlorine và 10 tấn Chloramin B, do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao tặng, nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là số hóa chất dùng để khử khuẩn nước và môi trường, phòng chống dịch bệnh.
09:51, 24/11/2025
Trong ngày 25/11, Viện Pasteur TP.HCM đã trao tặng Sở Y tế Gia Lai 4.000 liều vaccine VAT (uốn ván – bạch hầu) và 2.000 liều SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván), nhằm bảo vệ người dân và lực lượng cứu hộ trước nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương...
Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu với du khách Australia nhờ cảnh quan đa dạng, di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc và khả năng kết nối hàng không ngày càng thuận tiện. Lượng khách Australia đến Việt Nam tăng mạnh thời gian qua, khẳng định sức hút của điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm, đồng thời mở ra tiềm năng hợp tác du lịch lớn giữa hai quốc gia...
Chương trình “Chợ Tết công đoàn – Xuân 2026” sẽ mang đến cơ hội mua sắm hàng hóa miễn phí, cùng nhiều ưu đãi về giá cả, chất lượng và vận chuyển cho 3.070 đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn hoặc đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất...
Trong giai đoạn 2026 – 2035, Chính phủ đề xuất đầu tư 125.478 tỷ đồng để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu; được phòng bệnh từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: