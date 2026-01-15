Thứ Năm, 15/01/2026

Vụ sản xuất sữa giả tại Công ty cổ phần Z Holding: Chủ tịch HĐQT, TGĐ lĩnh án 30 năm tù

Đỗ Mến

15/01/2026, 14:51

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 14/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỷ đồng xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding...

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Tòa án tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Z Holding) mức án 20 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; 8 năm tù tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; 3 năm tù tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành mức án 30 năm tù.

Cùng nhóm các tội danh trên, bị cáo La Khắc Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) lĩnh 26 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Minh (Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) lĩnh 28 năm tù.

15 bị cáo cáo còn lại bị phạt mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng...

Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... 

Các luật sư tham gia tranh tụng.
Các luật sư tham gia tranh tụng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo có tính hệ thống, phạm tội trong thời gian dài. Các bị cáo sản xuất hàng giả với giá trị hơn 2.400 tỷ đồng, thu lợi hơn 149 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, gây bức xúc trong xã hội. 

Đối với hành vi vi phạm kế toán, các bị cáo thực hiện phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm; với sự tham gia của 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng, 109 hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc.

Các bị cáo đã lập và duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của các công ty thuộc hệ thống; gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước về thuế.

“Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh; ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp”, bản án sơ thẩm nêu rõ.

Bên cạnh đó, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để “rửa tiền” hơn 83 tỷ đồng.

Hà Nội tổng rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội trong tháng 1/2026

Hà Nội tổng rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội trong tháng 1/2026

Theo Kế hoạch về việc rà soát, giải quyết tình trạng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế trong các cơ sở tự phát trên địa bàn, ngay trong tháng 1 này, TP. Hà Nội sẽ tổng rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội...

Hải Phòng: Thưởng Tết cao nhất hơn 192 triệu đồng

Hải Phòng: Thưởng Tết cao nhất hơn 192 triệu đồng

Theo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, mức thưởng Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên toàn thành phố dự kiến đạt trung bình 7.358.000 đồng/người, tăng khoảng 4% so năm trước, thành phố cũng thực thi nhiều chính sách an sinh xã hội để giúp đỡ, hỗ trợ người lao động…

Thị trường lao động 2026 khởi sắc, nhân lực chất lượng cao được

Thị trường lao động 2026 khởi sắc, nhân lực chất lượng cao được "săn đón"

Thị trường lao động những tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc khi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng lên, hoặc duy trì tuyển dụng ổn định, nổi bật trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, chế biến – chế tạo, logistics, vận tải và một số dịch vụ thiết yếu…

Vụ sản xuất sữa giả hơn 2.400 tỷ đồng: Kiến nghị các biện pháp để “bịt lỗ hổng” thể chế và quản lý

Vụ sản xuất sữa giả hơn 2.400 tỷ đồng: Kiến nghị các biện pháp để “bịt lỗ hổng” thể chế và quản lý

Chỉ rõ các lỗ hổng trong thể chế và công tác quản lý, tòa án cũng kiến nghị các biện pháp mang tính tổng quát như rà soát, sửa đổi luật; tăng cường công tác hậu kiểm, giám sát hàng hóa trên thị trường…

300 triệu người lao động có thu nhập dưới 3 USD mỗi ngày

300 triệu người lao động có thu nhập dưới 3 USD mỗi ngày

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu trong năm 2026 nhìn chung ổn định, song chất lượng việc làm đang chững lại dù kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và bất định trong chính sách thương mại có thể làm gia tăng áp lực lên thị trường lao động...

