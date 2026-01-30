Doanh thu ngành khoa học và công nghệ ước đạt 464.116 tỷ trong tháng 1

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 30/01/2026
Hạ Chi
30/01/2026, 09:36
Đóng góp của ngành khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GDP ước đạt tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước...
Tại Họp báo thường kỳ ngày 29/1, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin trong tháng 1/2026, doanh thu toàn ngành khoa học và công nghệ ước đạt 464.116 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2025; đóng góp của ngành vào tăng trưởng GDP ước đạt tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số lao động toàn ngành ước đạt 2.381.940 người, trong đó lực lượng nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là 207.838 người.
Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tháng 1/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 văn bản, gồm 1 nghị quyết, 4 nghị định và 3 quyết định.
Thông tin về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, trong tháng 2, Bộ sẽ hoàn thiện, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Chuyển giao công nghệ theo đúng kế hoạch, gồm 3 Nghị định, 2 Quyết định và 2 Thông tư.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc tổ chức đón Tết Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, thông suốt mạng lưới thông tin liên lạc, thông qua mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế đảm bảo không bị nghẽn mạng tại các thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn.
Hai là tăng cường các trạm phát sóng lưu động đến các khu vực dự kiến sẽ tập trung đông người như quảng trường, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, các khu vực tổ chức lễ hội, các khu vực tổ chức bắn pháo hoa ... để sẵn sàng bổ sung lưu lượng phát sinh, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, không bị nghẽn mạng, đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc của nhân dân.
Ba là phối hợp, xây dựng kế hoạch ứng cứu lẫn nhau (roaming, chia sẻ và sử dụng chung hạ tầng viễn thông...) giữa các doanh nghiệp viễn thông trên cùng địa bàn khi cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.
Liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 7896/BKHCN-VP ngày 23/12/2025 về việc nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Hiện nay, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đang phối hợp thực hiện Kế hoạch số 1941/KH-BCĐTƯATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết, cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương, Bộ Y tế chủ trì tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Lào Cai,...
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã bổ sung nhiều công cụ quản lý tiên tiến, như: Phân loại sản phẩm, hàng hóa theo mức độ rủi ro; truy xuất nguồn gốc; nhãn điện tử, hộ chiếu số của sản phẩm; hệ thống giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa quốc gia, góp phần tăng cường minh bạch, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, nhất là đối với hàng hóa kinh doanh trên môi trường số.
Đến thời điểm hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 1173 TCVN về thực phẩm còn hiệu lực, trong đó có 16 TCVN về an toàn thực phẩm, 33 TCVN về truy xuất nguồn gốc và 25 TCVN về mã số, mã vạch.
Do đó, người dân có thể dựa vào việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, có công bố hợp chuẩn, hợp quy, thông tin nhãn mác đầy đủ; đồng thời sử dụng các công cụ truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, QR code theo quy định để kiểm tra thông tin sản phẩm để hạn chế rủi ro khi lựa chọn và sử dụng thực phẩm.
Đối với thực phẩm đóng gói sẵn, người dân nên lựa chọn các sản phẩm có ghi rõ và công bố đầy đủ thông tin về số lượng, định lượng theo quy định. Đối với thực phẩm không đóng gói sẵn, người tiêu dùng nên ưu tiên mua tại những nơi sử dụng phương tiện cân, đo đã được cơ quan có thẩm quyền về đo lường thực hiện kiểm định và còn hiệu lực.
22:15, 28/01/2026
08:17, 17/01/2026
Trong bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn tiên tiến, các doanh nghiệp sản xuất chip đang nổi lên như trụ cột của hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc. Bảng xếp hạng mới nhất của Viện Nghiên cứu Hurun cho thấy lĩnh vực chip AI giữ vai trò trung tâm trong chiến lược tự chủ công nghệ của nước này.
Apple và Nvidia đang tính toán sản xuất và đóng gói một số các dòng chip ngay tại nhà máy Intel tại Mỹ, sớm nhất từ năm 2028, theo DigiTimes...
"Chúng tôi đang dựa trên hai ‘pháp bảo’ quan trọng là Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam để xây dựng những chính sách mới cho ngành game"...
Việc chia sẻ tùy tiện hình ảnh, giọng nói và thông tin cá nhân trên mạng xã hội hoặc các nền tảng không rõ nguồn gốc có thể vô tình tạo điều kiện cho các hành vi giả mạo tinh vi...
Theo Thông tư số 30/2025/TT-BKHCN, thiết bị, máy móc, công cụ công nghệ, đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu tuổi đời tối đa không quá 20 năm. Trước đó, Quyết định 18/2019/QĐ-TTg vốn chỉ cho phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng không quá 10 năm...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: