Bộ Y tế lên phương án ứng phó bệnh lây truyền qua thực phẩm do virus Nipah

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố bệnh lây truyền qua thực phẩm liên quan đến dịch bệnh do virus Nipah...

Để tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm dự phòng bệnh do virus Nipah trong cộng đồng và sẵn sàng đáp ứng với các sự cố lây truyền bệnh do virus có thể xảy ra do thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có chỉ đạo mới đến các Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố.

Theo đó, các đơn vị tăng cường công tác thông tin truyền thông đến người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (chú ý kết hợp các hình thức, phương tiện truyền thông kỹ thuật số) về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong phòng bệnh do virus Nipah.

Nội dung truyền thông bao gồm: thông tin chung về bệnh do virus Nipah và đường lây truyền; cách phòng ngừa và phát hiện sớm dấu hiệu nhiễm bệnh; một số biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh qua đường thực phẩm như hạn chế tiếp xúc, chế biến, ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã (dơi ăn quả) hoặc từ trái cây, thực phẩm có vết liếm, vết cắn, vết ăn dở từ trước của động vật hoang dã…

Việc giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cũng cần được tăng cường. Đặc biệt là theo dõi sức khỏe thường xuyên đối với người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm, nhất là người nước ngoài từ các quốc gia đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah.

Cần báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố với bất kỳ trường hợp nào trong cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ như sốt đột ngột kèm theo các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, ho, khó thở, và gần đây đã từng đến vùng đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah; hoặc từng tiếp xúc với người mắc/nghi mắc bệnh do virus; hoặc từng tiếp xúc với gia súc, vật nuôi ốm chết bất thường, động vật hoang dã (đặc biệt là dơi); hoặc từng ăn các loại trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật (như dơi, chim…) cắn hoặc gặm nhấm. Điều này để nhằm hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về bệnh lây truyền qua thực phẩm liên quan đến dịch bệnh do virus Nipah gây ra trên địa bàn.

Tại Hà Nội, để chủ động công tác phòng, chống bệnh do virus Nipah, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tăng cường các hoạt động giám sát người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là người đến/đi/về từ vùng có dịch (Ấn Độ, nhất là vùng Tây Bengal).

Thông qua các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng máy đo thân nhiệt tự động để phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh nhập cảnh vào Hà Nội. Từ đó, để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm và khoanh vùng xử lý dịch kịp thời, triệt để, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A - nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm tại Việt Nam. Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.