Bộ Y tế yêu cầu bình ổn giá thuốc

Thu Hằng

14/04/2026, 10:10

Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng; nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ Y tế đề nghị triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc; tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến giá; chủ động phương án mua sắm, dự trữ và điều tiết nhằm tránh tình trạng thiếu thuốc cục bộ...

Đảm bảo nguồn cung thuốc cho nhu cầu điều trị. Ảnh: Phương Thảo.

Bộ Y tế vừa có chỉ đạo mới về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nhằm thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, công tác quản lý giá thuốc, thiết bị y tế và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân và kiểm soát chi phí y tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng; nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, công tác bảo đảm nguồn cung và ổn định giá các mặt hàng thiết yếu, trong đó có thuốc và thiết bị y tế, đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành cần thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc và thiết bị y tế theo đúng quy định; bảo đảm cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Thực hiện mua sắm thuốc, thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm.

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cần đánh giá đầy đủ các yếu tố về chất lượng, giá cả, nguồn gốc xuất xứ và phù hợp với nhu cầu chuyên môn.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá tình hình sử dụng, tồn kho và khả năng cung ứng; chủ động phối hợp với các nhà thầu để bảo đảm nguồn cung trong trường hợp xảy ra gián đoạn do nguyên nhân khách quan.

Các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên đơn vị thực hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ và giá bán lẻ thuốc.

Các Sở Y tế được yêu cầu triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc trên địa bàn; tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến giá thuốc và tình hình cung ứng; chủ động phương án mua sắm, dự trữ và điều tiết nhằm tránh tình trạng thiếu thuốc cục bộ.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về dược và giá thuốc cũng cần được tăng cường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc cũng được lưu ý, nhằm kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và biến động giá.

Ngoài ra, tăng cường theo dõi diễn biến giá thiết bị y tế kê khai trên địa bàn; trường hợp phát hiện biến động bất thường, tổng hợp và báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ Y tế để kịp thời xử lý theo quy định.

Đối với các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý giá; niêm yết giá và bán không cao hơn giá niêm yết; thực hiện đúng quy định về công bố, công bố lại giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Bộ Y tế nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Đồng thời, các cơ sở cần chủ động tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp chi phí đầu vào tăng, cần rà soát tối ưu chi phí để giữ ổn định giá bán, góp phần bình ổn thị trường.

Ngoài ra, việc thông tin cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình hình cung ứng, đặc biệt trong trường hợp gián đoạn do các yếu tố bất khả kháng cần được thực hiện kịp thời..

Bên cạnh đó, các cơ sở cũng cần xây dựng kế hoạch dự trữ, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và thuốc thành phẩm, bảo đảm cung ứng liên tục, đặc biệt đối với thuốc thiết yếu và thuốc cấp cứu.

Đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ khám, chữa bệnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

16:16, 20/03/2026

Đề xuất bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả

11:25, 27/02/2026

Đọc thêm

Chính thức kích hoạt Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Chính thức kích hoạt Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Việc xây dựng và đưa vào vận hành Sàn Giao dịch việc làm quốc gia là bước triển khai cụ thể chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ...

Bộ Y tế: Cần đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong khám, chữa bệnh

Bộ Y tế: Cần đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong khám, chữa bệnh

Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong khám, chữa bệnh vẫn đối mặt nhiều thách thức, nhất là tại tuyến cơ sở khi hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, người dân chưa hình thành thói quen. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị đẩy nhanh quá trình số hóa trong thanh toán trên toàn hệ thống...

Đại học Quốc gia Hà Nội sẵn sàng đón 15.000 sinh viên tại Hòa Lạc từ năm học 2026-2027

Đại học Quốc gia Hà Nội sẵn sàng đón 15.000 sinh viên tại Hòa Lạc từ năm học 2026-2027

Từ năm học 2026–2027 sẽ có khoảng 15.000 sinh viên học tập tập trung tại Hòa Lạc. Sinh viên đến từ các đơn vị đào tạo gồm: Trường Đại học Việt Nhật, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Y Dược...

Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội: Các trường có điểm chuẩn thấp năm trước thu hút đông thí sinh

Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội: Các trường có điểm chuẩn thấp năm trước thu hút đông thí sinh

Theo bảng tổng hợp số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 20 trường THPT có số lượng đăng ký cao nhất chủ yếu là các trường ngoại thành, xa trung tâm, có điểm chuẩn năm trước ở mức thấp...

"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" diến ra từ 15/4 đến 15/5 trên cả nước

Từ ngày 15/4 - 15/5/2026, các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ triển khai các hoạt động tăng cường kiểm soát nguy cơ ngộ độc, đặc biệt trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

