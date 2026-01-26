Thứ Hai, 26/01/2026

Bộ Y tế yêu cầu ngừng tiêu thụ sữa Aptamil Infant Formula 800g do nhiễm độc tố

Khởi Anh

26/01/2026, 09:34

Trước thông tin Tập đoàn Danone (Pháp) thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa công thức Aptamil First Infant Formula tại thị trường Anh do phát hiện nhiễm độc tố cereulide, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát và thông báo người tiêu dùng ngừng sử dụng...

Cảnh báo ngừng sử dụng sữa Aptamil Infant Formula 800g do nhiễm độc tố
Cảnh báo ngừng sử dụng sữa Aptamil Infant Formula 800g do nhiễm độc tố

Ngày 23/1, Công ty Daone - công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo về việc tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và bán tại thị trường Anh do nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Lô sữa thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026.

Ngày 24/1, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency – FSA) đã cảnh báo về sự việc này công khai trên website của mình.

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do công ty Daone sản xuất.

Đồng thời, làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi trên.

Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula trên.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/1.

Ở góc độ quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Theo Cục An toàn thực phẩm, từ năm 2018 đến nay, Cục chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm cho sản phẩm sữa này.

Vụ sản xuất sữa giả tại Công ty cổ phần Z Holding: Chủ tịch HĐQT, TGĐ lĩnh án 30 năm tù

14:51, 15/01/2026

Vụ sản xuất sữa giả tại Công ty cổ phần Z Holding: Chủ tịch HĐQT, TGĐ lĩnh án 30 năm tù

Vụ sản xuất sữa giả hơn 2.400 tỷ đồng: Kiến nghị các biện pháp để “bịt lỗ hổng” thể chế và quản lý

10:24, 15/01/2026

Vụ sản xuất sữa giả hơn 2.400 tỷ đồng: Kiến nghị các biện pháp để “bịt lỗ hổng” thể chế và quản lý

Bộ Y tế đề nghị Nestlé Việt Nam rà soát sữa bột bị thu hồi ở Đức

07:35, 08/01/2026

Bộ Y tế đề nghị Nestlé Việt Nam rà soát sữa bột bị thu hồi ở Đức

báo cáo xử lý Công ty Daone Cục An toàn thực phẩm độc tố cereulide người tiêu dùng sản phẩm kém chất lượng sữa công thức thu hồi sữa Aptamil thương mại điện tử Vương quốc Anh

Xét xử nhiều cựu lãnh đạo Vicem gây thất thoát cho Nhà nước hơn 380 tỷ đồng

Xét xử nhiều cựu lãnh đạo Vicem gây thất thoát cho Nhà nước hơn 380 tỷ đồng

Quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" nhiều lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - Vicem đã vi phạm nhiều quy định, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ...

TP.HCM chuyển người đăng ký bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế về các bệnh viện

TP.HCM chuyển người đăng ký bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế về các bệnh viện

Trong thời gian chuyển đổi, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi bảo hiểm y tế như quy định...

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ IELTS

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ IELTS

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh giảm mức điểm ưu tiên cho thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ xuống còn 1-2 điểm thay vì mức tối đa là 3 điểm như trước đây...

Nhiều trường tại TP. Hồ Chí Minh cho học sinh nghỉ Tết 16 ngày

Nhiều trường tại TP. Hồ Chí Minh cho học sinh nghỉ Tết 16 ngày

Theo quyết định của Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, lịch nghỉ chính thức diễn ra từ ngày 12/2 đến hết 22/2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, hiệu trưởng các trường được quyền chủ động cho học sinh nghỉ sớm từ ngày 9/2...

Thông tin tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

Thông tin tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thông tin về tiền lương, phụ cấp, tài sản của cán bộ công chức viên chức sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia…

