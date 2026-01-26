Bộ Y tế yêu cầu ngừng tiêu thụ sữa Aptamil Infant Formula 800g do nhiễm độc tố

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 26/01/2026
Khởi Anh
26/01/2026, 09:34
Trước thông tin Tập đoàn Danone (Pháp) thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa công thức Aptamil First Infant Formula tại thị trường Anh do phát hiện nhiễm độc tố cereulide, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát và thông báo người tiêu dùng ngừng sử dụng...
Ngày 23/1, Công ty Daone - công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo về việc tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và bán tại thị trường Anh do nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.
Lô sữa thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026.
Ngày 24/1, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency – FSA) đã cảnh báo về sự việc này công khai trên website của mình.
Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do công ty Daone sản xuất.
Đồng thời, làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi trên.
Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula trên.
Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/1.
Ở góc độ quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).
Theo Cục An toàn thực phẩm, từ năm 2018 đến nay, Cục chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm cho sản phẩm sữa này.
