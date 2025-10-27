Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Hai, 27/10/2025
Đỗ Như
27/10/2025, 15:29
Kiểm tra là một khâu trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất và thực hiện dân chủ trong Đảng...
Sáng ngày 27/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.
Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng nhấn mạnh trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ luật của Đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
“Trong tình hình hiện nay, Đảng ta cũng luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát có vị trí hết sức quan trọng, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng”, ông Trần Thắng nêu rõ.
Ông Thắng cho biết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh 3 quan điểm chỉ đạo: “Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; Kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền; chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất”.
Để thực hiện thống nhất 3 quan điểm chỉ đạo trên, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ tập trung 6 trọng tâm trong đó nhấn mạnh trọng tâm kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực, kiểm tra đến cùng.
Cũng theo ông Trần Thắng, từ thực tiễn cho thấy, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của Cách mạng, công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kiểm tra là một khâu trong công tác xây dựng Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất và thực hiện dân chủ trong Đảng.
Để thực hiện nhiệm vụ, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng phải vừa “hồng” vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới: đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội.
Với những ý nghĩa quan trọng đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sự phối hợp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Thông qua nội dung truyền tải tại Lớp bồi dưỡng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là phải nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Muốn đạt được yêu cầu đó, phải coi trọng và thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu là các đồng chí công tác trong ngành kiểm tra tại các chi bộ, đảng bộ và Cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đảng bộ Quốc hội.
Các đồng chí sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị công tác.
Giảng viên tham gia truyền đạt các chuyên đề của lớp học là các đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Để lớp học đạt hiệu quả, đúng mục đích yêu cầu đề ra, ông Hùng đề nghị các học viên nghiêm túc đảm bảo thời gian học tập, tập trung lĩnh hội đầy đủ nội dung các chuyên đề, tích cực trao đổi thảo luận, làm rõ những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm túc chấp hành nội quy của lớp học, đảm bảo an toàn về mọi mặt trong quá trình học tập.
Cùng với đó, các giảng viên bên cạnh việc truyền đạt nội dung các chuyên đề cần quan tâm giải đáp những khó khăn, vướng mắc, băn khoăn của học viên, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra.
14:38, 21/10/2025
