Doanh thu ngành khoa học và công nghệ ước đạt 464.116 tỷ trong tháng 1

Đóng góp của ngành khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GDP ước đạt tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước...

Tại Họp báo thường kỳ ngày 29/1, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin trong tháng 1/2026, doanh thu toàn ngành khoa học và công nghệ ước đạt 464.116 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2025; đóng góp của ngành vào tăng trưởng GDP ước đạt tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lao động toàn ngành ước đạt 2.381.940 người, trong đó lực lượng nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là 207.838 người.

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tháng 1/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 văn bản, gồm 1 nghị quyết, 4 nghị định và 3 quyết định.

Thông tin về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, trong tháng 2, Bộ sẽ hoàn thiện, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Chuyển giao công nghệ theo đúng kế hoạch, gồm 3 Nghị định, 2 Quyết định và 2 Thông tư.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc tổ chức đón Tết Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, thông suốt mạng lưới thông tin liên lạc, thông qua mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế đảm bảo không bị nghẽn mạng tại các thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn.

Hai là tăng cường các trạm phát sóng lưu động đến các khu vực dự kiến sẽ tập trung đông người như quảng trường, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, các khu vực tổ chức lễ hội, các khu vực tổ chức bắn pháo hoa ... để sẵn sàng bổ sung lưu lượng phát sinh, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, không bị nghẽn mạng, đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc của nhân dân.

Ba là phối hợp, xây dựng kế hoạch ứng cứu lẫn nhau (roaming, chia sẻ và sử dụng chung hạ tầng viễn thông...) giữa các doanh nghiệp viễn thông trên cùng địa bàn khi cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.

Liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 7896/BKHCN-VP ngày 23/12/2025 về việc nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hiện nay, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đang phối hợp thực hiện Kế hoạch số 1941/KH-BCĐTƯATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết, cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương, Bộ Y tế chủ trì tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Lào Cai,...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã bổ sung nhiều công cụ quản lý tiên tiến, như: Phân loại sản phẩm, hàng hóa theo mức độ rủi ro; truy xuất nguồn gốc; nhãn điện tử, hộ chiếu số của sản phẩm; hệ thống giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa quốc gia, góp phần tăng cường minh bạch, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, nhất là đối với hàng hóa kinh doanh trên môi trường số.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 1173 TCVN về thực phẩm còn hiệu lực, trong đó có 16 TCVN về an toàn thực phẩm, 33 TCVN về truy xuất nguồn gốc và 25 TCVN về mã số, mã vạch.

Do đó, người dân có thể dựa vào việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, có công bố hợp chuẩn, hợp quy, thông tin nhãn mác đầy đủ; đồng thời sử dụng các công cụ truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, QR code theo quy định để kiểm tra thông tin sản phẩm để hạn chế rủi ro khi lựa chọn và sử dụng thực phẩm.

Đối với thực phẩm đóng gói sẵn, người dân nên lựa chọn các sản phẩm có ghi rõ và công bố đầy đủ thông tin về số lượng, định lượng theo quy định. Đối với thực phẩm không đóng gói sẵn, người tiêu dùng nên ưu tiên mua tại những nơi sử dụng phương tiện cân, đo đã được cơ quan có thẩm quyền về đo lường thực hiện kiểm định và còn hiệu lực.