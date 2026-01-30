Thứ Sáu, 30/01/2026

Trang chủ Chứng khoán

Sắc xanh áp đảo, cổ phiếu ngân hàng quay lại dẫn sóng, bất động sản phục hồi

Kim Phong

30/01/2026, 15:31

Độ rộng thị trường cuối phiên hôm nay xác nhận đà phục hồi giá đang diễn ra trên diện rộng. Số cổ phiếu tăng giá có phiên thứ hai áp đảo hoàn toàn số giảm. Đặc biệt nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng với các mã bất động sản nhỏ đã nóng trở lại sau những này giảm liên tiếp.

VN-Index đã bật lại tại vùng 1800 điểm.
VN-Index đã bật lại tại vùng 1800 điểm.

VN-Index đóng cửa tăng 0,77% tương đương 14,06 điểm, cũng khá mạnh nếu nhìn từ sức ảnh hưởng của nhóm Vin còn lớn. VIC chỉ tham chiếu trong khi VHM giảm 0,93%. Ngoài ra một số blue-chips khác cũng “đỏ đậm” là HPG giảm 1,11%, FPT giảm 1,51%, GVR giảm 2,45%.

Tuy vậy về tổng thể nhóm blue-chips hôm nay tốt, độ rộng tới 19 mã tăng/9 mã giảm, chỉ số đại diện tăng 0,54%. Nhóm giảm cũng có một số mã vừa tăng tốt vài phiên trước như GVR, MSN, VNM. Số tăng không chỉ nhiều hơn về số lượng mà còn bao gồm khá nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đặc biệt trong 14 cổ ngân hàng của rổ VN30 có 11 mã xanh, với 9 mã tăng từ 1% trở lên. BID tăng 3,18%, CTG tăng 1,17%, MBB tăng 1,87%, TCB tăng 2,87%, VCB tăng 1%, VPB tăng 1,27% đều là các cổ phiếu vốn hóa rất đáng kể. Trong 5 cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho VN-Index hôm nay thì 4 mã thuộc ngân hàng là BID, TCB, VCB, MBB đem về khoảng 6,7 điểm tức là gần một nửa tổng mức tăng của chỉ số này.

Trong toàn bộ 27 cổ phiếu nhóm ngân hàng ở các sàn, chỉ còn 5 mã đỏ, với duy nhất SSB giảm quá 1% (-1,72%). Ngược lại có tới 14/27 mã tăng từ 1% trở lên. Giao dịch của nhóm trên sàn HoSE tăng 53% so với hôm qua, chiếm 26,3% giá trị khớp lệnh cả sàn. Riêng nhóm ngân hàng trong VN30 chiếm 41,3% rổ, với CTG cao nhất đạt 1.091,8 tỷ đồng.

Như vậy dòng tiền đang có tín hiệu quay lại cổ phiếu ngân hàng sau những phiên điều chỉnh gần đây. VCB đã giảm từ đỉnh khoảng 8,2% tính đến mức đóng cửa hôm qua. CTG giảm 7,71%, TCB giảm 8,16%, VPB giảm 9,34%... Nhóm này nhanh chóng đóng vai trò quan trọng giữ nhịp điểm số quanh mốc 1800 điểm.

Một nhóm khác cũng có diễn biến hồi tích cực là các cổ phiếu bất động sản vừa tới nhỏ. Trong khi VIC, VHM còn chưa rõ thì các giao dịch rất lớn xuất hiện ở KDH tăng 2,23%, DIG tăng 1,25%, VGC tăng 6,82%, PDR tăng 2,31%, DXG tăng 1,32%, NVL tăng 7%, KBC tăng 3,87%, HDG tăng 3,98%, BCM tăng 3,18%, TCH tăng 1,62%... Đây là các cổ phiếu có thanh khoản từ 100 tỷ tới trên 300 tỷ đồng.

Nhóm bất động sản vừa và nhỏ tuy không phải cổ phiếu nào cũng đạt chất lượng cao, một vài mã thậm chí bị giải chấp, nhưng cũng không ít cổ phiếu tốt bị điều chỉnh ngắn hạn do dòng tiền thoát ly. Mức điều chỉnh ở khá nhiều cổ phiếu đã đủ sâu và bắt đầu hấp dẫn nhà đầu tư bắt đáy. Hàng chục cổ phiếu quay đầu tăng hơn 1% tới kịch trần là điều chưa từng thấy trong suốt nhịp điều chỉnh 7 phiên với trên trăm điểm của VN-Index vừa qua.

Cổ phiếu vốn hóa lớn đã có sự trở lại của ngân hàng.
Cổ phiếu vốn hóa lớn đã có sự trở lại của ngân hàng.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên cực tốt với 213 mã tăng/118 mã giảm, cải thiện so với với phiên sáng (183 mã tăng/113 mã giảm). Dù về mặt điểm số thì VN-Index thay đổi rất ít, đóng cửa tăng 14,06 điểm so với 13,54 điểm cuối phiên sáng. Như vậy độ rộng cải thiện xác nhận có diễn biến tăng giá ở các cổ phiếu vừa và nhỏ nhiều hơn, nhưng mã vốn ít khả năng lôi kéo chỉ số.

Trong 213 mã xanh cuối ngày, có 117 mã tăng vượt 1%, chiếm 52,4% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Các mã blue-chips chiếm nhiều vị trí dẫn đầu như MWG, CTG, VCB, MBB, BID. Tuy nhiên cũng có VIX tăng 2,73%, BSR tăng 2,52%, PVD tăng 3,33% giao dịch quá 400 tỷ đồng. Hơn một phần ba nhóm tăng mạnh nhất này (35 mã) đạt giao dịch quá mốc trăm tỷ đồng thể hiện sức lan tỏa của dòng tiền khá tốt.

Ở phía giảm, sức nóng của thị trường giúp sức ép từ bên bán không rõ rệt. Chỉ lẻ tẻ vài cổ phiếu xuất hiện thanh khoản đáng kể như FPT giảm 1,51% với 1.134,7 tỷ; HPG giảm 1,11% với 1.096,6 tỷ; GVR giảm 2,45% với 254 tỷ; DCM giảm 1,08% với 149,8 tỷ; SSB giảm 1,72% với 41,1 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm sáng hôm nay khi xoay chiều mua ròng trở lại mạnh mẽ, nhất là phiên chiều. Buổi sáng khối này vẫn bán ròng 336,7 tỷ đồng nhưng đến chiều thì mua ròng 1.026,1 tỷ đồng. Các mã được mua ròng nổi bật là HPG +388,8 tỷ, MSN +277 tỷ, BID +180,5 tỷ, MBB +122,5 tỷ BSR +88,7 tỷ, FPT +62,3 tỷ, VCI +50,7 tỷ. Phía bán ròng có VIC -323,7 tỷ, ACB -107,5 tỷ, MWG -106,7 tỷ, VCB -68,7 tỷ, GVR -54 tỷ.

Từ khóa:

cổ phiếu bất động sản cổ phiếu blue-chip cổ phiếu blue-chips cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu vốn hóa lớn nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam tín hiệu dòng tiền VN-Index 1800 điểm

