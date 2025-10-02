Bộ Y tế yêu cầu niêm yết công khai thông tin giá dịch vụ tại cơ sở y tế

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Để nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở niêm yết, công khai thông tin về giá dịch vụ tại cơ sở để người bệnh biết, từ đó lựa chọn sử dụng dịch vụ và phản ánh khi có sai phạm...
Chỉ thị 07/CT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế.
Điển hình là các phòng khám tư nhân hoạt động trái phép, không đủ điều kiện hành nghề về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hoặc thuê người khác đứng tên để đăng ký hoạt động.
Đáng chú ý, một số cơ sở làm đẹp, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám chữa bệnh có người nước ngoài khám, chữa bệnh có nhiều hành vi sai phạm về cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi được cấp phép; quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người bệnh.
Có trường hợp lợi dụng danh nghĩa chuyên gia, bác sĩ nước ngoài không rõ lai lịch khám, chữa bệnh trái quy định hoặc tư vấn chỉ định điều trị không hợp lý; thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định; có hành vi lừa dối người bệnh, thu tiền sai quy định, kê chi phí không minh bạch.
Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Y tế đến các cơ sở trên địa bàn quản lý.
Cùng đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề, gồm công khai thông tin về danh sách các cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động, kèm theo phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian hoạt động, danh sách và phạm vi hoạt động chuyên môn người hành nghề.
Niêm yết, công khai thông tin về giá dịch vụ tại các cơ sở để người bệnh biết, lựa chọn sử dụng dịch vụ và phản ánh khi có sai phạm. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để phổ biến và hướng dẫn người dân tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu thông tin trước khi đi khám bệnh, chữa bệnh.
Các Sở Y tế cũng cần tăng cường công tác quản lý quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan; kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đã công bố cơ sở đủ điều kiện là cơ sở hướng dẫn thực hành.
Thực hiện nghiêm các quy định về việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề, bảo đảm đúng quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan.
Đặc biệt, tăng cường công tác tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người dân thông qua việc duy trì, vận hành hiệu quả đường dây nóng, các nền tảng mạng xã hội, hệ thống tiếp nhận trực tuyến và các kênh thông tin khác.
Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Thực hiện xử phạt hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật; kết hợp với các hình thức phạt bổ sung (thu hồi chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề; thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật).
Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tăng cường phổ biến, giáo dục nâng cao y đức, pháp luật của người hành nghề; thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn và quy chế nội bộ của đơn vị.
Các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hành phải bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, giám sát, đánh giá quá trình thực hành của người được đào tạo. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc cấp giấy xác nhận hoàn thành thực hành theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
